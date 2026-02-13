আয়ের পথ বাড়বে, শুক্রতে চোখ ধাঁধানো সাফল্য; পড়ুন রাশিফল

ETV Bharat / state

আয়ের পথ বাড়বে, শুক্রতে চোখ ধাঁধানো সাফল্য; পড়ুন রাশিফল

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 12:05 AM IST

5 Min Read
মেষ (ARIES): পরিবার ও কাজ, দুটিই আপনার মনোযোগ চাইবে বলে, আপনি দোটানায় ভুগবেন। সন্ধ্যাটি আপনি মজা করার জন্য রেখে দেবেন। আপনি জনপ্রিয় হতে চান এবং শীঘ্রই আপনার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন এবং কাছের ও প্রিয় মানুষদের সঙ্গে একটি মজাদার সন্ধ্যা উপভোগ করবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকে আপনি খুবই ভাগ্যবান থাকবেন। আজকের দিনটিতে আপনার তহবিল অর্থে ভরে উঠবে।

বৃষ (TAURUS) আজকে আপনি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই, আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পিছনে ব্যয় করবেন। ব্যাবসায়িক ভোজনের মাধ্যমে, কিছু বাকি থাকা লেনদেন সফল হবে। গবেষণার কাজ, প্রত্যাশার থেকে বেশি উন্নতি করবে। কিন্তু, আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে অত ভালো নয়। আপনার মনে হবে যে, অন্যদের থেকে আপনি যদি কাঙ্খিত সমর্থন না পান, তাহলে আপনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন। আজকে আপনি একটু অন্যরকম মেজাজে থাকবেন। আপনার কাজ থেকে আপনার মনের স্থিরতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মিথুন (GEMINI): ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আনুগত্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি হয়তো আপনাকে খুব সাবধানে সামলাতে হবে । সম্পর্ক যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তা নিশ্চিত করাকে প্রাধান্য দিতে হবে । আপনার সঙ্গীকে বিশ্বাস করে স্বাধীনতা দেন তাতে সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়তে পারে ৷ আজকে হয়তো আপনি আপনার আর্থিক শৌর্য দেখাতে চাইবেন ও সেই কারণে নিজের ভাবমূর্তির পরিবর্তন করবেন । জলের মতো টাকা খরচ করে আপনি অন্যদের মুগ্ধ করতে চাইবেন । তাই আপনাকে আয় বুঝে ব্যয়ের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷

কর্কট (CANCER): ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে । আপনি শুধু ভালো সময় আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন । স্পর্শকাতর বিষয় সামলানোর সময় ধৈর্যশীল থাকুন । আজ আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ওপরে মনোযোগ দেবেন, তারা আপনাকে উপার্জনের রাস্তা বাতলাতে পারবেন । আপনার যদি আজ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে ঋণের আবেদন করলে তা মঞ্জুর হবে ।

সিংহ (LEO): আজ প্রিয়তমের প্রতি আপনি খুবই আকৃষ্ট হবেন । আপনি কর্তৃত্ব ফলাবেন না, কিন্তু আপনি সম্ভবত আপনার ভালোবাসার মানুষটির যত্ন করবেন ৷ অভিনব উপায়ে আপনার প্রেমের কথা প্রকাশ করবেন ৷ তার ফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হবে । আর্থিক দিক থেকে আজ আপনার জন্য শুভ দিন । আপনার পরিশ্রমের ফলে বাড়তি অর্থ উপার্জন করবেন ৷ বন্ধুরা আপনাকে কোনও লাভজনক প্রকল্পের সন্ধান দিতে পারে । আপনার উদ্যমই আজ আপনাকে শক্তি জোগাবে ।

কন্যা (VIRGO): আজকে নিজের অন্তরাত্মাকে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখবেন। ভালোবাসার মানুষদের পিছনে খরচ করার জন্য, আপনি অনেক অর্থ উপার্জন করবেন। শারীরিক আনন্দের মাধ্যমে, কাজের চাপ থেকে মুক্তি পান। মনের কথা জোরে জোরে ভাবার জন্য, আপনি হয়তো বিশেষ কারোর সান্নিধ্য চাইবেন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য, আপনাকে নির্দিষ্ট সময় সূচি মেনে চলতে হবে সবকিছুতে প্রচন্ড বেশি যুক্তি প্রয়োগ করবেন না।

