মা লক্ষ্মীর কৃপায় আজ অর্থাগম হলেও দ্রুত পকেট ফাঁকা হবে এই রাশিদের

মা লক্ষ্মীর কৃপায় আজ অর্থাগম হলেও দ্রুত পকেট ফাঁকা হবে এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : March 12, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ আপনি মনের কথা শুনবেন । এর ফলে, সকল পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন । আপনি যে প্রফুল্ল থাকবেন তাই নয়, আপনি নিজেকে হতাশার শিকারও হতে দেবেন না । দিনটি স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালো যাবে । আপনি অনেক কাজ শেষ করবেন, তাও খুব দ্রুত । আপনি যদি ব্যবসার কারণে বিদেশী লোক বা বিদেশের সঙ্গে লেনদেন করেন, তাহলে সম্ভবত কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি আজ একটু কম জায়গা পাবে, কেননা আপনি বেশি আরাম ও স্বস্তির জীবনযাত্রার দিকে ঝুঁকবেন । এই ইঁদুর-দৌড় খুবই ক্লান্তিকর এবং আপনি এই ভিড় ও সীমাহীন রুটিনের থেকে থেকে দূরে যেতে চাইবেন । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করতে চাইবেন । আর্থিক দিক থেকে, আজকের দিনটি অন্যদিনের থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে ।
মিথুন (GEMINI) : আজ আপনার মধ্যে পরস্পরবিরোধী আবেগ কাজ করবে । আপনার ব্যক্তিগত ও কর্মজীবন দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ । আর সেই জন্যই এই দুইয়ের চাহিদা পূরণ করতে আপনাকে বেশ নাজেহাল হতে হবে । তবে, ভালো খবর হল আপনি নিজের সব দায়িত্ব পালনে সফল হবেন ।
কর্কট (CANCER) : আজ, আপনার প্রেমে পড়ার দিন । গভীর প্রেমের আবেগে ভাসতে চলেছেন আপনি । তবে, ঘটনা শুধুমাত্র এইটুকুতেই থেমে থাকবে না । এই অভিজ্ঞতা বারংবার উপভোগ করতেও পারেন ।
সিংহ (LEO) : প্রশংসায় ভেসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন । আক্ষরিক অর্থে না হলেও এটুকু বলা যায় যে, কাজের জায়গায় আপনার দীর্ঘ পরিশ্রমের স্বীকৃতি আজ অবশ্যই পাবেন । এর পাশাপাশি সহকর্মীদের সমর্থন আর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা পেয়ে হয়তো নতুন কোনও প্রোজেক্টের দায়িত্বও নিতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : আজকের করণীয়গুলি লিখে ফেলুন । তবে, শুধু কাগজে লিখে রাখলেই হবে না, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বাস্তবসম্মতভাবে লক্ষ্য স্থির করুন । সেইসঙ্গে, সবার আগে করার কাজগুলিকে তালিকার উপরে চিহ্নিত করে রাখুন ।
তুলা (LIBRA) : আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভালো থাকবে । আপনার উৎসাহ খুব বেশি থাকবে এবং আপনি অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে চাইবেন । এই শুভ দিনের থেকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন । আজকের দিনে অনেক কাজ করতে হবে এবং তা খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে । আর্থিক দিক থেকে, আজকের দিনটি গড়পড়তা হবে । যদিও, কাজের জায়গায় কিছু কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য আজকের দিনটি ভালো । গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলি ভালো যাবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ কোন পথে যাবেন বুঝতে পারছেন না । ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তা করে চলেছেন । এই কারণে আপনার রোজের জীবনযাপন ব্যাহত হতে দেবেন না, নাহলে কাজের জায়গায় ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হতে পারে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ পারিবারিক জমায়েতের সম্ভাবনা প্রবল ৷ আজকের দিনটি আপনার ভরপুর উদ্যমে কাটবে । ঘনিষ্ঠদের স্বাগত জানাবেন ৷ প্রিয় মানুষের সঙ্গে মধুর সময় কাটাবেন ৷ বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে মজায় দিন কাটাবেন ৷ কেনাকাটা করতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হবে ও তার ফলে আপনি অতিরিক্ত খরচ করে ফেলবেন । আয় বুঝে ব্যয় করুন ৷ আজ সারাদিন আশা ও আত্মবিশ্বাস আপনাকে সঙ্গ দেবে । সব মিলিয়ে আজকের দিনটি বেশ ভালোই কাটবে ৷
মকর (CAPRICORN) : আজকে নানাদিক থেকে আপনার অর্থ উপার্জন হবে, কিন্তু তা আবার পকেট থেকে বেরিয়েও যাবে । আপনার উপার্জনের হিসেব রাখুন, কিন্তু খরচের দিকে বেশি নজর রাখুন । কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু কঠিন হতে পারে, কিন্তু আপনার সহজাত ও অর্জিত দক্ষতা এবং অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপনি সেই সমস্যাগুলি পার করে যাবেন । সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আজকের দিনটি বেশি দুর্ভাগ্যজনক । সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের জন্য এটি আদর্শ সময় ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকের দিনটি স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে, কেননা আপনার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ । আজকের সব থেকে ভালো বিষয় হল আপনার অনিন্দ্যসুন্দর দক্ষতা, যার সাহায্যে আপনি সাধারণ কাজও ভালোভাবে সামলান । নতুন লোকজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আপনি জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন । আজকে সারাদিন আপনি সম্ভবত আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন । সৌভাগ্যক্রমে, আজকের দিনটি মুনাফা অর্জনের দিন । নানা উপায়ে আপনি লাভ করবেন ।
মীন (PISCES): শুরু ভালোভাবে করতে পারলে, অর্ধেক কাজ হয়ে যায় । এটা মাথায় রেখেই আপনি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সামলানোর জন্য আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং উপরওয়ালাদের অনুমতি সক্রিয়ভাবে খুঁজবেন ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা, আপনাকে খুবই সাহায্য করবে । কাজেই আপনি শান্তিতে থাকবেন । আজকে সম্ভবত আপনি, আপনার পেশাগত লক্ষ্যের দিকে খুব বেশি একাগ্র থাকবেন । ভালো স্বাস্থ্য এবং সম্পূর্ণ মনোযোগের কারণে দিনটি খুবই ভালো যাবে ।