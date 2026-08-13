ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলুন, গ্রহের ভালো অবস্থানের জন্য অপেক্ষার পরামর্শ দিচ্ছে রাশিফল

ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলুন, গ্রহের ভালো অবস্থানের জন্য অপেক্ষার পরামর্শ দিচ্ছে রাশিফল
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 13, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন নিয়ে আপনি দারুণ উৎসাহিত থাকতে পারেন আজ । আপনার অনুভূতি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠলে আপনি প্রচুর অনুপ্রেরণা এবং তার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন । অনুমানমূলক কার্যক্রমে বিনিয়োগ শুভ হয়ে উঠতে পারে । আপনার নিজের পোর্টফোলিওটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং কীভাবে এটিকে পুনরায় পরিবর্তন করবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । খামখেয়ালি মনোভাব আপনাকে কাজের জায়গায় বিরক্ত এবং সন্তুষ্ট করবে । তবে মেজাজের পরিবর্তন আপনার ব্যক্তিগত বা কাজের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারবে না । আবেগের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখে আপনি এটি কাটিয়ে উঠতে পারবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্য্য ও অস্থির হয়ে পড়বেন । তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন । দিনের পরের দিকে সহকর্মী ও ওপরওয়ালারা বেশি সাহায্য করবে ও সাড়া দেবে । দিন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে, প্রিয়তমের কাছে সারাদিনের বিরক্তির কথা উজাড় করে দিতে চাইবেন । এরকম মানসিক বোঝা চাপিয়ে দেবেন না ।
মিথুন (GEMINI) : যারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন । যারা সম্পর্কে আছেন যাদের বুঝে কথা বলা উচিৎ নাহলে কেস খাবেন । ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত । কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে । এইভাবে আপনি সর্বোত্তম ফলাফল পাবেন । তাই আগেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ৷
কর্কট (CANCER) : আজ প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন । কঠিন সময়গুলো হয়ত মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই । দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলির জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবেন । গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে । প্রতিভাকে জিইয়ে রাখুন । সংবেদনশীল দিকের চেয়ে যৌক্তিক প্রবাহের দিকে বেশি মনোযোগ দিন ।
সিংহ (LEO) : সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে আজ । এইভাবে হয়ত একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন । আজকের দিনে একটি ব্যয়বহুল ছুটির ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে । তবে আপনার অনুপস্থিতিতে আর্থিক বিষয়গুলি দেখার করার জন্য আপনাকে কারও উপর ভরসা করতে হবে । আপনার ব্যক্তিগত এবং কাজের জীবনে ভারসাম্যহীনতা সবকিছু ওলটপালট করে দিতে পারে । হয়ত কোনও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত হয়ে যাবেন । যাকে টাকা ধার দিয়েছেন তার কাছে তাগাদা করার জন্য আজকে ভালো দিন ।
কন্যা (VIRGO) : যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়ত একটু কম গুরুত্ব পাবে । দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না । আজকে কোনওরকম ঝগড়া বা বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার চেষ্টা করুন, তাহলে আপনার উদ্যমের মাত্রা কমে যাবে । আজকে মুখোমুখি বসে দরদাম করার জন্যও ভালো দিন না । এই ধরনের কাজের জন্য, গ্রহের আরও ভালো অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করুন ।
তুলা (LIBRA) : পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ । আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে । আর্থিক দিকে, অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন । ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্টগুলি আপনাকে আর্থিক অবস্থাকে স্বাস্থ্যকর দিকে নিয়ে যাবে । কোনও কাজের চাপ না থাকায় অফিসে মজার দিন আশা করুন । দিনের বেশিরভাগ সময় মজা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় কেটে যাবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন । অর্থ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি শুভ দিন হতে পারে । অতিরিক্ত উপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পেতে পারেন । অতীত বিনিয়োগ ভালো ফল দিতে পারে । কাজের জায়গায়, আপনার ব্যবহারিক এবং যৌক্তিক দক্ষতা আপনাকে অফিস এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে । যদিও সিনিয়রদের সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়িয়ে যান । জিততে হলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে । একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন । আজ আর্থিক ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকুন । জমি জায়গায় অর্থ ব্যয় করার তাগিদ অনুভব করতে পারেন কারণ তা আপনার রক্তে আছে । কাজের জায়গায় আপনি নিষ্ঠাবান যা আপনার ভালো মূল্যায়নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে । আদর্শগতভাবে, আপনি নিজেকে কর্মসাফল্যে উদ্ভুত হতে দেখবেন ।
মকর (CAPRICORN) : সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন । ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভবত আপনার প্রথম অগ্রাধিকার । অন্যের আর্থিক বিষয়গুলিতে জড়িয়ে পড়বেন না, সমস্যা হতে পারে । পরিবারের সদস্যদের তাদের ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করতে দিন । কাজের জায়গায়, আপনি হয়ত মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে পারেন । আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং আপনার নিষ্ঠা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে । কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন, তাই টাকা পয়সা নিয়ে ভাবার সময় পাবেন না । তবে, কিছু বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন । আপনার কণ্ঠস্বরের আজ অনুশীলন দরকার, কারণ আপনি চাপের মধ্যে নার্ভাস হয়ে পড়ছেন । অতএব, যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই হয়ত পরামর্শ দিতে বসবেন । দামি পরামর্শ তাকেই দিন যিনি তা চেয়েছেন ।
মীন (PISCES) : প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমান্টিক নৈশভোজ, লোভনীয় মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে ৷ একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে । অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে । কাছের মানুষদেরকেও টাকা পয়সা ধার দেওয়া বা তাদের থেকে ধার নেওয়া বন্ধ করুন । পেশাগতভাবে, আপনি আজ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখার মেজাজে রয়েছে । কিছু মানবসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যা হয়ত তখনই মেটাতে হতে পারে । আজকে করা একটি ত্যাগ আজ আপনার জীবনে বহু প্রতীক্ষিত ইতিবাচকতা আনতে পারে ।