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নির্মীয়মাণ বাড়িতে মাদকের 'গুদাম', মগরাহাটে উদ্ধার 122 কেজি গাঁজা, গ্রেফতার 2

উদ্ধার হওয়া গাঁজার নেপথ্য বড় মাদকচক্র জড়িত থাকার সম্ভাবনা ৷ কোথা থেকে এল, কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, জানতে তদন্ত শুরু পুলিশের ৷

Cannabis Recovered
নির্মীয়মাণ বাড়িতে মাদকের 'গুদাম' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 8:44 PM IST

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মগরাহাট (দক্ষিণ 24 পরগনা), 8 অগস্ট: বাইরে থেকে দেখলে আর পাঁচটা নির্মীয়মাণ বাড়ির মতোই মনে হবে ৷ চারপাশে জলাশয়, বাড়ি তৈরির কাজও চলছে ৷ কিন্তু সেই নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিতরেই যে এত বিপুল পরিমাণ মাদক মজুত করে রাখা হয়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে সেখানে হানা দিতেই পুলিশের চোখ কপালে ৷ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল একসঙ্গে 122 কেজি গাঁজা ৷ মাদক মজুতের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দু’জনকে ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটে ৷

শুক্রবার রাতে মগরাহাট থানার যুগদিয়া এলাকায় এই অভিযান চালায় ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার আধিকারিক এবং মগরাহাট থানা ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত থাকার খবর আসছিল ৷ তবে, নির্দিষ্ট তথ্যের অপেক্ষায় ছিলেন তদন্তকারীরা ৷ শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে মেলা খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মিলল সাফল্য ৷

মগরাহাটে 122 কেজি গাঁজা উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

পুলিশের কাছে খবর ছিল, যুগদিয়া এলাকায় একটি জলাশয়ের পাশে থাকা নির্মীয়মাণ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত করে রাখা হয়েছে ৷ সেই খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে এলাকায় পৌঁছায় পুলিশের একটি দল ৷ এরপর বাড়িটিকে ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় ৷ নির্মীয়মাণ বাড়ির বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা ৷ ওজন করার পর দেখা যায়, মোট 122 কেজি গাঁজা রয়েছে সেখানে ৷

ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ফরিদুল পিয়াদা এবং সাইদুর রহমান মোল্লা নামে দু’জনকে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’জনই মগরাহাট থানার যুগদিয়া এলাকার বাসিন্দা ৷ এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা কীভাবে ওই নির্মীয়মাণ বাড়িতে এল, কার কাছ থেকে তা আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল— এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করেছে পুলিশ ৷

Cannabis Recovered
মগরাহাট থানায় উদ্ধার হওয়া 122 কেজি গাঁজা (ইটিভি ভারত)

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, "গোপন সূত্রে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুতের খবর পাওয়ার পরই শুক্রবার রাতে যুগদিয়া এলাকায় অভিযান চালানো হয় ৷ জলাশয়ের পাশে একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 122 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷"

পুলিশের তদন্তে এখন মূলত বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে আসছে ৷ উদ্ধার হওয়া গাঁজা শুধুমাত্র ওই এলাকায় বিক্রির জন্য মজুত করা হয়েছিল, নাকি এর পিছনে বড় কোনও পাচারচক্র রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে মাদক পাচারের সম্ভাব্য রুটও ৷ মগরাহাট ও আশপাশের এলাকায় মাদক সরবরাহের সঙ্গে এই চক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকচক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ 122 কেজি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা নিঃসন্দেহে পুলিশের কাছে বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, এত বিপুল পরিমাণ মাদক বাজারে পৌঁছনোর আগেই তা উদ্ধার হওয়ায় সম্ভাব্য পাচার রুখে দেওয়া গিয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷

এদিকে, ধৃত দু’জনকে শনিবার ডায়মন্ডহারবার আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ ৷ তবে এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিতরে এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা কতদিন ধরে মজুত ছিল ? এলাকার মধ্যে থেকেই মাদক সরবরাহ করা হচ্ছিল, নাকি অন্য কোথাও পাচারের জন্য ওই বাড়িটিকে 'সেফ হাউস' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল ? সেই রহস্যের উত্তর খুঁজতেই এখন তদন্তে জোর দিয়েছে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার আধিকারিকরা ৷

পুলিশের দাবি, মাদক পাচার ও মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে ৷ মগরাহাটে 122 কেজি গাঁজা উদ্ধারের এই ঘটনায় বড় কোনও চক্রের হদিস মেলে কি না, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের ৷

TAGGED:

DRUG TRAFFICKING
MARIJUANA
গাঁজা উদ্ধার
DRUG SYNDICATE
CANNABIS RECOVERED

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