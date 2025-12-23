ETV Bharat / state

ওয়াকফ-অশান্তির সময় সামশেরগঞ্জে বাবা-ছেলে খুনে 13 জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গত 12 এপ্রিল খুন করা হয় সামশেরগঞ্জের হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসকে৷ সেই ঘটনার আটমাসের মধ্যেই সাজা ঘোষণা করল আদালত৷

Verdict
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
Published : December 23, 2025 at 6:49 PM IST

জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ), 23 ডিসেম্বর: আট মাসের মধ্যে সাজা ঘোষণা হল হরগোবিন্দ ও চন্দন দাস খুনের ঘটনার। মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর পুত্র চন্দন দাসকে খুনের ঘটনায় 13 জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনালেন জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের বিচারক।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে 15 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন বিচারক। যদিও মৃতের পরিবার এই রায়ে সন্তুষ্ট নয়। তাঁরা অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দাবি করেছেন।

Waqf Violence
আদালতে বাবা-ছেলে হত্যাকাণ্ডের দোষীরা৷ (নিজস্ব ছবি)

চলতি বছরের 12 এপ্রিল সামসেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর পুত্র চন্দন দাসকে খুন করা হয়৷ সেই ঘটনায় গতকাল, সোমবার 13 জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত৷ মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হল৷ এদিন জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে রায়দান ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ওয়াকফ ইস্যুতে গন্ডগোলে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সামসেরগঞ্জ। উত্তাপের আগুন ছড়ায় রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে। পরে তার আঁচ গিয়ে পড়ে সামশেরগঞ্জে। দফায় দফায় অশান্তি ছড়ায় এলাকাজুড়ে। সেই আবহের মধ্যেই জাফরাবাদ গ্রামে হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুন করে। বাড়িতে লুটপাট চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়।

রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত তোলপাড় সৃষ্টি করে এই ঘটনা। ঘটনার পরপরই তদন্তে নামে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মামলার গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়। সিট তদন্তে নেমে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের একে একে গ্রেফতার করে এবং আদালতে চার্জশিট পেশ করে।

ধৃতদের মধ্যে ছিল - দিলদার নদাব, আসমাউল নদাব ওরফে কালু, এনজামুল হক ওরফে বাবলু, জিয়াউল হক, ফেকারুল সেখ ওরফে মহক, আজফারুল সেখ ওরফে বিলাই, মনিরুল সেখ ওরফে মনি, একবাল সেখ, নুরুল ইসলাম, সাবা করিম, হযরত সেখ, আকবর আলি এবং ইউসুফ সেখ।

দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিপুর আদালতে এই মামলার শুনানি চলে। সাক্ষ্যগ্রহণ, প্রমাণ যাচাই ও উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে আদালত 13 জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। মঙ্গলবার রায় ঘোষণা উপলক্ষে এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। গোটা সামসেরগঞ্জ এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে প্রশাসন সতর্ক নজরদারি চালাচ্ছে। রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। এদিকে রায় ঘোষণার আগেই আদালতে তোলার সময় ধৃতরা দাবি করেন, তাঁরা নির্দোষ। তাঁদেরকে ফাঁসানো হয়েছে।

