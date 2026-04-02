ভোটের আগে ফের অনুপ্রবেশ ! নথি-সহ জলপাইগুড়িতে গ্রেফতার 14 বাংলাদেশি

ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে কথাবার্তায় অসঙ্গতি পেতেই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে 14 জনকে নামানো হয় ৷ পুলিশের হাতে মেলে জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড-সহ বেশকিছু নথি ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 11:24 AM IST

জলপাইগুড়ি, 2 এপ্রিল: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর তার আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকে গ্রেফতার 14 জন বাংলাদেশি । অসম থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে গ্রেফতার করা হয় ওই 14 জন বাংলাদেশিকে । বুধবার রাতে অসম থেকে কামাখ্যা নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসে করে বাংলাদেশের নাগরিকরা দিল্লি যাচ্ছিল ।

ভোটের জন্য স্পেশাল চেকিংয়ে সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আরপিএফ কর্মীরা । তাঁদের আধার কার্ডের সঙ্গে নাম মেলাতে গেলে অসঙ্গতি দেখা যায় । এরপরেই সকলকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে আরপিএফ নামিয়ে নেয় । যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের পর আরপিএফ আধিকারিকরা জানতে পারেন তারা বাংলাদেশের নাগরিক । কামাখ্যা থেকে টিকিট কেটে জেনারেল কামরায় চড়েছিলেন দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশে ।

ধৃতদের বক্তব্য অনুযায়ী, দিল্লি থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের যাওয়ার কথা ছিল 14 জনের । আরপিএফের হাতে গ্রেফতার হওয়া 14 জনের মধ্যে রয়েছে 5 পুরুষ, 5 মহিলা, 1 নাবালিকা ও 3 জন নাবালক । আজ, বৃহস্পতিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে ।

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ আধিকারিক বিপ্লব দত্ত বলেন, "কামাখ্যা থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ কর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন । সেই সময় কয়েকজনের কথাবার্তায় অসঙ্গতি মেলে । তখনই 14 জনকে ট্রেন থেকে নামানো হয় । এরপর তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয় । 14 জনের কাছ থেকে 5টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, একটি বার কোড মোবাইল-সহ বাংলাদেশের টাকা, জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড উদ্ধার হয়েছে । মালয়েশিয়ার টাকাও উদ্ধার হয়েছে । ধৃতদের আজ জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে ।"

নির্বাচনের আবহে এতজন বিদেশি নাগরিক কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকল এবং কারাই বা তাঁদের জাল পরিচয়পত্র তৈরিতে সাহায্য করল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর উদ্বেগ । কীভাবে, কোন পথে, কী উদ্দেশে তাদের ভারতে প্রবেশ এবং এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার চেষ্টা, জিজ্ঞাসাবাদ করে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা । বিশেষ করে ভোটের মুখে যেখানে সীমান্ত সুরক্ষা চূড়ান্ত হওয়ার কথা, সেখানে কীভাবে এতজন মিলে ভারতে ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই ।

এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, ছাব্বিশের ভোটের লড়াইয়ে অনুপ্রবেশ একটা বড় ইস্যু ৷ তা বারে বারে খবরের শিরোনামে এসেছে ৷ বিজেপির অভিযোগ, এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মদতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে অবৈধভাবে নিজেদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড তৈরি করে ভোটদানের অধিকার পাচ্ছে । এদের অবিলম্বে দেশছাড়া করা উচিত । আবার তৃণমূলের পাল্টা দাবি, সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের । বিএসএফ ঠিকমতো সীমান্তে পাহারা দিলে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে না ।

