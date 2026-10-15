রাজতন্ত্র নেই ! তবু আজও তিনি একদিনের রাজা, পুজোয় জেগে ওঠে 1200 বছরের রাজবাড়ি
Rajahensla Rajbari Durga Puja: রাজাহেঁসলা রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ বিজয়া দশমীর বিশেষ আচার । শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 15, 2026 at 5:43 PM IST
রাজাহেঁসলা(পুরুলিয়া), 15 অক্টোবর: রাজতন্ত্র নেই । নেই রাজা-রাজড়াদের সেই জৌলুস ৷ নেই রাজপ্রাসাদের চোখধাঁধানো চাকচিক্যও । পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা রাজবাড়ির দেওয়াল যেন বয়ে বেড়াচ্ছে অতীতের স্মৃতি । অথচ দুর্গাপুজো এলেই বদলে যায় ছবিটা । নিস্তব্ধ রাজবাড়ির আঙিনায় ফিরে আসে প্রাণ । মায়ের আরাধনাকে কেন্দ্র করে সেখানে দেখা মেলে একদিনের রাজা-রানির । আর আজও এলাকার মানুষের কাছে তিনি শুধুই কোনও প্রাক্তন রাজপরিবারের উত্তরসূরি নন, তিনি তাঁদের রাজা ।
পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-1 ব্লকের রাজাহেঁসলা গ্রামের প্রায় 1200 বছরের প্রাচীন রাজপরিবারের ঐতিহ্য আজও অমলিন । রাজপরিবারের শেষ রাজা রামকিঙ্কর সিং দেওয়ের ছেলে কন্দর্পনারায়ণ সিং দেওকে এখনও রাজা বলেই মানেন রাজাহেঁসলা-সহ কর্মাডি, পারডি, নিমডি ও কনকপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার বহু মানুষ । সময়ের সঙ্গে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলেও মানুষের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের বন্ধন আজও অটুট ।
রাজপরিবারে পুজোর প্রচলন
রাজপরিবারের প্রচলিত ইতিহাস ও লোককথা অনুযায়ী, এই বংশের প্রথম পুরুষ দিগ্বিজয় প্রতাপ সিং দেও যোধপুর থেকে এসে প্রথমে ইলুতে রাজধানী স্থাপন করেন । সেখানেই শুরু হয়েছিল রাজত্ব । প্রথম দিকে ঘট স্থাপন করে দেবীর আরাধনা করা হলেও পরবর্তীকালে শুরু হয় প্রতিমা পুজো । দেবীর মাহাত্ম্য ও মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনি মানুষের সামনে তুলে ধরতে আয়োজন করা হত নৃত্যাভিনয়ের । কেউ সাজতেন শিব-দুর্গা, কেউ সরস্বতী, লক্ষ্মী কিংবা কার্তিক । সেই নাচের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠত দেবীর অসুরদলন ও শক্তির প্রকাশ ।
রাজপরিবারকে ঘিরে প্রচলিত লোককথায় দাবি করা হয়, মানভূমের ছৌ নৃত্যের সূচনার সঙ্গে এই দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যের যোগ রয়েছে । যদিও এই দাবির ঐতিহাসিক প্রমাণ আলাদাভাবে যাচাই করা প্রয়োজন, তবুও এলাকার সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে রাজবাড়ির পুজোর গুরুত্ব আজও বিশেষ । রাজপরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধ, আক্রমণ ও রাজধানী বদলের কাহিনি ।
রাজাহেঁসলা রাজবাড়ির ইতিহাস
প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, ইলুর রাজবাড়িতে মোগল আক্রমণের সময় সুবর্ণরেখা নদীর চরে রাখা গোলাবারুদ আকস্মিক বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায় । ফলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি । ক্ষুব্ধ আক্রমণকারীরা রাজবাড়িতে আগুন লাগিয়ে চলে যায় বলে কথিত রয়েছে । এরপর রাজপরিবারের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রাজাহেঁসলা গ্রামে । পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের আমলে ইলুতে ফের হামলা হয় এবং সেখানে অবশিষ্ট সম্পদ ও স্থাপনারও ক্ষতি হয় বলে রাজপরিবারের ইতিহাসে প্রচলিত রয়েছে । গুরু-পুরোহিতদের পরামর্শে ইলুতে আর ফিরে না গিয়ে রাজাহেঁসলাকেই স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় । সেই থেকে এই গ্রামেই বয়ে চলেছে রাজপরিবারের ঐতিহ্যের ধারা ।
