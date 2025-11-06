12টি সংগঠনের নতুন যৌথ মঞ্চ, ডিসেম্বরের মধ্যে 100 দিনের কাজ চালুর দাবি
নতুন মঞ্চের 100 দিনের কাজ শুরু হলেও সেখানে নজরদারি ও দুর্নীতিমুক্ত করার বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷ ডিসেম্বর মাসে যৌথ গণকর্মসূচির আয়োজন করবে এই মঞ্চ ৷
Published : November 6, 2025 at 12:09 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: দিন কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট বাংলায় 100 দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল । তারপর এখনও পর্যন্ত রাজ্যে 100 দিনের কাজ চালু হয়নি । এরকম পরিস্থিতিতে বুধবার সিপিএমের কৃষক সভার হলে 12টি গণসংগঠন একত্রিত হয়ে নতুন মঞ্চ গড়ে তোলে । যার নাম দেওয়া হয়েছে, 'মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ' ।
এই নতুন মঞ্চ আগামীর কর্মসূচি দ্রুত ঠিক করবে বলে জানিয়েছে । একইসঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলায় 100 দিনের কাজ চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলন নামবে 'মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ' ।
নতুন মঞ্চের সদস্য সিপিএম নেতা তুষার ঘোষ বলেন, "আজকের এই সভা থেকে আমরা মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ (NREGA Sangharsh Morcha, West Bengal) গঠন করেছি । আমাদের দাবি, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা-র কাজ শুরু করতে হবে, কোনও অজুহাত চলবে না । কাজ শুরু না হলে আমরা যৌথ আন্দোলনের পথে নামব ৷ আমাদের কাজের অধিকার ও জীবিকার অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য । যদি ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে কাজ শুরু না হয়, তবে মনরেগা সংগ্রাম মঞ্চ ডিসেম্বর মাসে এক যৌথ গণকর্মসূচির আয়োজন করবে ।"
শুধু তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে কাজ শুরু হলে নজরদারি ও দুর্নীতিমুক্ত করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে । নতুন মঞ্চের তরফে বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "কাজ শুরু হলেও মনরেগা (MGNREGA) বাস্তবায়নের উপর নজরদারি ও দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করব, যাতে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় ।"
বুধবারের বৈঠকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ 12টি গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । তাঁদের বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও কৃষি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগের সঙ্গে একত্র হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা কাজ বন্ধ থাকার ফলে গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের বেআইনিভাবে ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া এবং রাজ্য সরকারের অনীহার কারণে আজও কাজ শুরু হয়নি । কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়েই 1 অগস্ট 2025 থেকে মনরেগা কাজ পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে । কিন্তু দুই সরকারই সেই আদেশ মানছে না । এই আইন অবমাননা আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না ।"
উল্লেখ্য, নতুন মঞ্চে যে 12টি সংগঠন উপস্থিত ছিল সেগুলি হল - এআইএআরএলএ(AIARLA), এআইএআরডব্লুইউ(AIARWU), এআইকেএস(AIKS), এআইকেএমএস(AIKMS), এআইকেএম(AIKM), এআইএসকেএস(AISKS), একেএসএসএম(AKSSM), বিকেএমইউ(BKMU), বিএমএএ(BMAA), আইএফটিইউ(IFTU), পিকেএসইউ(PKSU), পিবিকেএমএস(PBKMS) ৷ এই সকল গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে আগামীর কর্মসূচি খুব শীঘ্রই ঠিক করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।