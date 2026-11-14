কালীপুজোর পর ধাপায় 1200 টন অতিরিক্ত বর্জ্য ! বাজির পোড়া খোলেই বাড়ছে দূষণের আশঙ্কা

কালীপুজোর পর ধাপায় 1200 টন অতিরিক্ত বর্জ্য ! বাজির পোড়া খোলেই বাড়ছে দূষণের আশঙ্কা
Rising pollution due to firework: ধাপায় জমা বিপুল বাজি-বর্জ্য কী ভাবে প্রক্রিয়াকরণ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশবিদেরা । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 14, 2026 at 7:00 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: কালীপুজো ও দীপাবলির আলোর উৎসব শেষ । কিন্তু উৎসবের রেশ রয়ে গিয়েছে শহরের বর্জ্যে ! রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা বাজির পোড়া খোল, তুবড়ি, চড়কি, রকেট, ফানুসের অবশিষ্টাংশ সাফ করতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে কলকাতা পুরনিগমের জঞ্জাল সাফাই বিভাগের কর্মীদের ।
হিসেব অনুযায়ী, কালীপুজো ও দীপাবলিকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিনে ধাপায় জমা হয়েছে অতিরিক্ত প্রায় 1000 থেকে 1200 টন বর্জ্য । যার বড় অংশই বাজি পোড়ানোর পর তৈরি হওয়া বর্জ্য । প্রতিদিন শহরে যেখানে গড়ে প্রায় 4500 টন জঞ্জাল জমা পড়ে, সেখানে উৎসবের কয়েক দিনে এই বাড়তি বর্জ্যের পরিমাণ যথেষ্ট উদ্বেগজনক ।
বাজির খোলেই বাড়তি চাপ
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, কালীপুজোর আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাজি ফাটানো শুরু হয়েছিল । পুজোর দিনগুলিতে সেই প্রবণতা আরও বেড়েছে । ফলে সাধারণ গৃহস্থালির জঞ্জালের পাশাপাশি রাস্তায় জমেছে রকেট, ফানুস, চড়কি, তুবড়ি এবং সেলের পোড়া খোল । সাফাই কর্মীরা প্রতিদিনের কাজের সঙ্গে এই বর্জ্যও সংগ্রহ করেছেন । পরে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধাপা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ।
পুরনিগমের দৈনিক বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণের সঙ্গে উৎসবের সময়ের অতিরিক্ত জঞ্জালের হিসেব মিলিয়ে দেখলে পরিস্থিতির গুরুত্ব স্পষ্ট হয় । মাত্র কয়েক দিনের বাজি পোড়ানোয় বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়েছে । তা সংগ্রহ করতেই সাফাই কর্মীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে ।
রাসায়নিক মিশে বিপদের আশঙ্কা
তবে উদ্বেগের বিষয় শুধু বর্জ্যের পরিমাণ নয়, তার উপাদানও । পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, বাজির পোড়া অংশে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক, ধাতব পদার্থ, কার্বন ও সূক্ষ্ম ধূলিকণা মাটি, জল এবং বাতাসে মিশে দূষণের মাত্রা বাড়াতে পারে । বাজি তৈরিতে ব্যবহৃত বেরিয়াম নাইট্রেট, সালফার-জাতীয় যৌগ, জিঙ্ক, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের মতো উপাদানের অবশিষ্টাংশ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে ।
পরিবেশ বিজ্ঞানী ডা. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তীর বক্তব্য, বাজি থেকে শুধু বায়ুদূষণ হয়, এমন নয় । বাজি পোড়ানোর পর যে বিপুল বর্জ্য তৈরি হয়, তার মধ্যেও নানা ধরনের রাসায়নিক ও ধাতব পদার্থ থেকে যায় । সেগুলি যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ না করা হলে মাটি ও জল দূষিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । দীর্ঘ মেয়াদে এর প্রভাব জনস্বাস্থ্যের উপরেও পড়তে পারে ।
সাধারণ জঞ্জালের সঙ্গে মেশানোয় বিপদ
স্বাতীর মতে, বাজি-বর্জ্যকে সাধারণ জঞ্জালের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয় । এই বর্জ্যের পৃথক সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন । বিশেষ করে উৎসবের পর বাজির পোড়া অংশ কী ভাবে সংগ্রহ করা হবে, কোথায় রাখা হবে এবং কী পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে, তা আগাম ঠিক করা দরকার ।
তাঁর আরও আশঙ্কা, সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে বাজির অবশিষ্টাংশ মিশে থাকলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরবর্তী পর্যায়েও সমস্যা তৈরি হতে পারে । ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জৈব বর্জ্য পচে মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি হয় । সেই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য একসঙ্গে ফেলে রাখার ঝুঁকিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন । পাশাপাশি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তার দিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । রাসায়নিকযুক্ত বর্জ্য সংগ্রহের সময় তাঁদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা জরুরি ।
ছট, জগদ্ধাত্রীতে ফের বাড়বে বর্জ্য
কালীপুজো ও দীপাবলির পরেও অবশ্য স্বস্তির অবকাশ নেই । সামনে ছটপুজো, তার পরেই জগদ্ধাত্রী পুজো । এই দুই উৎসবকে কেন্দ্র করেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাজি ফাটার আশঙ্কা রয়েছে । ফলে আগামী কয়েক দিনে ফের বিপুল পরিমাণ বাজি-বর্জ্য তৈরি হতে পারে । সেই বর্জ্য সংগ্রহ করতে সাফাই কর্মীদের আরও অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে বলে মনে করছেন পুরকর্তারা ।
পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, সাধারণ জঞ্জাল সংগ্রহের পাশাপাশি বাজির পোড়া খোল এবং অন্যান্য অবশিষ্টাংশ তুলতে কর্মীদের বাড়তি খাটাখাটনি করতে হচ্ছে । ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর পরেও একই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । তবে উৎস থেকেই বাজি-বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা আপাতত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তিনি ।
পরিকল্পনা কোথায়, প্রশ্ন পরিবেশবিদদের
উৎসবের মরসুমে বাজি পোড়ানোকে ঘিরে দূষণের আলোচনা নতুন নয় । কিন্তু বাজি ফাটানোর পর যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়, তার পৃথক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা তুলনায় কম । কালীপুজোর পর ধাপায় অতিরিক্ত 1000-1200 টন বর্জ্য জমার হিসাব সেই প্রশ্নই ফের সামনে এনে দিয়েছে । শুধু রাস্তা থেকে বাজির খোল তুলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পাঠালেই দায়িত্ব শেষ হয় না । রাসায়নিকযুক্ত এই বর্জ্য কী ভাবে নিরাপদে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে, তার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন ।
পরিবেশবিদদের দাবি, উৎসবের মরসুম শুরুর আগেই পুরসভার তরফে বাজি-বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হোক । না হলে উৎসবের আনন্দের আড়ালে জমতে থাকা এই বর্জ্যই ভবিষ্যতে শহরের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে ।