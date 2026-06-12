সাবধান ! খামখেয়ালি মেজাজ এই রাশিদের অন্যদিকে নিয়ে যাবে আজ

সাবধান ! খামখেয়ালি মেজাজ এই রাশিদের অন্যদিকে নিয়ে যাবে আজ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 12, 2026 at 8:45 AM IST
মেষ (ARIES) : একা মানুষেরা নতুন ভালোবাসা খুঁজে পাবেন ৷ আর ইতিমধ্যে সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কটিকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যেতে পারবেন আজ । আপনার উৎসাহ প্রিয়জনের আনন্দের কারণ হতে পারে । অর্থের ক্ষেত্রে, আপনি হয়তো কিছুটা হঠকারী প্ররোচিত হতে পারেন কারণ কোনও অনলাইন ডিল বুক করার লোভে পড়তে পারেন অথবা হুটপাট কোন একটা অনলাইন ডিল বুক করে ফেলতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে, আপনি সারাদিন ব্যস্ত থাকতে পারেন আজ । কোনও সহকর্মীদের সহায়তায় নতুন ব্যবসা শুরু করার অথবা নতুন কোনও উদ্যোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রোজেক্ট লাভ করার সম্ভাবনা দেখা যায় ।
বৃষ (TAURUS) : প্রিয়জনের সঙ্গে রোম্যান্টিক সময় উপভোগ আপনার সন্ধ্যাটিকে একটি স্মরণীয় করে তুলতে পারে । আপনার স্টাইলিশ এবং মার্জিত পোশাক দিয়ে প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে পারেন । আর্থিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে দিনটি অনুকূল নাও হতে পারে ৷ কারণ আপনি হয়তো একটি স্থিতিশীল এবং সুরক্ষিত আর্থিক স্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন । কাজের জায়গায়, আপনি একটি অসম্পূর্ণ প্রকল্পে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি করতে পারেন কারণ আপনি হয়তো সব কিছু প্রত্যাশামতো পাবেন না ।
মিথুন (GEMINI) : প্রেমের বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে না কারণ আপনার খামখেয়ালি মেজাজ আপনাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে । তবে, প্রিয়জনকে বুঝতে পারা প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে একটি মূল্যবান সুযোগ দিতে পারে । আর্থিকভাবে, আজকে আপনি লাভবান হবেন । এটি বিশাল কিছু না হলেও আপনি বন্ধুদের সঙ্গে উদযাপন করবেন । কাজের জায়গায় আপনি বিদ্যমান একটি প্রকল্পের জন্য তথ্য এবং সংস্থানগুলি সংগ্রহ করতে পারেন । পেশাদার পরিচিতি থেকে লাভ নিশ্চিত করার জন্য আপনি কৌশলগুলির জন্য আউটসোর্সগুলি পরিকল্পনা করতে পারেন ।
কর্কট (CANCER) : আপনার প্রিয়জনকে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দিন । একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলি আপনাদেরকে একে অপরের কাছে নিয়ে আসতে পারে । আর্থিকভাবে আপনি নিজের পরিশ্রমে আরও বেশি আয় করতে পারেন । প্রচেষ্টা চালিয়ে যান কারণ দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল পেতে পারেন । এটি হয়তো সভা-সমাবেশ, প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা এবং প্রকল্প শুরু করার মতো কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপগুলির পরিকল্পনা করার সময় । যদিও ভুলত্রুটি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে আপনাকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ।
সিংহ (LEO) : বর্ধিত শক্তির স্তর এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে আপনার প্রিয়জনের নিকটবর্তী হতে সহায়তা করতে পারে । বাড়ির সজ্জা পরিবর্তন আপনার আলোচনার অংশ হতে পারে । বিদেশী যোগাযোগগুলি লাভজনক ব্যবসার পাশাপাশি ভালো পছন্দ আনতে পারে বলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে । এটি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে । কাজের জায়গায়, আপনি হয়তো আপনার অফিসিয়াল কাজগুলির পরিচালনা করতে আপনার আশ্চর্য দক্ষতার জন্য প্রশংসা পেতে পারেন । ব্যবহারিক বিষয়ে আপনার যথাযথ রায় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতার জন্য সিনিয়ররা আপনার প্রশংসা করতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : আপনার কল্পনাশক্তি প্রিয়জনকে ভোলাতে সাহায্য করতে পারে । বাড়ির সাজসজ্জা পরিবর্তন করা বা দূরে কোথাও রোম্যান্টিক ভ্রমণের পরিকল্পনা করার পূর্বাভাস পাওয়া যায় । অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সময়টি শুভ নয় কারণ হয়তো টাকা-পয়সা পেতে দেরি হতে পারে । এছাড়াও, আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন কারণ যা পুরস্কার পেয়েছেন তা