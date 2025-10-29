পুজোয় আসতেন শরৎচন্দ্র-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠিত 138 বছরের জগদ্ধাত্রী

পুজোয় আসতেন শরৎচন্দ্র-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠিত 138 বছরের জগদ্ধাত্রী
এই মন্দিরের 100 বছর পূর্তিতে নহবত বসে । সেখানে সানাই বাজাতে এসেছিলেন স্বয়ং সাজ্জাত হোসেন । জানেন কলকাতার কোথায় রয়েছে এই মন্দির ?
Published : October 29, 2025 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা শুনলেই একলহমায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে আলোকোজ্জ্বল চন্দননগর বা ঐতিহ্যের কৃষ্ণনগর । তবে কলকাতাতেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এক জগদ্ধাত্রী মন্দির । যেখানে মা অধিষ্ঠান করেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে । এক সময় এই পুজো দেখতে মন্দিরে আসতেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ক্ষান্তমণি থেকে অর্চনা মজুমদাররা ।
বউবাজারের কাছে সার্পেন্টাইন লেনে রয়েছে এই জগদ্ধাত্রী মন্দির ৷ 1294 বঙ্গাব্দে কেদারনাথ দাস মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির । এবার 138তম বর্ষে এই জগদ্ধাত্রী পুজো ৷
মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কেদারনাথ দাস জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় কোনও এক রাজবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছিলেন । কিন্তু দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও শেষমেষ পুজো দিতে পারেননি তিনি । রাজবাড়ির দারোয়ান এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে জানান, লাইনে তিনিই শেষ ব্যক্তি যিনি পুজো দিতে পারবেন ৷ কারণ নবমী তিথি পেরিয়ে যাচ্ছে ৷ এরপর আর কারও পুজো নেওয়া হবে না ৷ তাই পুজো দিতে না-পেরে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফেরেন কেদারনাথ ।
তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, 'মা এবার তোমার পুজো দিতে পারলাম না, কিন্তু সামনে বছর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো দেব তোমার ৷' রঙের ব্যবসা ছিল কেদারনাথ দাসের । তিনি ঠিক করলেন, বাড়ির সামনের জমিতেই জগদ্ধাত্রী মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন । সেই মতো মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে মন্দির ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি । শুরু হয় পুজো । তখন সার্পেন্টাইন লেন ছিল জলা জঙ্গলে ভরা এলাকা ।
মন্দিরের উত্তরসূরী
কেদারনাথের মৃত্যুর পর দু'চার বছর মন্দিরের হাল ধরেন মেয়ে-জামাই । তারপর ছেলে মোহিনীমোহন দাস সেই দায়িত্ব নেন । তিনি 1957 সাল পর্যন্ত মন্দিরের দায়িন্ত সামলান তিনি । মোহিনীমোহন ছিলেন সাধু । বিভিন্ন কবিরাজি ওষুধ বিনামূল্যেই দিতেন তাঁর কাছে আসা মানুষজনকে । তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেন বলাইচরণ দাস । 1983 সাল পর্যন্ত তিনি মন্দিরের দেখভাল করেন । এর পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে দেবদাস দাস, দ্বিজ দাস, বিপ্র দাস, বুদ্ধদেব দাস, স্বপন দাসরা মন্দির চালান । কোভিডের আগে পর্যন্ত মিলিতভাবে এই মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন সকলে । তবে একে একে সব ভাইয়ের মৃত্যু হয় । এখন জীবিত একমাত্র স্বপনকুমার দাস । তাই মন্দিরের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ৷
তিনি বলেন, "বয়সের ভারে নিয়মিতভাবে মন্দিরের সব কাজ করে উঠতে পারি না আমি ৷ তাই প্রমোদ কুমার লজ-কে মন্দিরের সেবার দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে । তবে আমি ও আমার স্ত্রী মীরা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । প্রতিদিন আতপ চল, মুগ ডাল, বিভিন্ন প্রকার ফল, ফুল দিয়ে পুজো করা হয় মাকে । সন্ধ্যায় হয় আরতি । রাতে দুধ বাতাসা, মিষ্টি দেওয়া হয় ভোগে । বৈশাখ মাসে তিনবার পুজো হয় ৷ কারণ নারায়ণ আছে এখানে ।"
জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ ভোগ
জগদ্ধাত্রী পুজোয় হয় মায়ের বিশেষ ভোগ । তাতে থাকে খিচুড়ি, পায়েস, পোলাও, দুইরকম সবজি, বোঁদে, লাড্ডু, চাটনি । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পুজো একসঙ্গে হয় এখানে । তিনটে অন্ন তিনটে পুজোয় দেওয়া হয় । ভোগ দেওয়ার রীতি 138 বছরেও এতটুকু বদল হয়নি । সিংহ বাহিনী জগদ্ধাত্রী হিসেবেই পূজিত । তবে আগে তান্ত্রিক মতে পুজো হত এখানে ৷
সোনায় সজ্জিত দেবী
স্বপনকুমার দাসের দাবি, কলকাতায় একমাত্র জগদ্ধাত্রী মন্দির মা অধিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির আসনে । মাঘী পূর্ণিমায় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তাই নবমী পুজোর বিধি মেনে ওই সময় পুজো ও ভোগ হয় । দেবীর মুকুট থেকে শুরু করে নূপুর, হাতের-কানের-গলার সবটাই সোনার ।
নহবত আসর
একটা সময় পুজোয় মন্দিরের উপর নহবত খানায় বসত নহবত । পরে অবশ্য সেই অংশ ভেঙে যাওয়াতে আর বসে না । তবে মন্দিরের 100 বছর পূর্তিতে নহবত বসেছিল । সেসময় সাজ্জাত হোসেন এসেছিলেন এখানে সানাই বাজাতে । ক্যালকাটা পুলিশ ব্যান্ড বাজিয়ে গিয়েছে ।
রামায়ণ-মহাভারত পালা
স্বপনকুমার দাস বলেন, "এই পুজোয় এক সময় আসতেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদা ঠাকুর) ৷ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এসেছিলেন ৷ আসতেন ক্ষান্তমণি, পালা গাইয়ে অর্চনা মজুমদার । আগে ছিল না ঘরে ঘরে টিভি ৷ তাই রোজ রামায়ণ থেকে মহাভারত পালা কীর্তন হত এই মন্দির প্রাঙ্গণে । যাকে ঘিরে মানুষের চরম উৎসাহ নজরে আসত । রাত পর্যন্ত চলত সেই কীর্তন । ভীষণ ভিড় হত । গোটা তল্লাটে লোকজন হাজির হতেন এখানে । মন্দির পেরিয়ে ভিড় রাস্তায় থাকত । জানলা দিয়ে উঁকি মেরে গল্পের মতো পালাগান দেখতেন লোকজন ।"
মন্দিরের পুরোহিত পুরুষোত্তম নারায়ণ চৌধুরী বলেন, "আমাদের এই মন্দির সকাল আটটায় খোলে ৷ 10টার সময় দেবীর নিত্যপুজো হয় ৷ বিকেলে 5টা থেকে 7টা খোলা থাকে ৷ সাড়ে 6টার সময় সন্ধ্যারতি হয় ৷ বিশেষ পুজো হয় জগদ্ধাত্রী ও মাঘী পূর্ণিমায় ৷"