বাংলায় 22 লক্ষ পরিযায়ী ! রাজ্য ছাড়ার স্রোত ঠেকাতে দ্রুত 'রোজগার গ্যারান্টি' কার্ড বিলির নির্দেশ

বাংলায় 22 লক্ষ পরিযায়ী ! রাজ্য ছাড়ার স্রোত ঠেকাতে দ্রুত 'রোজগার গ্যারান্টি' কার্ড বিলির নির্দেশ
কার্ড বিলির পরই 'বিকশিত ভারত-ভিবি জি রাম জি' প্রকল্পের আওতায় কাজের সুযোগ তৈরি হবে। লক্ষ্য, কাজের অভাবে একটি পরিবারকেও যেন ভিনরাজ্যে যেতে না-হয়।
Published : August 26, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: কাজের খোঁজে আর ভিনরাজ্যে ছুটতে হবে না । গ্রামেই কাজের ব্যবস্থা করে পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার স্রোত ঠেকাতে এ বার প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়াল রাজ্য । পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিতদের দ্রুত 'গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড' (জিআরজিসি) দেওয়ার জন্য সমস্ত জেলাশাসককে কড়া নির্দেশ পাঠাল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর । কার্ড হাতে এলেই 'বিকশিত ভারত-গ্রাম রাম জি' প্রকল্পের আওতায় কাজ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে । লক্ষ্য, কাজের অভাবে যাতে কোনও পরিবারকে আর রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিতে না হয় ।
রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিয়ে বার বার সরব হয়েছিল বিজেপি । কিন্তু সরকার বদলের পরও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা পুরোপুরি থামেনি । সেই বাস্তবতার মধ্যেই এ বার গ্রামের কর্মসংস্থান বাড়ানোর দিকে জোর দিল সরকার । প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, শুধু পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা তৈরি করলেই হবে না, তাঁদের পরিবারের হাতে স্থানীয় ভাবে কাজের সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে । সেই কারণেই জেলাভিত্তিক তালিকা ধরে দ্রুত কার্ড বিলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
চলতি বছরের 1 জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হয়েছে 'ভিবি-জি রাম জি আইন, 2025' । এর আওতায় গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যেরা বছরে সর্বোচ্চ 125 দিনের নিশ্চিত কাজের সুযোগ পাবেন । তবে, কাজটি মূলত অদক্ষ কায়িক শ্রমে আগ্রহী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য । প্রশাসনের লক্ষ্য, এই নিশ্চয়তাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের মানুষের নিয়মিত আয়ের সুযোগ তৈরি এবং একই সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা । একইসঙ্গে কাজের খোঁজে রাজ্য ছাড়ার স্রোত আটকাতে চায় রাজ্য ৷
পঞ্চায়েত দফতরের নির্দেশিকায় তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । শ্রম দফতরের তৈরি তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে চিহ্নিত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা 22 লক্ষ 24 হাজার । সেই তালিকা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । এখন সেই তথ্য ধরে পরিবারগুলির বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করার কাজ শুরু হবে ।
প্রথমে দেখতে হবে, তালিকায় থাকা প্রতিটি পরিযায়ী পরিবারের কাছে আগে থেকেই রোজগার গ্যারান্টি কার্ড রয়েছে কি না । কার্ড না থাকলে দ্রুত তা তৈরি করে দিতে হবে । শুধু কার্ড তৈরি করেই কাজ শেষ নয় । নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট পরিবারের যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদের নামও নথিভুক্ত করতে হবে । তারপরে নিয়ম মেনে যত দ্রুত সম্ভব কাজের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে ।
দফতরের নির্দেশ, গোটা প্রক্রিয়াটি সাধারণ প্রশাসনিক কাজ হিসাবে না দেখে বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শেষ করতে হবে । অর্থাৎ, কোন পরিবার কোথায় রয়েছে, কে ইতিমধ্যে ভিনরাজ্যে কাজ করছেন, কার পরিবারে কত জন প্রাপ্তবয়স্ক কাজ করতে আগ্রহী, সব তথ্য যাচাই করে দ্রুত প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে । প্রশাসনের লক্ষ্য, চিহ্নিত পরিযায়ী পরিবারগুলির একশো শতাংশকে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা ।
পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই সমস্যার ব্যাপ্তি স্পষ্ট । রাজ্যের 22 লক্ষের বেশি চিহ্নিত পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুর্শিদাবাদে । ওই জেলায় ভিন্রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা 3 লক্ষ 86 হাজারের বেশি । দ্বিতীয় স্থানে মালদহ, সেখানে সংখ্যাটি 2 লক্ষ 86 হাজারের বেশি । তৃতীয় স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর, যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা 1 লক্ষ 68 হাজার ছাড়িয়েছে । এই তিন জেলা ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে নির্মাণ, পরিকাঠামো, কারখানা, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের জন্য নিয়মিত শ্রমিক ভিন্রাজ্যে পাড়ি দেন ।
প্রশাসনের কাছে তাই শুধু একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করাই যথেষ্ট নয় । প্রকল্পের কাজ বাস্তবে কতটা পৌঁছচ্ছে, সেটাই এখন বড় পরীক্ষা । কারণ, গ্রাম ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া শ্রমিকদের অনেকেরই যুক্তি, বাইরে গেলে তুলনামূলক বেশি মজুরি এবং দীর্ঘ সময় কাজের সুযোগ মেলে । ফলে বছরে 125 দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে সেই প্রবণতা কতটা আটকানো যায়, তা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে । সরকারের দাবি, গ্রামে কাজের সুযোগ বাড়লে ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা কমবে ।
অর্থের সংস্থান নিয়েও আপাতত আশ্বাস মিলেছে । প্রকল্পের প্রথম কিস্তি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য 1 হাজার 264 কোটি 49 লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহ্বান । ফলে, কাজের মজুরি এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আপাতত অর্থের জোগান নিয়ে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।
তবে, সামনে রয়েছে আরও একটি বড় প্রশ্ন ৷ তা হল এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে কত দ্রুত প্রকল্পের আওতায় আনা যায় । তালিকা রয়েছে, টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কার্ড দেওয়ার নির্দেশও পৌঁছে গিয়েছে জেলায় জেলায় । এখন হাতেকলমে সেই নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়, তার উপরেই অনেকটা নির্ভর করবে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের ভবিষ্যৎ ।
সরকারের লক্ষ্য স্পষ্ট, কাজের সন্ধানে যেন গ্রামের মানুষকে আর ঘর ছেড়ে হাজার কিলোমিটার দূরে পাড়ি দিতে না হয় । কিন্তু 125 দিনের কাজের সেই নিশ্চয়তা বাস্তবে কতটা নিয়মিত এবং সময়মতো মানুষের হাতে পৌঁছয়, সেটিই এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ।