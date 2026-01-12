ETV Bharat / state

সোমের সন্ধেয় আপনার কপালে কী ! শিবের প্রিয় বারে এ কীসের ইঙ্গিত ?

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের ? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 12:01 AM IST

3 Min Read
মেষ: একটি রোম্যান্টিক সম্পর্ক আপনার জন্য একটি চমক হিসাবে উপস্থিত হবে, জাজ্বল্যমান এবং হাস্যরত। আপনাকে আপনার সবচেয়ে ভালো পোশাকে তৈরি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং কিছু রোম্যান্টিক কথাবার্তা অভ্যাস করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনি জানেন না সন্ধেবেলা আপনার কপালে কী আছে!

বৃষ: আজকে, আপনি কঠোর আচরণ করবেন এবং যার সংস্পর্শে আসবেন তার সঙ্গেই ঝগড়া করবেন। যারা আপনাকে ভালোভাবে জানেন তারা অবাক হবেন কারণ আপনার এরকম ঝগড়াটে আচরণের কোনও কারণ দেখবেন না এবং হয়তো খুব বেশিক্ষণ আপনার এই মনোভাব সহ্য করতেও পারবেন না।

মিথুন: আজকের খেলাধুলা এবং বহির্মুখী কার্যকলাপের আপনার প্রচুর উৎসাহ থাকবে। আপনার মতে, বৈচিত্র্য জীবনকে আকর্ষক করে তোলে। আপনি সমানে এক উদ্যোগ থেকেও অন্য উদ্যোগে যাবেন। কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সঙ্গে আপনি ভালো সম্পর্ক স্থাপন করবেন। তাৎক্ষণিক অন্তর্বর্তী লক্ষ্যগুলিতে সাফল্য পাওয়ার সময় আপনার উদ্যম প্রবল বেশি থাকবে এবং মহাজাগতিক অবস্থান অন্যদের আপনার দিকে আকর্ষিত করতে সাহায্য করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপনি খুবই উৎসাহপূর্ণ থাকবেন।

কর্কট: কর্মক্ষেত্রে আপনার অসাধারণ অংশীদারিত্ব তৈরি করার ক্ষমতা, আপনার একটি উচ্চাকাঙ্খী প্রকল্পকে সকল করে তুলবে। যদিও, চুক্তিতে সই করার আগে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও লেনদেন সম্পন্ন করার আগে, তার সূক্ষ্ম বিবরণগুলি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার আজকে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হবে, কাজেই দিনটি একটু কঠিন মনে হতে পারে। সন্ধ্যাবেলা আপনি আপনার প্রিয়তমর মনোরঞ্জন করে সময় কাটাবেন। আনন্দ করাই আপনার মূল লক্ষ্য হবে।

সিংহ: বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে আশা করা হলেও, এটা নির্ভর করবে প্রয়োজনের সময় বন্ধু পাশে থাকছে কিনা তার উপরে। আজ, আপনার বন্ধুরা আপনার সাহায্য চাইবেন, এবং আপনিও সাধ্যমত তাদের পাশে দাঁড়াতে চাইবেন।

কন্যা: আজ আপনি চারপাশের মানুষের মধ্যে আশা ও প্রেরণার সঞ্চার করতে চলেছেন। আজকে আপনাকে আদর্শ সংসারী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যার মাধ্যমে আপনি প্রীতি ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবেন, ফলে সুন্দর সম্পর্কগুলি আরও নিবিড় হয়ে উঠবে।

তুলা: আপনার প্রবণতা হলো একইসঙ্গে দুটি ভিন্ন মানুষ হওয়া আর কোনও একটা উপায়ে তার মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা। আজকে আপনি একই সঙ্গে নিজের প্রভু এবং ভৃত্য হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং তার মধ্যে ভারসাম্য আনতে চাইবেন। এই ভারসাম্য ধরে রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু আজকে আপনার উদ্যম ও শক্তি এতটাই বেশি যে, তা করতে আপনি সক্ষম হবেন। আপনার ভালো মেজাজ ও স্বাস্থ্যের কারণে, দিনটি ভালো কাটবে। আজকের দিনটি ফলদায়ক হবে।

বৃশ্চিক: আর্থিক অস্থিতি আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। তবে জীবনের আরও অনেক ভালো দিক থাকে। দিতে দেরি করা অর্থের আজ ব্যবস্থা হতে পারে। কাজের জায়গায় আপনার দাবী করা প্রতারণাগুলির কারণে মোটা পুরষ্কার পাওয়ার সুযোগ আছে।

ধনু: আজ আপনার আকর্ষনীয়তা এতটাই থাকবে, চারপাশে প্রচুর অনুরাগীকে খুঁজে পাবেন। তবে, বন্ধুরা আপনার কাছে খুব দামী আর তাদের সাহচর্য পেতে ও অতীতে একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলি ফিরে পেতে আপনি তাদের সঙ্গে যথেষ্ট সময় কাটাতে চাইবেন।

মকর: এটি হয়তো একটি অস্বাভাবিক সমন্বয় মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি আজকে একই পরিমাণে আনন্দ এবং দুঃখ পাবেন। আজকে বাড়ির জন্য যেসমস্ত কাজ আপনাকে করতে হবে তা আপনাকে ক্লান্ত করে তুলবে, তাই বাকি দিনের জন্য কিছু এনার্জি বাঁচিয়ে রাখুন।

কুম্ভ: আজ আনন্দ ও কষ্ট দুটোই পাওয়ার দিন। জলের কল সারানো, কাচা-ধোয়া করা, বাজার করা, রান্না করা... আজ সবকিছুরই প্রত্যাশা রাখুন। পরে হট বাথ থেকে অ্যারোমাটিক ম্যাসাজ, পছন্দ অনুযায়ী আরাম উপভোগ করতে পারবেন। কষ্টের অভিজ্ঞতা পাওয়ার পরেই একমাত্র আপনি আনন্দের জন্য প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবেন ।

মীন: আপনার পথে যে সমস্ত কঠোর বাধা আসবে সেগুলি সত্ত্বেও, আমার ইচ্ছা, উৎসাহ, এবং সহজাত আত্মবিশ্বাস সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে। এবং আপনার দিন যত অস্থিরভাবেই শুরু হোক না কেন, এটি একটি মজার আবহে শেষ হবে ৷

