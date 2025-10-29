ETV Bharat / state

পুজোয় আসতেন শরৎচন্দ্র-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠিত 138 বছরের জগদ্ধাত্রী

এই মন্দিরের 100 বছর পূর্তিতে নহবত বসে । সেখানে সানাই বাজাতে এসেছিলেন স্বয়ং সাজ্জাত হোসেন । জানেন কলকাতার কোথায় রয়েছে এই মন্দির ?

Jagadhatri puja
138 বছরের প্রাচীন জগদ্ধাত্রী পুজো (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 2:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 অক্টোবর: জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা শুনলেই একলহমায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে আলোকোজ্জ্বল চন্দননগর বা ঐতিহ্যের কৃষ্ণনগর । তবে কলকাতাতেই রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এক জগদ্ধাত্রী মন্দির । যেখানে মা অধিষ্ঠান করেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে । এক সময় এই পুজো দেখতে মন্দিরে আসতেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ক্ষান্তমণি থেকে অর্চনা মজুমদাররা ।

বউবাজারের কাছে সার্পেন্টাইন লেনে রয়েছে এই জগদ্ধাত্রী মন্দির ৷ 1294 বঙ্গাব্দে কেদারনাথ দাস মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির । এবার 138তম বর্ষে এই জগদ্ধাত্রী পুজো ৷

এই পুজোয় আসতেন শরৎচন্দ্র-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ (ইটিভি ভারত)

মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কেদারনাথ দাস জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় কোনও এক রাজবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছিলেন । কিন্তু দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও শেষমেষ পুজো দিতে পারেননি তিনি । রাজবাড়ির দারোয়ান এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে জানান, লাইনে তিনিই শেষ ব্যক্তি যিনি পুজো দিতে পারবেন ৷ কারণ নবমী তিথি পেরিয়ে যাচ্ছে ৷ এরপর আর কারও পুজো নেওয়া হবে না ৷ তাই পুজো দিতে না-পেরে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফেরেন কেদারনাথ ।

তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, 'মা এবার তোমার পুজো দিতে পারলাম না, কিন্তু সামনে বছর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো দেব তোমার ৷' রঙের ব্যবসা ছিল কেদারনাথ দাসের । তিনি ঠিক করলেন, বাড়ির সামনের জমিতেই জগদ্ধাত্রী মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন । সেই মতো মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে মন্দির ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি । শুরু হয় পুজো । তখন সার্পেন্টাইন লেন ছিল জলা জঙ্গলে ভরা এলাকা ।

মন্দিরের উত্তরসূরী

কেদারনাথের মৃত্যুর পর দু'চার বছর মন্দিরের হাল ধরেন মেয়ে-জামাই । তারপর ছেলে মোহিনীমোহন দাস সেই দায়িত্ব নেন । তিনি 1957 সাল পর্যন্ত মন্দিরের দায়িন্ত সামলান তিনি । মোহিনীমোহন ছিলেন সাধু । বিভিন্ন কবিরাজি ওষুধ বিনামূল্যেই দিতেন তাঁর কাছে আসা মানুষজনকে । তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্ব নেন বলাইচরণ দাস । 1983 সাল পর্যন্ত তিনি মন্দিরের দেখভাল করেন । এর পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে দেবদাস দাস, দ্বিজ দাস, বিপ্র দাস, বুদ্ধদেব দাস, স্বপন দাসরা মন্দির চালান । কোভিডের আগে পর্যন্ত মিলিতভাবে এই মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন সকলে । তবে একে একে সব ভাইয়ের মৃত্যু হয় । এখন জীবিত একমাত্র স্বপনকুমার দাস । তাই মন্দিরের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ৷

