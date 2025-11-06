ETV Bharat / state

12টি সংগঠনের নতুন যৌথ মঞ্চ, ডিসেম্বরের মধ্যে 100 দিনের কাজ চালুর দাবি

নতুন মঞ্চের 100 দিনের কাজ শুরু হলেও সেখানে নজরদারি ও দুর্নীতিমুক্ত করার বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷ ডিসেম্বর মাসে যৌথ গণকর্মসূচির আয়োজন করবে এই মঞ্চ ৷

MGNREGA Sangram Manch
12টি সংগঠন একত্রিত হয়ে নতুন যৌথ মঞ্চ তৈরি করল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 6, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 6 নভেম্বর: দিন কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট বাংলায় 100 দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল । তারপর এখনও পর্যন্ত রাজ্যে 100 দিনের কাজ চালু হয়নি । এরকম পরিস্থিতিতে বুধবার সিপিএমের কৃষক সভার হলে 12টি গণসংগঠন একত্রিত হয়ে নতুন মঞ্চ গড়ে তোলে । যার নাম দেওয়া হয়েছে, 'মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ' ।

এই নতুন মঞ্চ আগামীর কর্মসূচি দ্রুত ঠিক করবে বলে জানিয়েছে । একইসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলায় 100 দিনের কাজ চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলন নামবে 'মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ' ।

MGNREGA Sangram Manch
সিপিএমের কৃষক সভার হলে এই যৌথ মঞ্চ তৈরি হল (নিজস্ব ছবি)

নতুন মঞ্চের সদস্য সিপিএম নেতা তুষার ঘোষ বলেন, "আজকের এই সভা থেকে আমরা মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ (NREGA Sangharsh Morcha, West Bengal) গঠন করেছি । আমাদের দাবি, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা-র কাজ শুরু করতে হবে, কোনও অজুহাত চলবে না । কাজ শুরু না হলে আমরা যৌথ আন্দোলনের পথে নামব ৷ আমাদের কাজের অধিকার ও জীবিকার অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য । যদি ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে কাজ শুরু না হয়, তবে মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ ডিসেম্বর মাসে এক যৌথ গণকর্মসূচির আয়োজন করবে ।"

শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে কাজ শুরু হলে নজরদারি ও দুর্নীতিমুক্ত করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে । নতুন মঞ্চের তরফে বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "কাজ শুরু হলেও মনরেগা (MGNREGA) বাস্তবায়নের উপর নজরদারি ও দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করব, যাতে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় ।"

MGNREGA Sangram Manch
100 দিনের কাজ চালুর দাবি যৌথ মঞ্চের (নিজস্ব ছবি)

বুধবারের বৈঠকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ 12টি গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । তাঁদের বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও কৃষি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে একত্র হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা কাজ বন্ধ থাকার ফলে গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের বেআইনিভাবে ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া এবং রাজ্য সরকারের অনীহার কারণে আজও কাজ শুরু হয়নি । কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়েই 1 অগস্ট 2025 থেকে মনরেগা কাজ পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে । কিন্তু দুই সরকারই সেই আদেশ মানছে না । এই আইন অবমাননা আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না ।"

MGNREGA Sangram Manch
'মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ' (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, নতুন মঞ্চে যে 12টি সংগঠন উপস্থিত ছিল সেগুলি হল - এআইএআরএলএ(AIARLA), এআইএআরডব্লুইউ(AIARWU), এআইকেএস(AIKS), এআইকেএমএস(AIKMS), এআইকেএম(AIKM), এআইএসকেএস(AISKS), একেএসএসএম(AKSSM), বিকেএমইউ(BKMU), বিএমএএ(BMAA), আইএফটিইউ(IFTU), পিকেএসইউ(PKSU), পিবিকেএমএস(PBKMS) ৷ এই সকল গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে আগামীর কর্মসূচি খুব শীঘ্রই ঠিক করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।

MGNREGA
CPM
100 দিনের কাজ
মনরেগা
MGNREGA SANGRAM MANCH

