গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন বাজারে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত 12 দোকান
ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছতে সমস্যা দমকলের ৷ তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
Published : March 10, 2026 at 6:33 PM IST
গোবরডাঙা (উত্তর 24 পরগনা), 10 মার্চ: মধ্যমগ্রামের পর এবার গোবরডাঙা ৷ ফের স্টেশন সংলগ্ন বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ জানা গিয়েছে, আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে চার থেকে পাঁচটি দোকান ৷ আরও বেশ কয়েকটি দোকানের আংশিক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা ৷ ঘিঞ্জি এলাকায় প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলবাহিনী ৷
সূত্রের খবর, উত্তর 24 পরগনার গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন বাজারের মধ্যে থাকা একটি হোটেলে প্রথম আগুন লাগে ৷ সেই হোটেলে মজুত থাকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ ৷ আগুন লাগার পর প্রথমে দিশেহারা ব্যবসায়ীরা নিজেরাই যে-যার মতো জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন ৷
কিন্তু, তাতে বিশেষ লাভ না-হওয়ায় শেষে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয় ৷ খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে যতক্ষণে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে, ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা ৷ তবে দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, স্টেশনের পাশে রেল বাজারের মধ্যে পরপর দোকান গড়ে উঠেছে ৷ ফলে এলাকাটি যথেষ্ট ঘিঞ্জি ৷ তাই আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছতে সমস্যা হয় দমকলবাহিনীর ৷
বেশ খানিকটা দূরে বড় রাস্তা গাড়ি রেখে, তারপর বড় পাইপের সাহায্যে জল দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী ৷ ঘিঞ্জি এলাকায় লোকজনের ভিড় সামলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের ৷ দীর্ঘ প্রায় চার ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে বলে জানা গিয়েছে দমকল সূত্রে ৷
এ নিয়ে দমকলের এক আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শটসার্কিট থেকেই কোনও ভাবে আগুন লেগে থাকতে পারে ৷ তবে, অন্য কোনও কারণ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আগুনে 10-12টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৷ আরও ছ'টি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ঘিঞ্জি এলাকা হওয়া সত্ত্বেও দমকল বাহিনী যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে ৷"
শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার গোবরডাঙা স্টেশনের ঠিক পাশেই রয়েছে রেল বাজার ৷ স্টেশন থেকে মেরেকেটে কয়েক হাত দূরে অবস্থিত এই বাজারে মঙ্গলবার সাতসকালে ভয়াবহ আগুন লেগে যায় ৷ তখনও বাজারের সমস্ত দোকান খোলেনি ৷ হঠাৎই বাজারে থাকা খাবারের হোটেলে আগুন দেখতে পেয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ তাঁরাই খবর দেন বাজার কমিটিকে ৷ এরপর একে-একে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ৷ আগুনের ভয়াবহতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা ৷
আগুন থেকে দোকানের জিনিসপত্র বাঁচাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷ হতভম্ব হয়ে কী করবেন, বুঝে উঠতে না-পেরে শেষে যে-যার মতো যা পেয়েছে, তা দোকান থেকে বের করে স্টেশন ও রেললাইনে এনে মজুত করেন ৷ এর ফলে কিছুটা ক্ষতি কম হয়েছে ৷ তা না-হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়ার আশঙ্কা ছিল বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ ৷
এই বিষয়ে সিদ্ধার্থ সমাদ্দার নামে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, "প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর জন্য এলেও, তাতে পর্যাপ্ত জল না-থাকায় ফিরে যায় সেটি ৷ এর ফলে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে ৷ পরে দমকলের আরও তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে দমকল বাহিনীকে ৷ দশকর্মা, মুদি ও কসমেটিকস-এর দোকান সহ অন্তত চার-পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৷"
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় মধ্যমগ্রাম স্টেশন রোডের পাশে একাধিক দোকান ৷ সেক্ষেত্রেও রেস্তরাঁয় মজুত থাকা একাধিক সিলিন্ডার পরপর বিস্ফোরণের জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এক্ষেত্রেও অভিযোগ, আগুন ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্যে ছিল হোটেলে মজুত থাকা সিলিন্ডার ৷ তবে, মধ্যমগ্রামের ঘটনায় আগুনে ঝলসে এক কর্মচারীর বেঘোরে মৃত্যু হলেও গোবরডাঙার অগ্নিকাণ্ডে অবশ্য এড়ানো গিয়েছে প্রাণহানির ঘটনা ৷