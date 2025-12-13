কোন কোন রাশিতে শনির প্রভাব পড়বে আজ ?
আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভালো দিন কাটবে কারও ৷ আর কী কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : December 13, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেরকম কিছু ঘটবে না, কাজেই দিনটি বৈচিত্রহীন যাবে। এই দিকে আজ কোনও বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি যদি প্রিয়তমকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তা আপনি পূরণ করতে পারবেন। পেশাদার ব্যক্তি হলে আপনার অন্য চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল, যেখানে বেতনও আগের থেকে বেশি হবে। নাহলে, বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে।
বৃষ (TAURUS): ব্যক্তিগত দিক থেকে আজকে খুব ভালো দিন। সন্ধ্যাবেলা আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে ঘুরতে যাবেন। শেয়ার নাজারে বিনিয়োগ করার জন্য আজ ভালো দিন। এখন অবধি করে না থাকলে, আজ করুন। ভাগ্য আপনার সহায় থাকার ফলে আপনি আপনার অর্থ কয়েকগুন বাড়াতে পারবেন। নতুন ধারণ আও ভাবনাচিন্তা নিয়ে কাজ করার জন্য দিনের দ্বিতীয় ভাগ ভালো হবে।
মিথুন (GEMINI): প্রেমে , আপনার আবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠতে পারেন এবং আপনার সঙ্গীকে দখল করে রাখার চেষ্টা করতে পারেন। তাই, আপনার প্রিয়জনটিকে বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ক্ষেত্রে, খুবই ভেবেচিন্তে এবং নিতান্তই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে আপনি অর্থ ব্যয় করবেন। সামগ্রিকভাবে, আপনি দিনের জন্য ব্যয় করে আনন্দ পাবেন। কাজের জায়গায়, এখনই ইচ্ছাগুলিকে ডানা মেলতে দেওয়ার সময়। স্বপ্নগুলি সীমাবদ্ধ করবেন না, তাহলে তারা কখনই বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারবেন না। সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ধরে রাখুন।
কর্কট (CANCER): আপনার ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি প্রেমের জীবনেও মন দেওয়া প্রয়োজন। প্রেমের জীবনে হতাশ মুহুর্তগুলি হয়তো আপনাকে আপনার মেজাজ ঠিক রাখতে দেবেনা। হঠকারী না হয়ে সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় করুন। এক পয়সা বাঁচানো মানে এক পয়সা রোজগার করা, তাই এটি করে হয়তো সুখ শান্তি বজায় রাখতে পারবেন। কাজের জায়গায় আপনি সবাইকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবেন, যদিও, বাকি থাকা কাজ শেষ করা খুবই জরুরী। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখুন কারণ সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি হওয়ার সম্ভাবনা।
সিংহ (LEO): আপনার যা আছে তাই নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। পঅন্য লোকজন হয়ত আপনার আর্থিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। আপনার পরিবারের আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী হবে। আপনার সৌভাগ্যের জন্য আপনি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। আজ আপনার নিজেকে জ্ঞানী মনে হবে। কিন্তু নিজের উপদেশ নিজের কাছে রাখাই ভালো, কেননা সবাই আপনার পরামর্শ শুনতে নাও চাইতে পারে। আর কেউ কেউ তা নিয়ে ভুলও বুঝতে পারে।
কন্যা (VIRGO): আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি ভালো সমীকরণ দিনটিকে ভালো রাখবে। আপনারা একে অপরের মন সহজেই বুঝে নেবেন আজ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজকে আপনি বাস্তববাদী, যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মক। আপনি আপনার অর্থকে এমনভাবে সংগঠিত করার পরিকল্পনা করতে পারেন যাতে ভবিষ্যতে মসৃণভাবে চালাতে পারেন। অফিসে, সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করা কঠিন হতে পারে। সুতরাং একটি সুসংগত পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য সময় পরিচালনার বাস্তবায়ন করুন। সবকিছুকে বিচার করে মতামত প্রকাশ করবেন না।
