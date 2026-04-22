ETV Bharat / state

ট্রাইব্যুনালে গিয়ে প্রথম দফায় ভোটাধিকার পেলেন 139 জন, বাকিদের কী হবে ?

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রথম দফায় আবেদনে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ভোটাধিকার পেলেন মাত্র 139 জন ভোটার। বাকি 510 জনের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেছেন ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিরা।

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটের একদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বুধবার প্রকাশ করা হয় ট্রাইব্যুনালের সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট 1। তার পরেই কতজনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং কতজনের নামই বা বাদ গেছে সেই নিয়ে সারাদিন জল্পনা চলে। বুধবার রাতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে কমিশনকে জানানো হয়েছে যে, 27 লক্ষ আবেদনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন নামের মধ্যে প্রথম দফার জন্য মোট 657 জনের নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। এই সংখ্যার মধ্যে 139 জনের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে এবং 8 জনের নাম বাদ পড়েছে।

ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে কমিশনকে জানানো তথ্য অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালে গিয়ে প্রথম দফায় আবেদনে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ভোটাধিকার পেলেন মাত্র 139 জন ভোটার। বাকি 510 জনের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেছেন ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিরা। সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বাকিরা আর আবেদনের সুযোগ পাবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের নাম নিয়ে আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন জমা পড়েছিল, সেগুলির নিষ্পত্তির ভিত্তিতেই এই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। যাঁদের নাম নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁরা আগামিকাল প্রথম দফার ভোটে অংশ নিতে পারবেন। শেষ মুহূর্তে এই তালিকা প্রকাশের ফলে ভোটারদের একটি অংশের ভোটাধিকার নিশ্চিত হল।

এদিন দু’টি তালিকা একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে— অ্যাডিশন বা নতুন সংযোজন এবং ডিলিশন বা বাদ পড়ার তালিকা। ফলে কোন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে আর কার নাম বাদ গিয়েছে, তা আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। কমিশন আরও জানিয়েছে, যে সব বুথে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে কোনও নিষ্পত্তি হয়নি, সেখানে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বুথে ক্লিক করলেই জানা যাবে, সেখানে কোনও সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নেই।

ভোটারদের সুবিধার জন্য অনলাইন যাচাইয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এপিক নম্বর ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নামের নিষ্পত্তি হয়েছে কি না অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ভোট দিতে পারবেন কি না, তা সহজেই জানা যাবে। প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগে এই পদক্ষেপে ভোটার তালিকা নিয়ে শেষ মুহূর্তের জটিলতা অনেকটাই কাটল বলে মনে করছে প্রশাসন।

অন্যদিকে আগামিকাল কোথাও কোনও রকম সমস্যা হলে রাজনৈতিক দল থেকে সাধারণ মানুষ যে কেউ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যে টোল ফ্রি নম্বরটি চালু করা হয়েছে, সেখানে ফোন করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং আগেই কমিশন যেমনটা জানিয়েছিল যে যতগুলি অভিযোগ জমা পড়বে, সেগুলির সত্যতা যাচাই করে সমস্যার সমাধান করা হবে। টোল ফ্রি নম্বরটি হল: 18003450008. এছাড়াও একটি ইমেইল চালু করা হয়েছে সেটি হল: wbfreeeandfairpolls@gmail.com

  1. পাহাড়ে ভোটে সন্ত্রাসের ইতিহাস নেই! নিশ্চিন্তেই প্রস্তুতিতে কর্মীরা, সবিস্তারে কেন্দ্র-QRT-বাহিনী
  2. রাজ্যে প্রথম দফার প্রস্তুতি তুঙ্গে ! বুথের পথে ভোট কর্মীরা, অব্যবস্থার অভিযোগে বিক্ষোভ

TAGGED:

BENGAL SIR
BENGAL VOTER LIST
ELECTION COMMISSION
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.