তুলা (LIBRA): কাল রাতে টিভিতে যে বর্ম দেখেছেন, তা কেনার জন্য ভালো সময়। অন্তত এমন একটা বর্ম খুঁজে বার করুন, যা আপনাকে ওপরওয়ালাদের থেকে ও জীবনের আঘাত থেকে বাঁচাবে। যদি চাকরিপ্রার্থী হন, তাহলে সাফল্যের জন্য খাটতে প্রস্তুত থাকুন। নিলামে ডাক দেওয়া বা সিলবন্ধ টেন্ডার অন্য কোনও শুভ দিনের জন্য সরিয়ে রাখুন। তর্কের প্রভূত সম্ভাবনা আপনার সম্পর্ককে চাপের মধ্যে রাখবে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে, সম্ভবত আপনাকে নেতিবাচক চিন্তা ঘিরে থাকবে। দিনের শুরুতে আপনার একাকী বোধ হবে ও মনে হবে, সবাই আপনাকে উপেক্ষা করছে। কিন্তু সারাদিনে আপনি প্রচুর কাজ এবং দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। এরকম সম্ভাবনা আছে যে আপনি জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু আপনি সুষ্ঠভাবে তা সামলে নিতে পারেন। যদিও আজকে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কোনও ইঙ্গিত নেই, কিন্তু মানসিক চাপ প্রবল বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে।

ধনু (SAGITTARIUS): জেদ ধরে থাকুন, কেননা আজকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার জন্য, আপনার মনের জোরের প্রয়োজন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উপস্থিতি প্রভাবশালী হবে, কিন্তু আপনার অর্ধস্তন কর্মচারীদের আপনার আচরণ মনোরম মনে হবে, কেননা তারা আপনাকে সমীহ করে। এই সাফল্যে বয়ে যাবেন না, তাহলে পরিস্থিতি ঘুরে যেতে পারে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও আজকে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক দিন এবং আপনার সঙ্গীর থেকে কোনও উপহার প্রত্যাশা করতে পারেন।

মকর (CAPRICORN): সঙ্গীর সঙ্গে আপনার নেওয়া পরিকল্পনায় মনের মিল হতে পারে ৷ আধ্যাত্মিক চর্চায় আপনি মনোনিবেশ করবেন ৷ আর আজকের দিনটি এ বিষয়ে আপনার জন্য শুভ ৷ আপনি মানুষ ও পৃথিবীকে এক বৃহত্তর মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারবেন ৷ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অযাচিত উপদেশ মতামত বা পরামর্শ দিতে চাইবেন ৷

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন । ভালোবাসার মানুষটির মেজাজ ফুরফুরে থাকবে । তার সঙ্গ আপনাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করবে । কোনও একটি নির্দিষ্ট জিনিস কেনা যুক্তিযুক্ত হবে কি না তা নিয়ে প্রবল ভাবনাচিন্তা না করে, ঠিক করুন যে সেই খরচটি প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয় ৷ প্রয়োজন বুঝে কাজে নিযুক্ত হন ৷ আজ কর্মক্ষেত্রে মুনাফা দ্বিগুণ হতে পারে ৷

মীন (PISCES) আজকের দিনে আপনি ইতিবাচক ইঙ্গিত পেতে পারেন ৷ যদিও সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু বিষয় আপনাকে সামলাতে হতে পারে । আপনার ও সঙ্গীর পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া আরও উন্নত হতে পারে । আজকে আপনার কাজ করার দিকেই বেশি মন থাকবে । আপনি টাকার পেছনে দৌড়বেন না, বরঞ্চ কাজের পিছনে ছুটুন ৷ টাকা নিজে থেকেই আসবে । কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার বা পুনর্নির্মানের একটি আদর্শ সময় ৷

