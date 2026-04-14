বর্ষশেষের দিনে বসের সঙ্গে মতবিরোধ, নিজের উপর বিশ্বাস রাখার পরামর্শ এই রাশিদের
কথায় আছে, শেষ ভালো যার সব ভালো তার ৷ আজ বছরের শেষ দিন কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : April 14, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রেম ও সম্পর্কের জন্য একটি মজায় ভরা দিন আসতে চলেছে । আজকে প্রিয়জন চাইবে যে আপনি তাকে প্রশ্রয় দিন । এর ফলে একটি টেকসই প্রেমের সম্পর্কের রাস্তা খুলে যাবে । আর্থিক ক্ষেত্রে পুরনো ঋণ পরিশোধ করার জন্য এটি আদর্শ সময় । অতিশয় সতর্ক না হয়েও আপনি খরচের ওপর লাগাম টানতে পারবেন । পেশার ক্ষেত্রে আজ আপনাকে একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ সামলাতে হতে পারে । আপনার পরিচালন ক্ষমতার পরীক্ষা হবে । যদিও কয়েকবার মাথা খাটানোর পরে বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে, যার ফলে আপনি ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা কুড়োবেন ।
বৃষ (TAURUS) : ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন, কেননা প্রিয় মানুষটির আপনার সময় ও মনোযোগ প্রয়োজন হতে পারে । কর্তৃত্ব দেখাবেন না ও প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্যশীল থাকুন । লোভনীয় কোনও বিনিয়োগে ঢোকার আগে দু'বার ভাবুন । যদিও প্রখর বুদ্ধি কাজে লাগালে আপনি সহজেই ভালো ও খারাপ লেনদেনের পার্থক্য বুঝতে পারবেন । পেশার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে । উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করুন ও আপনার উদ্যমকে সঠিক দিকে চালিত করুন । দলগত কাজের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যেতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : প্রতিদিনের কাজের একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন, যার জন্য হয়ত আপনার দিনের বেশিরভাগ সময় খরচ হবে । আপনি এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে অন্যদের দিয়ে করানো বা সম্পূর্ণভাবে আপনার রুটিন থেকে বাদ দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে পারেন । আপনি ধ্যান করে আপনার দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করবেন আজ । পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কাজ করে চলেছেন, তা এখন সম্পূর্ণ হতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : পরিবারের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য এটি একটি ভালো সময় । আপনি কাজে এবং অর্থোপার্জনে এতটাই হারিয়ে গিয়েছেন যে, আপনি যাদের জন্য এত কাজ করছনে তাদেরই প্রায় ভুলে গিয়েছেন । কিছুটা সময় কাজ থেকে বিরতি নিতে পারেন, কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন । আপনি আজ মানসিক দোটানায় ভুগতে পারেন, সুতরাং কাজে মনোনিবেশ করা আজকে কঠিন হয়ে উঠবে । কাছের মানুষদের সঙ্গে বিতর্ক করবেন না, কারণ এর ফলে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে ।
সিংহ (LEO) : আজ যদি ভালো হবে না খারাপ হবে তাই নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে আপনার জন্য কিছু সুসংবাদ রয়েছে । আজকের দিনটি আপনার জন্য কেবল ভালো খবরই আনবে । এটি আপনার কর্মক্ষেত্রের জন্য বিশেষভাবে সত্য হবে, কারণ সেখানে আপনার সহজাত প্রতিভা আজ স্বীকৃত হতে পারে । সহকর্মীদের কাছ থেকে ইতিবাচক সমর্থন এবং আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণামূলক পরামর্শ প্রত্যাশা করতে পারেন । আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে আপনি কম আবেগপ্রবণ হবেন । অতএব, আপনি নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং নিজের পন্থায় কাজ করে চলুন ।
