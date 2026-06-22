দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ! ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে বরাদ্দ 1200 কোটি, এলাকায় খুশির হাওয়া

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ! ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে বরাদ্দ 1200 কোটি, এলাকায় খুশির হাওয়া
ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোনা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে 'ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান' শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নয়, বরং বহু দশকের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বপ্ন ।
Published : June 22, 2026 at 6:25 PM IST
ঘাটাল, 22 জুন: ফি-বর্ষাতে জল-যন্ত্রণা ঘাটালের বারোমাস্যা হয়ে উঠেছিল ৷ বিনিময়ে ভোট এলে মিলতো শুকনো প্রতিশ্রুতি ৷ তবে এবারে আর সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে আটকে থাকা নয়, বরং সব কিছু ঠিক থাকলে দ্রুত গতিতে রূপায়িত হতে পারে ঘাটালের মাস্টারপ্ল্যান ৷ এ ব্যাপারে পালাবদলের বাংলায় সোমবার বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটের ঘোষণায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন শিলাবতীর পাড়ের বাসিন্দারা ৷ এদিন ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য 1200 কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার । আর সেই ঘোষণার পর থেকেই ঘাটাল জুড়ে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা ।
নতুন সরকারের বয়স এখনও দু'মাসও পেরোয়নি । এর মধ্যেই পেশ হওয়া প্রথম বাজেটে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পে বিপুল অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ । রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, কেন্দ্রের সহযোগিতায় 1200 কোটি টাকার এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোবে সরকার ।
ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোনা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে 'ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান' শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নয়, বরং বহু দশকের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বপ্ন । বর্ষা এলেই শিলাবতী, কংসাবতী ও অন্যান্য নদীর জল উপচে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয় । ঘরবাড়ি, চাষের জমি, রাস্তা- সবই ডুবে যায় জলের তলায় । সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই বহু বছর আগে তৈরি হয়েছিল ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান ।
কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পের কাজ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির শেষ ছিল না । 1980 সালে প্রথম ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে চর্চা শুরু হয় ৷ 1982 সালে ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন হয় ৷ তবে কাজের কাজ বিশেষ এগোয়নি ৷ পালা বদলের বাংলায় 2011 সালে নতুন করে আবার মাস্টারপ্ল্যান নির্মাণের দাবি ওঠে ৷ 2014 সালে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হওয়ার সময় অভিনেতা-সাংসদ দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তাঁর অগ্রাধিকার হবে । 2019 এবং 2024 সালের নির্বাচনের সময়ও একই প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছিল । যদিও আংশিক কিছু কাজ শুরু হলেও পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প বাস্তবায়ন অধরাই থেকে যায় ।
এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন সরকার ও জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে শুধু আশ্বাসই মিলেছে, বাস্তবায়ন হয়নি । তাই এবারের বাজেটে সরাসরি 1200 কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা নতুন করে আশাবাদী করে তুলেছে ঘাটালবাসীকে ।
ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, বহু বছরের দাবি পূরণের পথে এ এক বড় পদক্ষেপ ৷ তবে তাঁর মতে, "শুধু অর্থ বরাদ্দ করলেই হবে না । দ্রুত তদারকি কমিটি গঠন করে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে হবে ।" ঘাটালের বাসিন্দা সমরেশ বেরা বলেন, "ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান হবে । বাবা-ঠাকুর্দারাও একই কথা শুনেছেন । কিন্তু কাজ এগোয়নি । এবার বাজেটে টাকা বরাদ্দ হয়েছে । আশা করছি সরকার দ্রুত কাজ শুরু করবে এবং আমরা জল-যন্ত্রণার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাব ।"
তবে উৎসাহের মাঝেও সতর্কতার সুর রয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, অতীতে অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্প ঘোষণার পরেও কাজের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর । ফলে এবার শুধু ঘোষণা নয়, দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকেই নজর রাখতে হবে প্রশাসনকে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিনের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণই নয়, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় অর্থনীতিতেও বড় পরিবর্তন আসতে পারে । তাই 1200 কোটি টাকার এই বাজেট বরাদ্দকে ঘিরে এখন নতুন স্বপ্ন দেখছে ঘাটাল ।