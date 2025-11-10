ওয়াংচুকের নিঃশর্ত মুক্তি ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে অনশন মহানগরীতে

ওয়াংচুকের নিঃশর্ত মুক্তি ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে অনশন মহানগরীতে
প্রাণ-প্রকৃতি, হিমালয়, লাদাখের অধিকার রক্ষা এবং গ্রেফতার হওয়া সোনম ওয়াংচুক-সহ লাদাখ আন্দোলনকারীদের মুক্তির জন্য এই আন্দোলন ৷
Published : November 10, 2025 at 2:36 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: লাদাখের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক-সহ ধৃত সকলের মুক্তির দাবিতে অনশন মহানগরীতে । উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচ মাথার কাছে বাগবাজার স্ট্রিটের মুখে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে অনশন করলেন কয়েকজন । রবিবার সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত 12 ঘণ্টার অনশন করলেন পরিবেশ কর্মীরা ।
অনশনকারীদের দাবি, প্রাণ-প্রকৃতি, হিমালয়, লাদাখের অধিকার রক্ষা এবং গ্রেফতার হওয়া সোনম ওয়াংচুক-সহ লাদাখ আন্দোলনকারীদের মুক্তির জন্য তাঁরা আন্দোলন করছেন । একইসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, "লাদাখবাসীর দাবিগুলো মোটেই অযৌক্তিক নয় । তা পূরণ করা সম্ভব । কিন্তু দাবি মানতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে আদানি-আম্বানিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় । সমস্যাটা ঠিক এখানেই । লাদাখের সুউচ্চ পর্বতমালা এবং ভূমিরূপের অন্দরে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ ছড়িয়ে থাকার কারণেই ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য এটি একটি প্রধান স্থান হয়ে উঠেছে । এটাই হয়তো লাদাখের জনজাতিদের চরম দুর্ভাগ্য !"
ওই পরিবেশ কর্মীদের মধ্যে সুরজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "এই বর্ষায় সমগ্র হিমালয়ের জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড হয়ে দার্জিলিং, সিকিম পর্যন্ত প্রাণ-প্রকৃতির বিপর্যয় আমরা দেখেছি । একইসঙ্গে লাদাখ-সহ দেশের প্রাণ-প্রকৃতির অধিকার রক্ষার আন্দোলনের উপরে নৃশংসতা চাক্ষুষ করেছি । লাদাখে চারজন আন্দোলনকারীকে শহিদ হতে হয়েছে প্রাণ-প্রকৃতির অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে । এক মাসের উপরে হয়ে গেল আমাদের সকলের প্রিয় সোনম ওয়াংচুক-সহ আরও অনেককে বন্দি করা হয়েছে । তারই প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী জমায়েত, 12 ঘণ্টার প্রতীকী অনশন ।"
কাকলি চট্টরাজ বলেন, "আজ সরকারের বিরোধিতা করা মানেই দেশের বিরোধিতা । সোনম ওয়াংচুক দেশের জন্য কী কী করেছেন তা বিশ্ববাসী জানেন । আমরা তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি চাইছি । সোনম পরিবেশ আন্দোলনে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত এক নাম । যে আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছেন, তা অন্য অঞ্চলের পরিবেশ আন্দোলনকেও শক্তিশালী করবে, হিমালয় ছাড়িয়ে সে বার্তা পৌঁছচ্ছে দেশে-দেশে । কর্পোরেট স্বার্থে নয়, লাদাখের মানুষের স্বার্থে পরিবেশ উপযোগী উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই তাঁরা গণতান্ত্রিক শাসনের অধিকার চাইছেন । এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ-গণতন্ত্র-সংবিধানের আন্তঃসম্পর্ক উপস্থিত হচ্ছে দেশজুড়ে । মনে রাখতে হবে, হিমালয় যুক্ত হয়ে আছে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে । সমগ্র দেশের জলবায়ু ও ঋতুছন্দের উপর তার গভীর প্রভাব অবিসংবাদিত । এই আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিমবাংলার নানা প্রান্তে পরিবেশ সংগঠন, সামাজিক আন্দোলনের সংগঠন-সহ প্রচুর মানুষ জুড়ে যাচ্ছেন, পথে নামছেন ।"
পরিবেশ কর্মী তথা শিক্ষক সন্তোষ সেন বলেন, "সংবেদনশীল হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে হাইড্রো প্রজেক্ট, চারধাম সড়ক যোজনা ও আরও বিভিন্ন উন্নয়নী পরিকাঠামোর জন্য অরণ্য ধ্বংস থেকে শুরু করে যথেচ্ছ কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক মানুষের সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা হচ্ছে এবং দ্রুততার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে । সমগ্র হিমালয়ের জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড হয়ে দার্জিলিং, সিকিম পর্যন্ত প্রাণ-প্রকৃতি আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন ।"
তিনি আরও বলেন, "15 হাজার ফুটের উপরে অবস্থিত লাদাখ উপত্যকায় বছরে 300 দিনই সূর্যালোকের অভাব না-থাকলেও প্রায় 97 শতাংশ অঞ্চল হিমালয়ের বৃষ্টিহীন অঞ্চল হিসেবে পরিচিত । জলের উৎস একমাত্র গলিত হিমবাহের ধারা । অসমতল পাহাড়পৃষ্ঠে চাষবাসের যেটুকু জায়গা, তা প্রায়শই চাপা থাকে তুষারে । মোট জনগণের 90 শতাংশেরও বেশি আদিবাসী । তাঁদের জীবিকা মূলত পশুপালন, ভেড়ার লোম থেকে পশমিনা চাদর তৈরি এবং প্রাকৃতিক সম্বলের উপর নির্ভর করে কোনওভাবে যাপনের ব্যবস্থাপনা । বায়ুদূষণ, স্থানীয় উষ্ণতা ও পরিবেশ পরিস্থিতির আকস্মিক বদল পশুপালকদের অতান্ত সমস্যায় ফেলেছে । আমরা লাদাখ-সহ গোটা দেশের পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরূদ্ধে একজোট হওয়ার বার্তা দিচ্ছি । বামপন্থী-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গনসংগঠনকে সরব হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি । না-হলে আমরা বাঁচব না । আমাদের ভবিষ্যত বাঁচবে না ।"