কন্যা (VIRGO) : সহজাত অনুভূতির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিন । আপনি আজ লোকজনের সঙ্গে ভালোরকম মিশতে পারবেন । আপনার প্রিয়জনেরা আপনার থেকে আন্তরিক অনুভূতি এবং আবেগ পাবেন । সম্পর্কগুলিকে আরও উন্নত করতে আপনাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে । আপনার প্রতিদিনের ব্যয়গুলি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্টের সমস্ত ব্যয় নথিবদ্ধ করে থাকেন, তবে বছরের শেষের দিকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারতেন । প্রত্যেকের মতামত বোঝার জন্য আপনাকে বৈঠকে খোলামেলা এবং নমনীয় মানসিকতা নিয়ে যোগ দিতে হবে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার বন্ধুরা, বিশেষত যারা ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থাকেন, তারা আজ আপনার জন্য ভাগ্যবান এবং উপকারী বলে প্রমাণিত হতে পারেন । আজ নতুন যৌথ উদ্যোগ শুরু করতে দ্বিধা বোধ করবেন না । আপনার দক্ষতা এবং প্রচেষ্টার জন্য যথাযথ স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার জনপ্রিয়তাও সীমাহীনভাবে বাড়তে পারে । আপনার হৃদয়ের খুব কাছের লোকদের সঙ্গে একটি দুর্দান্ত সময় কাটাতে পারেন, যার ফলে আপনার দিনটি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে । আপনার দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে ওপরওয়ালাদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : এখন পর্যন্ত, আপনি উচ্চতার শিখরে থাকার সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । আজ আপনি পেশাদারী দুনিয়ার নিচের দিকটির মুখোমুখি হতে পারেন । আপনার বস, সহকর্মী আর আপনার মধ্যে সমীকরণ আজ কিছুটা খারাপ হতে পারে । তবে আপনি সন্ধ্যার মধ্যে সবকিছু সামলে নেবেন । নবীনরা কিছু নতুন পেশার সুযোগ পেতে পারেন । প্রিয়তমা আজ আপনার এবং আপনার কাছের লোকদের জন্য কিছু মুখরোচক খাবার তৈরি করবেন, তার ফলে আপনার সারা দিনের বিরক্তি চলে যাবে । আপনার মন এবং শরীরকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি সব সময়, যা সঠিক তাকে সামনে তুলে ধরবেন । অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনি মুখিয়ে থাকবেন । আজকের দিনটি আপনার আশা অনুযায়ী অসাধারণ থাকবে । আজ আপনার উঠে দাঁড়ানো ও সব বাধা চুরমার করে দেওয়া উচিত । আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । কাজের জন্য আপনার ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে । যদিও এটি কিছুটা ব্যয়বহুল হতে পারে, তবে এটি আপনার জন্য লাভজনক হয়ে উঠবে; কারণ আপনি কিছু নতুন মক্কেল জোটাতে পারেন ।
মকর (CAPRICORN) : যথাযথ পরিকল্পনার অভাব, সম্ভবত আপনাকে সময়মতো কাজ করতে বাধা দিতে পারে । আপনি আজ এই ভুলটি বুঝতে পারবেন এবং ভালো পরিকল্পনা করার জন্য সময় খরচ করবেন । আপনি আজ আচমকা অনেক লাভ করতে পারেন, তবে অযৌক্তিক কিছুতে অর্থ ব্যয় করার আগে ভালো করে বিবেচনা করবেন । প্রিয়জনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক সুনিশ্চিত করতে, আপনি তার সঙ্গে সব দায়িত্বগুলি ভাগ করে নিতে সক্ষম হবেন । আজকের দিনে করা আর্থিক চুক্তিগুলি ভবিষ্যতে ভালো পুরষ্কার আনতে পারে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি একটি ভালো ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করবেন । এর ফলে ত্রুটির সম্ভাবনাগুলি হ্রাস পাবে এবং বাধাগুলি সম্পর্কে আপনি আগে থেকেই অবগত থাকবেন । যাইহোক, আপনার হিসাবনিকাশ আপনাকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আপনি বর্তমান বিষয়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেন না । আজ আপনার মানসিক উদ্বেগ কম হবে এবং আপনার উৎসাহ অনেক বেশি থাকবে, ফলে আজকের দিনটি আপনার আনন্দে কাটবে । বিষয়গুলি প্রথমে সংকটপূর্ণ হতে পারে, তবে আপনি এটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন ।
মীন (PISCES) : আজ, আপনি উদার এবং শান্ত বোধ করবেন । আপনি পরিবারের ছোটদের ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন । পরিষ্কার দৃষ্টি দিয়ে সব জিনিসের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন । দিনের একমাত্র খারাপ দিকটি হ'ল, আপনার ব্যয় বাড়ার কারণে আপনার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটবে । আপনি আপনার প্রচেষ্টার জন্য যোগ্য পুরস্কার পেতে বাধ্য, কিন্তু তার সময় আসতে দেরি আছে ।