আপনার পরিশ্রমের মর্যাদা দেয় না । সূর্য ওঠার সঙ্গে আপনার দক্ষতাগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আজ । নতুন কৌশলগুলি আপন করে নেওয়ার জন্য আপনার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে । নতুন ধারণগুলি শেখা এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে হয়তো আপনার কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : প্রিয়জনের সঙ্গে কিছুটা আবেগময় মুহূর্ত কাটানোর সময় হতে পারে । আপনি সম্পূর্ণরূপে জীবনের পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারেন । অর্থনৈতিক দিকে, জনসাধারণের মনে আপনার সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তা বজায় রাখতে আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে । অতএব, সাধারণভাবে থাকুন, নাহলে তা অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে । আজকের দিনটিতে ঝুঁকি নেবেন না কারণ আপনার লাভ তেমন কিছু হবে না । কর্মক্ষেত্রে সম্পর্কের উন্নতির জন্য একটি নিখুঁত দিন । সামগ্রিকভাবে, দিনটি উৎপাদনশীলতা আনতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে আপনি সহজে কাউকে কথা দিতে পারবেন না । প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটানো প্রয়োজন । অর্থের ক্ষেত্রে, যাদের থেকে টাকা পান তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন যাতে সহজে প্রাপ্ত টাকা আদায় করতে পারেন । কাজের জায়গায় একটি কর্মব্যস্ত দিন পেতে পারেন তাই এনার্জি রিচার্জ করে নিন । আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন যে আপনার আকাঙ্খিত লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে আপনাকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবং আরও সময় ব্যয় করতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন এবং তার থেকে আবেগপূর্ণ সমর্থন পাবেন । এখন আনন্দ করার এবং প্রেম উপভোগ করার সঠিক সময় । অবসর ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা যথেষ্ট নাও হতে পারে কারণ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এড়াতে আপনার অর্থনৈতিক দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । আশ্চর্যজনক সৃজনশীল শক্তি ধারণ করে আপনি আপনার পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন । তবে যতখানি ক্ষমতা ততখানিই দায়িত্ব নিন, নাহলে যখন মনোমত ফল পাবেন না তখন আফসোস করবেন ।
মকর (CAPRICORN) : বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরেও, খুব কম লোকই বুঝতে পারে যে, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল সাধুসন্তদের মতো ধৈর্যশীল হওয়া । বিরক্তি শেষ অবধি, আবেগে ফেটে পড়ার দিকে নিয়ে যায় এবং তার ফলে আপনার সুনাম এবং ভবিষ্যৎ নানাভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে । আজকে আপনি একটু আলসেমি বোধ নিয়ে দিন শুরু করতে পারেন এবং কাজ না করার জন্য অজুহাত দিতে পারেন । মস্তিষ্ককে খুব বেশি খাটাবেন না এবং নিজের উপরে খুব বেশি চাপ নেবেন না । কাজের জায়গায় নিজের ও অন্যের জন্য কিছু নিয়ম ঠিক করে নিলে, কাজে অনুশীলনের ছোঁয়া লাগবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনার শক্তি এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন । আপনাকে নিয়ে কে কী ভাবছে, তা আপনি পাত্তা দেন না ঠিকই, কিন্তু এতটা উদাসীন হবেন না যে, তাদের ইচ্ছা, পছন্দ এবং স্বস্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবেন । আর্থিক থেকে আজকের দিনটি একদম শুকনো নয়, কিন্তু তাই বলে এরকম নয় যে, প্রচুর অর্থ আসবে । আরও সম্পত্তি আহরণের ইচ্ছা আপনার প্রবল হবে, কিন্তু আপনাকে আগে, অর্থাগমের পরিকল্পনা ঠিক করে করতে হবে । আপনি হয়তো আপনার জ্ঞান, ভাবনাচিন্তা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে সহকর্মীদের উপদেশ দেবেন ।
মীন (PISCES) : আপনার অত্যধিক চাহিদা থাকা সঙ্গীকে আপনাকে সামলাতে হবে । নাহলে মতভেদ আপনার প্রেম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠবে । আজকে আর্থিক দিক থেকে একটি অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আগে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তা আজকে ফল দিতে পারে । আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা হিসাবনিকাশ দেখেও আপনি খুশি হয়ে যাবেন । সমস্যাগুলির কারণে মানসিক চাপে ভুগতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা তার প্রভাব আপনার স্বাস্থ্যের ওপরেও পড়তে পারে ।