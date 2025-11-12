ETV Bharat / state

বুধে যে পদক্ষেপ করবেন তা ভালো হবেই, রাশিফল মিলিয়ে দেখে নিন আজকের দিনটা

দিন শুরু করার আগেই দেখে নিন আজ কেমন যাবে আপনার ৷ তাই জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী আপনার রাশিচক্রে বুধবার কী রয়েছে দেখে নিন ?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 12:02 AM IST

মেষ: আপনার বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধারণা আছে! তার উপরে, আপনি চাইবেন আপনার ধারণাগুলিকে আগ্রহী লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। আপনার আজ ভালোবাসা এবং দান করার মানসিকতা থাকবে। আজ, আপনি কাজের প্রতি আপনার সেরা অবদান রাখবেন, তবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, আপনাকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে হবে। আর্থিক দিক থেকে, আপনার যা আছে তাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। অতিরিক্ত কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য, কঠোর পরিশ্রম করার বিষয়ে আপনি খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না।

বৃষ: আজ পরিবারের সকল সদস্যদের দেখানোর দিন যে, আপনি তাদের প্রতি কতটা যত্নশীল এবং উদ্বিগ্ন। আপনাকে আপনার বিভক্ত শক্তিগুলি একত্র করতে হবে এবং আপনার চিন্তাগুলি এমনভাবে সারিবদ্ধ করতে হবে, যাতে আপনি মনোযোগ সহকারে কাজ করতে সক্ষম হন। শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য, দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ, আপনি আজ এটি উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি আজ অপ্রত্যাশিত সুযোগ থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন, তার ফলে আপনার মন খুশি থাকবে।

মিথুন: আজকে, আপনি এমন পরিশ্রম করবেন যেন আপনাকে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে হবে। আর, আপনি করবেনও। আপনি হয়তো নিজের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার জন্য কোনও মেডেল অথবা সংবর্ধনা পাবেন না, কিন্তু আপনার সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করবেন।

কর্কট: আপনি পরিবারের সদস্যদের সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন। তাদের কথা মাথায় রেখে আপনি পুরো দিনের পরিকল্পনা করবেন। এর প্রত্যুত্তরে পরিবার আপনাকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দেবে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার কৃতিত্ব ও ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নেবেন। প্রেমাষ্পদের জন্য, আপনি আপনার ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে সময় বার করে আনবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি অসাধারণ কাটবে। আপনার কাজ থেকে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সিংহ: সেলস এবং মার্কেটিং সংক্রান্ত চাকরি করা মানুষেরা ফলপ্রসূ সমাবেশে যোগ দেবেন এবং কার্যকরী উপস্থাপনা রাখবেন। যদিও, যাত্রাপথে দেরী হওয়ার সম্ভাবনা। আপনার সহজাত ক্ষমতাগুলি চিনতে পারার জন্য এটি ভালো সময়। আপনি খুব জলদিই নিজের দাম বোঝাতে পারবেন।

কন্যা: আপনার বাসস্থানটিকে নতুন রূপ দিলে ভালই হবে। অন্তত, আজ আপনি তাই করতে চান। এতে কিছু প্রাণবন্ত শোপিস যোগ করুন এবং তাতে আপনার ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া থাকলেই মনোমত প্রভাব পড়বে। সন্ধ্যাবেলা মনোরঞ্জন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং সম্ভব হলে মূল্যবান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আজকের দিনে আপনাকে এত সমস্যা সামলাতে হবে যে, প্রেম জীবন অতটা পাত্তা পাবেনা। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো।

তুলা: আজকে আপনার নিজের জীবনকে আরো অর্থপূর্ণ ও পরিপূর্ণ মনে হবে, কেননা আপনি আপনার চরিত্রের শৈল্পিক দিকটিকে কাজে লাগাতে পারবেন। সন্ধ্যাবেলা আপনি হয়তো কেনাকাটা করতে যাবেন। সব মিলিয়ে, আজকে একটি আকর্ষক দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যদি জীবনে সঠিক সামঞ্জস্যতা পেতে চান তবে আপনার সঙ্গীর আবেগকে মর্যাদা দিন। আর্থিক বিষয়গুলি আজ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে। কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে আজ আপনি বিভিন্ন সুযোগের দরজাও খুলে ফেলতে পারেন।

বৃশ্চিক: আজকে, বাড়ি এবং কাজ নিজেদেরকে খুব সাবধানে ভারসাম্যে ধরে রাখছে যাতে আপনার দিনটি সবচেয়ে ভালো কাটে। আপনি হয়তো কাজের টেবিলে বসে চিন্তা ভাবনা করে অনেক সময় কাটাবেন। সন্ধ্যের দিকে, যদিও, মানসিক অনুশীলনগুলির পরিবর্তে আপনি বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে মজা করবেন।

ধনু: সমমনস্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান করে আপনার দিনটি আজকে নবজীবন পাবে। তাদের সামনে আপনি হয়তো নিজের মনের ভাব আরও ভাল প্রকাশ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে, কাজের পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগ হয়তো ঠিকমত হবে না। বাস্তববাদী হোন এবং এগিয়ে যান, আরো ভালো আগামীকালের অপেক্ষায় থাকুন। প্রিয়জনের সঙ্গে কাটানোর একটি অসাধারণ সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, ফলে আপনার মেজাজও ভালো থাকবে। দিনের প্রথমার্ধ খুবই ব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল থাকবে।

মকর: দিনের প্রথমভাগে আপনি খুব বেশী আবেগপ্রবণ থাকবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা কাটবে। আপনি বুদ্ধিমানের মতো বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারবেন না। প্রাত্যহিক খরচ ক্রমশ বেড়ে চলেছে মনে হবে। আপনাকে চালাকচতুর ভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আজকে আপনাকে প্রচুর কাজ করতে হবে। যতটা আপনি চেয়েছিলেন, তার থেকেও বেশি। যদিও ধৈর্যসহকারে ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করার আপনার যে স্বভাব, তা আপনাকে দিনটি ইতিবাচকভাবে শেষ করতে সাহায্য করবে।

কুম্ভ: আপনি আপনার ব্যক্তিত্বের আবেগপ্রবণ এবং যুক্তিসঙ্গত দিকের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনতে সক্ষম হবেন। আপনি আপনার কাজে আনন্দ পাবেন এবং সফলভাবে আপনার পেশাগত জীবনে আপনার ব্যক্তিগত জীবন মেলাতে পারবেন। আর্থিকভাবে, কোনও উল্লেখযোগ্য সমস্যা নেই, তবে নগণ্য বিষয়গুলি আপনার মনকে দখল করে রাখতে পারে।

মীন: আজকে আপনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন এবং অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্যও আজকের দিনটি ভালো। আপনার কাজের সঙ্গেও আপনি সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবেন, কিন্তু আবেগের দিক থেকে। আজকের দিনটির শুরুতে আপনার, অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য প্রচুর উদ্যম থাকবে। আপনি হয়তো সামাজিকতা করতে চাইবেন বা অনেক লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। আজকে আপনি প্রবল ব্যস্ত থাকবেন।