রাজবাড়ির পুজোর আকর্ষণ
আগে বন্দুকের গুলির বদলে এখন শব্দবাজিতে হয় পুজোর সূচনা ৷ রাজাহেঁসলা রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ বিজয়া দশমীর বিশেষ আচার । রাজা কন্দর্পনারায়ণ সিং দেওয়ের কথায়, "বিজয়া দশমীর দিনে ঘট বিসর্জনের পরে আমরা আবার মন্দিরে ফিরে আসি । সেই মন্দিরে ফিরে আসার পরে আমার মাথায় পুরোহিত পাগড়ি বাঁধেন । বেলপাতা গলায় দেন । এরপর রাজা যান ঠাকুরবাড়িতে । সেখানে রাজপরিবারের কুলদেবতা রাধারানির অবস্থান । ঠাকুরবাড়িতেই থাকেন রাজপরিবারের পর্দানশিন রানিমা অনিতা সিং দেও । সেখানে স্ত্রীর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন রাজা । পুরোহিত শান্তির জল ছিটিয়ে দেন ।" এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই রাজপরিবারের নিজস্ব রীতিতে শুরু হয় বিজয়া দশমী ।
পুজোর রীতিনীতি
আগে ন'দিন ধরে পুজো হত ৷ এখন ষষ্ঠী থেকে দশমী পুজো এবং ছৌনাচের আয়োজন হয় ৷ খেলাধূলো, বস্ত্রবিতরণ ও খিচুড়ি-পায়েস ভোগ হয় ৷ বিভিন্ন সময় নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয় ৷ এখানে ময়ূর ঘুরতে দেখা যায় ৷ তাই বনবিভাগের থেকে নিরাপত্ত দেওয়া হয় ৷ রাজ পরিবারের পুরোহিত আশিসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পূর্বপুরুষদের আমল থেকে আমরা এই রাজ বাড়িতে পুজো করে আসছি । প্রায় এক হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরাই এই পুজো করেন । রাজবাড়ির পুরনো কালিকা পুরাণ নিয়ম অনুসারে এই পুজো হয়ে আসছে । তাই এই পুজোতে অনেক কিছুই আলাদা রয়েছে ।"
রাজবাড়ির নাপিত নরেশ পরামানিক বলেন , "বংশপরম্পরায় আমরা এই রাজবাড়িতে নাপিতের কাজ করছি ৷ এই পুজো সঙ্গে আমাদের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে । এলাকার মানুষদের ব্যাপক ভিড় হয় পুজোকে ঘিরে । অনেক দূর দূর থেকে মানুষের সমাগম হয় এখানে ।"
প্রজাদের কাছে তিনিই রাজা
এলাকাবাসী পঞ্চানন সিংহ দেও বলেন, "ছোটবেলা থেকে এই পুজো আমরা দেখে আসছি । এই পুজো আমাদের এলাকার ঐতিহ্য । বিজয় দশমীর দিন রাজা-রানিকে আমরা প্রণাম করে বিজয়া শুরু করি ৷ এটা আমাদের গ্রামের ঐতিহ্য । একদিনের জন্য রাজা হওয়ার রীতি রয়েছে এই পুজোয় । তবে আমাদের কাছে রাজাবাবু একদিনের নন সারা বছরের রাজা ।"
সময়ের স্রোতে বদলে গিয়েছে শাসনব্যবস্থা । রাজপ্রাসাদের জৌলুসও অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে । কিন্তু রাজাহেঁসলার এই রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো আজও কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি ও জনজীবনের এক অনন্য মিলনক্ষেত্র । এখানে মায়ের আরাধনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজপরিবারের স্মৃতি, প্রজাদের বিশ্বাস এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা নানা রীতি ।