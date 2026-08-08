নির্মীয়মাণ বাড়িতে মাদকের 'গুদাম', মগরাহাটে উদ্ধার 122 কেজি গাঁজা, গ্রেফতার 2
উদ্ধার হওয়া গাঁজার নেপথ্য বড় মাদকচক্র জড়িত থাকার সম্ভাবনা ৷ কোথা থেকে এল, কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, জানতে তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : August 8, 2026 at 8:44 PM IST
মগরাহাট (দক্ষিণ 24 পরগনা), 8 অগস্ট: বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা নির্মীয়মাণ বাড়ির মতোই মনে হবে ৷ চারপাশে জলাশয়, বাড়ি তৈরির কাজও চলছে ৷ কিন্তু সেই নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিতরেই যে এত বিপুল পরিমাণ মাদক মজুত করে রাখা হয়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে সেখানে হানা দিতেই পুলিশের চোখ কপালে ৷ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল একসঙ্গে 122 কেজি গাঁজা ৷ মাদক মজুতের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দু’জনকে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটে ৷
শুক্রবার রাতে মগরাহাট থানার যুগদিয়া এলাকায় এই অভিযান চালায় ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার আধিকারিক এবং মগরাহাট থানা ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত থাকার খবর আসছিল ৷ তবে, নির্দিষ্ট তথ্যের অপেক্ষায় ছিলেন তদন্তকারীরা ৷ শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে মেলা খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মিলল সাফল্য ৷
পুলিশের কাছে খবর ছিল, যুগদিয়া এলাকায় একটি জলাশয়ের পাশে থাকা নির্মীয়মাণ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত করে রাখা হয়েছে ৷ সেই খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে এলাকায় পৌঁছায় পুলিশের একটি দল ৷ এরপর বাড়িটিকে ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় ৷ নির্মীয়মাণ বাড়ির বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা ৷ ওজন করার পর দেখা যায়, মোট 122 কেজি গাঁজা রয়েছে সেখানে ৷
ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ফরিদুল পিয়াদা এবং সাইদুর রহমান মোল্লা নামে দু’জনকে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’জনই মগরাহাট থানার যুগদিয়া এলাকার বাসিন্দা ৷ এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা কীভাবে ওই নির্মীয়মাণ বাড়িতে এল, কার কাছ থেকে তা আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল— এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করেছে পুলিশ ৷
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, "গোপন সূত্রে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুতের খবর পাওয়ার পরই শুক্রবার রাতে যুগদিয়া এলাকায় অভিযান চালানো হয় ৷ জলাশয়ের পাশে একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 122 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷"
পুলিশের তদন্তে এখন মূলত বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে আসছে ৷ উদ্ধার হওয়া গাঁজা শুধুমাত্র ওই এলাকায় বিক্রির জন্য মজুত করা হয়েছিল, নাকি এর পিছনে বড় কোনও পাচারচক্র রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে মাদক পাচারের সম্ভাব্য রুটও ৷ মগরাহাট ও আশপাশের এলাকায় মাদক সরবরাহের সঙ্গে এই চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকচক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ 122 কেজি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা নিঃসন্দেহে পুলিশের কাছে বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, এত বিপুল পরিমাণ মাদক বাজারে পৌঁছনোর আগেই তা উদ্ধার হওয়ায় সম্ভাব্য পাচার রুখে দেওয়া গিয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
এদিকে, ধৃত দু’জনকে শনিবার ডায়মন্ডহারবার আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ ৷ তবে এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিতরে এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা কতদিন ধরে মজুত ছিল ? এলাকার মধ্যে থেকেই মাদক সরবরাহ করা হচ্ছিল, নাকি অন্য কোথাও পাচারের জন্য ওই বাড়িটিকে 'সেফ হাউস' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল ? সেই রহস্যের উত্তর খুঁজতেই এখন তদন্তে জোর দিয়েছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷
পুলিশের দাবি, মাদক পাচার ও মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে ৷ মগরাহাটে 122 কেজি গাঁজা উদ্ধারের এই ঘটনায় বড় কোনও চক্রের হদিস মেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের ৷