12 ঘণ্টার চেষ্টায় কুমারডিহি কোলিয়ারি থেকে উদ্ধার সকল শ্রমিক

12 ঘণ্টার চেষ্টায় কুমারডিহি কোলিয়ারি থেকে উদ্ধার সকল শ্রমিক
Kumardihi Coal Mine Accident: বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে খনিতে আটকে ছিলেন শ্রমিকরা ৷ ভোর 5টা নাগাদ তাঁদের সকলকে জীবিত উদ্ধার করা হয় ৷
Published : October 27, 2026 at 9:40 AM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 27 অক্টোবর: টানা 12 ঘণ্টা ধরে খনির গভীরে ঝুলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে মঙ্গলবার ভোর 5টায় জীবিত উদ্ধার হলেন 12 জন শ্রমিক ৷ পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি কোলিয়ারির ডুলিতে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে আজ ভোর পর্যন্ত খনির 200 ফুট নিচে প্রাণ হাতে ঝুলে ছিলেন তাঁরা । সারারাত উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক আর অসহায় অপেক্ষার পর ভোরের আলো ফুটতেই ফিরল স্বস্তি ।
12 ঘণ্টা কীভাবে কাটল খনির ভেতরে ?
সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় ইঞ্জিন ঘরের ড্রামে লোহার রশি ফেঁসে যাওয়ায় 200 ফুট গভীর খনির মাঝপথে ঝুলে পড়ে ডুলি । সেই সময় ভেতরে ছিলেন 12 জন ECL কর্মী ৷ যার মধ্যে 8 জন নামছিলেন ও 6 জন উঠছিলেন ।
অন্ধকার, গুমোট খনির ভেতরে একটু নড়লেই ছিঁড়ে পড়ার ভয় । ওপর থেকে শুধু আওয়াজ দিয়ে আশ্বস্ত করা হচ্ছিল তাঁদের । যত রাত বাড়ছিল, ততই বাড়ছিল উদ্বেগ ও আতঙ্ক । পরিবারের লোকজন খনির মুখে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন । গোটা পাণ্ডবেশ্বরের ঘুম উড়ে গিয়েছিল ।
রাত জেগে উদ্ধার অভিযানে বিধায়ক থেকে প্রশাসন
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি । সারারাত তিনি খনির মুখেই ছিলেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন ECL-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কোলিয়ারি এজেন্ট মধুসূদন সিং ও ম্যানেজার-সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক কর্তা ও পুলিশ ।
প্রথমে রশি ছাড়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয় । পরে বিশেষজ্ঞ টিম এনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রাম মেরামত করে ভোর 5টার দিকে একে একে সবাইকে ওপরে তুলে আনা হয় ।
এখন কেমন আছেন শ্রমিকরা ?
কোলিয়ারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত সকলেই সুস্থ আছেন ৷ তবে 12 ঘণ্টা ঝুলে থাকার কারণে তাঁরা চরম শারীরিক ও মানসিক ধকলের মধ্যে রয়েছেন । সকলকেই দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ।
উদ্ধার হলেও উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্ন
শ্রমিকরা প্রাণে বাঁচলেও, ECL-র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে । কয়েক মাস আগেই যে ড্রাম মেরামত হয়েছিল, সেই ড্রাম কীভাবে ফেঁসে গেল ? ঠিকাদারের কাজে কি গাফিলতি ছিল ?
বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানিয়েছেন, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কোলিয়ারির সমস্ত যন্ত্রের সুরক্ষা পরীক্ষা (Safety Audit) করা জরুরি ।
12টি প্রাণ আজ ফিরে এল ঠিকই, কিন্তু কাল যদি আবার একই ঘটনা ঘটে ? শ্রমিকদের জীবন নিয়ে আর ছিনিমিনি নয়, এবার স্থায়ী সমাধান চাইছে শ্রমিক মহল ।