Jagadhatri puja
পঞ্চমুণ্ডির আসনে অধিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, "বয়সের ভারে নিয়মিতভাবে মন্দিরের সব কাজ করে উঠতে পারি না আমি ৷ তাই প্রমোদ কুমার লজ-কে মন্দিরের সেবার দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে । তবে আমি ও আমার স্ত্রী মীরা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । প্রতিদিন আতপ চল, মুগ ডাল, বিভিন্ন প্রকার ফল, ফুল দিয়ে পুজো করা হয় মাকে । সন্ধ্যায় হয় আরতি । রাতে দুধ বাতাসা, মিষ্টি দেওয়া হয় ভোগে । বৈশাখ মাসে তিনবার পুজো হয় ৷ কারণ নারায়ণ আছে এখানে ।"

জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশেষ ভোগ

জগদ্ধাত্রী পুজোয় হয় মায়ের বিশেষ ভোগ । তাতে থাকে খিচুড়ি, পায়েস, পোলাও, দুইরকম সবজি, বোঁদে, লাড্ডু, চাটনি । সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পুজো একসঙ্গে হয় এখানে । তিনটে অন্ন তিনটে পুজোয় দেওয়া হয় । ভোগ দেওয়ার রীতি 138 বছরেও এতটুকু বদল হয়নি । সিংহ বাহিনী জগদ্ধাত্রী হিসেবেই পূজিত । তবে আগে তান্ত্রিক মতে পুজো হত এখানে ৷

Jagadhatri puja
1294 বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দির (নিজস্ব ছবি)

সোনায় সজ্জিত দেবী

স্বপনকুমার দাসের দাবি, কলকাতায় একমাত্র জগদ্ধাত্রী মন্দির মা অধিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির আসনে । মাঘী পূর্ণিমায় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তাই নবমী পুজোর বিধি মেনে ওই সময় পুজো ও ভোগ হয় । দেবীর মুকুট থেকে শুরু করে নূপুর, হাতের-কানের-গলার সবটাই সোনার ।

নহবত আসর

একটা সময় পুজোয় মন্দিরের উপর নহবত খানায় বসত নহবত । পরে অবশ্য সেই অংশ ভেঙে যাওয়াতে আর বসে না । তবে মন্দিরের 100 বছর পূর্তিতে নহবত বসেছিল । সেসময় সাজ্জাত হোসেন এসেছিলেন এখানে সানাই বাজাতে । ক্যালকাটা পুলিশ ব্যান্ড বাজিয়ে গিয়েছে ।

Jagadhatri puja
জগদ্ধাত্রী পুজোয় হয় বিশেষ ভোগ (নিজস্ব ছবি)

রামায়ণ-মহাভারত পালা

স্বপনকুমার দাস বলেন, "এই পুজোয় এক সময় আসতেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদা ঠাকুর) ৷ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এসেছিলেন ৷ আসতেন ক্ষান্তমণি, পালা গাইয়ে অর্চনা মজুমদার । আগে ছিল না ঘরে ঘরে টিভি ৷ তাই রোজ রামায়ণ থেকে মহাভারত পালা কীর্তন হত এই মন্দির প্রাঙ্গণে । যাকে ঘিরে মানুষের চরম উৎসাহ নজরে আসত । রাত পর্যন্ত চলত সেই কীর্তন । ভীষণ ভিড় হত । গোটা তল্লাটে লোকজন হাজির হতেন এখানে । মন্দির পেরিয়ে ভিড় রাস্তায় থাকত । জানলা দিয়ে উঁকি মেরে গল্পের মতো পালাগান দেখতেন লোকজন ।"

Jagadhatri puja
মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিষ্ঠা হয় মন্দির (নিজস্ব ছবি)

মন্দিরের পুরোহিত পুরুষোত্তম নারায়ণ চৌধুরী বলেন, "আমাদের এই মন্দির সকাল আটটায় খোলে ৷ 10টার সময় দেবীর নিত্যপুজো হয় ৷ বিকেলে 5টা থেকে 7টা খোলা থাকে ৷ সাড়ে 6টার সময় সন্ধ্যারতি হয় ৷ বিশেষ পুজো হয় জগদ্ধাত্রী ও মাঘী পূর্ণিমায় ৷"

TAGGED:

JAGADHATRI PUJA IN KOLKATA
SERPENTINE LANE JAGADHATRI TEMPLE
জগদ্ধাত্রী মন্দির
জগদ্ধাত্রী পুজো
JAGADHATRI PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.