তুলা (LIBRA): জীবনকে আকর্ষণীয় ভাবে চলনা করার জন্য রোজই কিছু না কিছু বিশেষ ঘটা দরকার। আজকের দিনেও তা সত্য প্রমাণিত হবে। আপনার বাকপটুত্ব প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আকর্ষণীয় করে তুলবে। সুস্থতার চরম শিখরে পৌঁছনোর জন্য কী করতে হবে তা জানুন। সুস্থ ও সতেজ থাকার জন্য আপনার খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনতে পারেন। এছাড়াও, অপ্রয়োজনীয় কথোপকথনে সময় নষ্ট না করলেই ভালো হয়।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকের দিনটি আপনার তরফ থেকে কিছু জিনিস চাইবে। সঙ্গীর থেকে বাঁধাধরা কোনও প্রত্যাশা রাখবেন না। ইদানীং আপনি যত পরিশ্রম করেছেন এখন তার পুরষ্কার পাবেন। আপনার বিশ্বস্ত কোনও বন্ধুর সঙ্গে আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার এটি ভালো দিন। বন্ধুদের মাধ্যমে লাভেরও ইঙ্গিত আছে। আপনার কাজেকর্মে আপনার সহকর্মীরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।
ধনু (SAGITTARIUS): রোম্যান্টিক সম্পর্কের জন্য একটি সুন্দর দিন! আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গ উপভোগ করবেন। এটি আপনাকে প্রচুর আনন্দ এবং খুশী এনে দেবে। প্রভাবশালী মানুষেরা আপনার উপার্জন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। বিদেশে ব্যবসা করতে দ্বিধা করবেন না কারণ এটি ফলপ্রসূ হতে পারে। অফিস জীবন বিরক্তিকর এবং একঘেঁয়ে হতে পারে। অতিরিক্ত কাজের চাপ না থাকা সত্ত্বেও, আপনি নিস্তেজ ও উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন। আপনি যদি পরিবেশকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য অফিসে সবাইকে উৎসাহ দেন তবে দারুণ হবে।
মকর (CAPRICORN): ব্যক্তিগত দিক থেকে দিনট আপনার অনুকূলে যাবে মনে হচ্ছে, সারা দিন আপনার মানসিক শান্তিও বজায় থাকবে। আজকে আপনাকে মুঠো শক্ত করে রাখতে হবে এবং অকারণে পয়সা খরচ করা যাবে না। অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের উপায় খোঁজার জন্য আপনি চোখকান খোলা রাখবেন। ফ্রিলান্স কিছু কাজ ধরার জন্য আপনি আপনার পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। পেশাগত ও সাংসারিক – এই দুই দিকেই আপনার মনোযোগ বিভক্ত হয়ে যাবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ প্রেম এবং ভালোবাসার জন্য একটি ভালো দিন। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার জন্য আপনি দুর্দান্ত মেজাজে আছেন। কাজের জায়গায়, অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি লিখে রাখার জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে, তবে বাস্তবায়নের জন্য নয়। সংক্ষেপে, দিনটির জন্য উচ্চ প্রত্যাশা রাখবেন না। তাছারা, লটারির জেতা বা অন্য যে কোনও কিছু আজকে আপনি চেষ্টা করে দেখবেন। কাজের জায়গায়, আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে।
মীন (PISCES): আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখুন। পরিবার বা স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় কাজের ব্যাপারে কথা বলবেন না। এটি সম্ভবত এমন একটি দিন যেখানে ব্যয় প্রচুর, সেই তুলনায় আয় কম। আপনি যদি হিসেবি না হন তবে টাকা পয়সা তেমন ভাবে আসবে না। পেশাগতভাবে আপনি লক্ষ্যভেদ করবেন! তৈরি হয়ে যান কারণ আজকে লক্ষ্য এবং সময়ের মেয়াদ পূরণ করতে হবে। বাকি থাকা কাজ সম্পূর্ণ করার জন সময়সূচি বানান।