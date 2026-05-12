রাশিফল: মঙ্গলে কেউ পড়বেন প্রেমে, কারও অর্থাগম; কেউ পাবেন সাফল্য
মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে মঙ্গলবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : May 12, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন, এবং তিনিও বন্ধুত্বপূর্ণ মেজাজেই থাকবেন বলে মনে হচ্ছে। আজই আপনার সব ঋণ শোধ করে দেওয়ার সঠিক সময়। কোনও বন্ধুকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। টিকাপয়সার ব্যাপারে আপনি বেশি বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন না, তবে বিচারবুদ্ধি একেবারে হারিয়েও ফেলবেন না। আপনি একই সময়ে অনেক বেশি জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। বাকি পড়ে থাকা কাজগুলি শেষ করার জন্য আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিশ্রম করতে হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): আপনার সঙ্গী সম্ভবত আপনার পেশাগত জীবনে উন্নতির ব্যাপারে খুশি। আপনার প্রিয়তম মানুষটিকে খুশি করতে তাঁর সঙ্গে কিছুটি কোয়ালিটি টিইম কাটিলে আপনারা দুজনে একে অপরের আরও কাছাকাছি আসতে পারবেন। আর্থিক বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে আপনি হয়তো নিজের দক্ষতা দেখাবেন। আপনাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। তবে, কোনও রকম আকর্ষণীয় লাভজনক প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে তা নিয়ে দুবার ভাবুন। সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার জন্য পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার সাফল্য পাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। বাকি থাকা কাজগুলি শেষ করার এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তি দক্ষ হাতে মোকাবিলা করার সম্ভাবনা আপনার আছে।
মিথুন (GEMINI): আজকে, আপনি ধর্মীয় পাঠ ও আচার অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকবেন। আপনি সম্ভবত কোনও ধর্মীয় স্থানে যাবেন এবং সেখানে কিছুটা সময় কাটাবেন, এবং এর ফলে আপনি মানসিক শান্তি ও স্থিরতা পাবেন। কিন্তু, তাও আপনাকে আপনার দায়িত্বগুলি পালন করতে হবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কাটানো সন্ধ্যাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজকের দিনটিতে আপনি পেশাগত কারণে খুবই ব্যস্ত থাকবেন। নানা সময়ে, বিভিন্ন মিটিং ও লেনদেনের জন্য, আপনাকে সমানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে হবে।
কর্কট (CANCER): আজ আপনি যে কাজে হাত দেবেন, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন। কিন্তু হয়তো অবিলম্বে ফল পাবেন না। কিন্তু সেই কারণে হতাশ বা উদ্বিগ্ন বোধ করার কোনও কারণ নেই। আজ না হোক কাল, এর যোগ্য পুরস্কার অবশ্যই পাবেন। আজ একটি মনোরম দিন, কাজেই এর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। দিনের কোনও একটি সময়ে, আপনার চাকরি নিয়ে আপনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন। কিন্তু খুব দ্রুতই সেই অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।
সিংহ (LEO): মিশ্র ভাগ্য বা তিক্ত মধুর ওষুধ, যে নামেই ডাকুন না কেন, আজকের দিনটিতে 24 ঘণ্টা সময়কালের মধ্যেই নানা কিছু ঘটবে। কর্মব্যস্ত সকাল এবং আরো উদ্বেল সন্ধ্যার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই, অবসর আজকে আপনার কাছে বিলাসিতা। ধৈর্য্য ধরে সবকিছু সামলানোর এবং এর থেকে ভালো আগামীকালের আশায় থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে যে, একের থেকে দুই ভালো।
