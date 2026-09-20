বন্যা কবলিত মালদায় বিষধর সাপের উপদ্রব, 12 জনকে দংশন

বন্যা কবলিত মালদায় বিষধর সাপের উপদ্রব, 12 জনকে দংশন
Snake Menace in Flood Affected Malda: চতুর্দিক জলে ভেসে থাকায় বড় বড় গাছে আশ্রয় বিষধর সাপের ৷ সতর্কতা প্রশাসনের ৷ পার্থ দাসের রিপোর্ট ৷
Published : September 20, 2026 at 6:46 PM IST
মালদা, 18 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার জল পৌঁছে গিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ৷ 15 দিন ধরে বন্যায় বিধ্বস্ত মানুষ ৷ কেউ সরকারি ত্রাণ শিবিরে, কেউ উঁচু জায়গায়, কেউ বা ঘরের ছাদে দিন কাটাচ্ছেন ৷ কূল ছাপিয়ে যাওয়া জলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু গাছ ৷ কিন্তু, নৌকা নিয়ে সেসব গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই ৷ সেখান দিয়ে যাওয়া মানে নিজের প্রাণ বিপন্ন করা ৷
ওই গাছগুলিই এখন বিষধর সর্পকূলের নিরাপদ আশ্রয় ৷ তাই শহর থেকে আসা মানুষজনকে ভূতনিবাসী সতর্ক করে দিচ্ছেন গাছের নীচ দিয়ে নৌকা নিয়ে না-যেতে ৷ যে কোনও সময় বিষধর সাপ গাছ থেকে নীচে পড়তে পারে ৷ অন্যান্য বছরের মতো এবারও বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে সাপের কামড়ানোর একাধিক ঘটনা ঘটেছে ৷ যদিও প্রশাসনের আগাম সতর্কতার জেরে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি হয়নি ৷
ভূতনির বানভাসি মানুষজন দাবি করছেন, ওই এলাকাতেই কম করে 25 জনকে সাপ কামড়েছে ৷ প্রশাসনের মতো সংখ্য়াটা অবশ্য় 12 । প্রত্যেককে সময়মতো সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাই এখনও পর্যন্ত কারও প্রাণ যায়নি ৷ স্থানীয়দের আশঙ্কা, বন্যার জল পুরোপুরি নেমে গেলে সাপের উপদ্রব আরও বাড়বে ৷ কারণ, দীর্ঘদিন খাবার না-পাওয়া বিষধর সাপের দল তখন খাবার খুঁজতে বেরোবে ৷ কিন্তু, এতদিন বন্যার জলে ডুবে থাকা জায়গায় ইঁদুর কিংবা ছোটখাটো প্রাণী আর বেঁচে নেই ৷ এই পরিস্থিতিতে সাপের দল খাবারের সন্ধানে গৃহস্থেও ঢুকে পড়বে ৷ তাঁদের দাবি, জল নামার পর প্রশাসন যেন এনিয়ে সময়মতো পদক্ষেপ করে ৷
কে কী বলছেন, কেন বলছেন ?
বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত এলাকার বাসিন্দা তথা সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা ৷ তিনি বলেন, "বন্যার সময় সাপের উপদ্রব ঘটেই থাকে ৷ 2024 ও 2025 সালে ভূতনিতে বন্যা হয়েছে ৷ দু’বছরই সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ৷ সৌভাগ্যবশত এবার তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ তবে এমন ঘটনা যে ঘটবে না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না ৷ প্রশাসনের কাছে আবেদন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় যেন আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয় ৷ কারণ, জল নেমে গেলে সাপের উপদ্রব বাড়বেই ৷"
এই বিষয়ে মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেছেন, "যে কোনও ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন পুরোপুরি তৈরি ৷ সেই কারণেই এবার এখনও পর্যন্ত এই কারণে মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ ভূতনি চর থেকে বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বহাল থাকবে ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷"
জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "এবার বন্যা কবলিত এলাকায় মোট 12 জন বিষধর সাপের কামড় খেয়েছেন ৷ এর মধ্যে 10 জন ভূতনি এলাকার, বাকি দু’জন রতুয়ার বানভাসি এলাকার বাসিন্দা ৷ এর মধ্যে দু’জনকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বাকিদের মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল ও রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷ প্রত্যেকেই বর্তমানে ভালো রয়েছেন ৷ সমস্যা হল, জলের নীচে কোনও পোকামাকড় লোকজনকে কামড়ালেই বন্যা দুর্গত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন ৷ তাঁদের সাপ কামড়েছে বলে খবর চাউর হয়ে যাচ্ছে ৷"
প্রশাসনিক তৎপরতা
এর জন্য পরিস্থিতিকে দায়ী করছেন ওই আধিকারিক ৷ তিনি বলেন, " কাউকে দোষও দেওয়া যায় না ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁদের আতঙ্কিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক ৷ যাই হোক, আমরা তৈরি রয়েছি ৷ কোথাও থেকে এমন খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সিভিল ডিফেন্স কিংবা এনডিআরএফ পৌঁছে যাচ্ছে ৷ সাপে কামড় কিংবা পোকামাকড়ের কামড় খাওয়া মানুষকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ বুধবার মাঝরাতেও এক সাপে কামড়ানো ব্যক্তিকে সময়মতো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ এখন তিনি সুস্থ রয়েছেন ৷ বন্যা কবলিত এলাকাগুলির সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিভেনম সিরাম মজুত রয়েছে ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷"
জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেছেন, "বন্যা পরিস্থিতিতে আমরা 24 ঘণ্টা কাজ করে চলেছি ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা প্রতিদিনই বন্যা কবলিত এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷ পুলিশকর্মীরাও খুব ভালো কাজ করছেন ৷ দিন কিংবা রাত, যখনই কোথাও থেকে সাপের কামড়ের খবর আসছে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ বা এনডিআরএফ কর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন ৷ মানুষকে উদ্ধার করে গোল্ডেন পিরিওডের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে ৷ এখনও পর্যন্ত সাপের কামড়ে একজনেরও মৃত্যু হয়নি ৷ আশা করছি, আগামী দিনগুলিতেও এমন ঘটনা ঘটবে না ৷"