কন্যা (VIRGO): জীবনকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য জীবনের সফরে আকস্মিক মোড় আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ সারাদিন ধরে উৎকর্ষতার গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাবেন। আজকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে আর্থিক বিষয় এবং আপনার ভালোবাসার মানুষরা; অবশ্য এই ক্রম অনুসারে, তা নয়। আজকের দিনটি, স্বাস্থ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনওটাই নয়। আজকের দিনটি আপনাকে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। কর্মক্ষেত্রে গবেষণা এবং উন্নয়ন আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে ভালো ফল পাবেন।
তুলা (LIBRA): ভালো খবর! আজ আপনি বহির্মুখী মেজাজে থাকবেন। নিকট বন্ধু, আত্মীয়, পরিবার, আজ আপনি সবার সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবেন। ভালো খবর? আপনার রোমান্টিক উতকর্ষতা আজ উচ্চতার শিখরে থাকবে, কেননা কল্পনাশক্তি আজ ডানা পাবে ও সৃজনশীলতা অপ্রতিরোধ্যভাবে বইবে। সব মিলিয়ে, আপনার জন্য ইতিবাচক ও ফলদায়ক দিন। বুদ্ধিমানের মতো টাকা বাজারে ঘোরানোর জন্য আজ খুবই ভালো দিন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে দুটি জিনিস আপনার পরিচয় দেবে, বাকপটুতা এবং কমনীয়তা। মধুর বাক্য ও প্রশংসা হয়তো আপনাকে অনেকটা রাস্তা চলতে সাহায্য করবে, কিন্তু সেই কারণে আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন না এবং সাফল্য পেয়ে বয়ে যাবেন না। কখনো কখনো, অন্য লোকে যা শুনতে চায় তা বলার থেকে, সঠিক কথা বললে অনেক বেশি উপকার হয়। পরিবারের সদস্য এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর বাসনায় আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবেন। আপনার প্রিয়জনদের পাশে থাকতে আপনি খুবই পছন্দ করেন।
ধনু (SAGITTARIUS): কথায় বিজ্ঞ এবং কাজে নায়ক, আজকে এটি আপনার মূর্তি হবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর প্রত্যাশা করুন, বিশেষত মোটা মাইনে বা অফিসের জায়গা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। হিসাবরক্ষক ও ফ্র্যাঞ্চাইজিদের আজকে অনেক কাজ করতে হবে। আজকে আপনি কাজ করার নতুন উপায় খুঁজে পাবেন। এর ফলে আপনার সময় ও শক্তি দুইই বাঁচবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সব মিলিয়ে আজকে একটি ভালো দিন। আজকে আপনি বেশ উৎপাদনশীল হবেন।
মকর (CAPRICORN): আপনার সব পরিশ্রম এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় আপনি খুবই হতাশ বোধ করবেন। অন্যদের সঙ্গে আপনার মতপার্থক্য হবে এবং কখনো কখনো এই মতানৈক্যগুলি উত্তপ্ত বিতর্কে পরিণত হতে পারে। আপনাকে প্রিয়তমের সঙ্গে মৃদুভাষী হতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতা করতে হতে পারে। আজকে, আবেগজনিত জটিলতা সামলানো আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আজকের দিনটি প্রবল উদ্যম এবং ব্যস্ত সময়সূচিতে ভরা থাকবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): আজ আপনার হাতে অনেক কাজ থাকবে এবং এই বিশৃংখলা কী করে সামলাবেন তা আপনি বুঝতেই পারবেন না। আপনার দুটি সেরা গুণ, ধৈর্য এবং সাংগঠনিক দক্ষতা, আপনাকে এই কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সফলভাবে কাজ গুটিয়ে নেবেন এবং পরে সন্ধ্যাবেলা আনন্দ উৎসব করার জন্য প্রস্তুত হবেন। আপনি নতুন কিছুতে ডুবে যেতে সক্ষম হবেন। ইতিবাচক চিন্তাভাবনার কারণে আজ আপনি অনেক ভালো বোধ করবেন।
মীন (PISCES): আজকের সম্ভবত মিশ্র ভাগ্য হবে। কর্মব্যস্ত সকাল ও ইতিবাচকভাবে উদ্বেল সন্ধ্যা আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে, আবার অন্যদিকে প্রিয়তমের সঙ্গে উপাদেয় সান্ধ্যভোজ আপনাকে প্রবল আনন্দ দেবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে। মন খুলে কথা বললে অবশ্যই সমস্যার সমাধান হবে। নিজেকে বুঝুন ও সামনে ভালো দিন আসতে চলেছে, সেই আশায় থাকুন।