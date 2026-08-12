নক্ষত্র অনুকূলে নেই, চাকরিতে ঝুঁকি; রাশিফলে আজ একাধিক সতর্কবার্তা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 12, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : বাড়ির পরিবেশ উন্নত করার আপনার সঙ্গীর যে চাহিদা, তা আজকে আপনাকে মেনে নিতে হবে । আপনার স্বার্থের কারণেই এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা দ্রুত নিন এবং তাতেই মন দিন, কেননা এই অবহেলার দায় আপনারই । আপনি এতই প্রফুল্ল এবং উদ্যমী থাকবেন, শেষমেষ আপনার সঙ্গীর মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন । আপনার প্রাণবন্ততাতে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন ।
বৃষ (TAURUS) : চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দ্রুত সেগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন । আজকে আপনি সম্ভবত এরকম প্রচুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন । এই ধরনের আকস্মিক ঘটনা সামলানোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুইই আপনার আছে । সবকিছু সঠিকভাবে বোঝা এবং যথার্থ সমাধান খুঁজে বের করতে, আপনার কোনও সমস্যা হবে না । আপনার উদ্যমকে ঠিক দিকে চালিত করুন এবং আপনার সময় বুদ্ধিমানের মতো ব্যয় করুন । কিছু সৃজনশীল কাজ করে আজকের দিনটির সদ্ব্যবহার করুন । আজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : প্রিয়তমের সঙ্গে মিষ্টি সাক্ষাৎ উষ্ণ অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার সঠিক পদক্ষেপের ওপরে ! খোলাখুলি কথা বলুন যাতে প্রিয়তমের সামনে স্বচ্ছন্দ্য হতে পারেন । আজকে আরও অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগের মুখোমুখি হবেন । আরও ব্যবসা পাবেন, নতুন চাকরি পাবেন বা বেতন বাড়ানোর আলাপ-আলোচনা করে তা বাড়াতে পারবেন । সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য জমানো টাকা বুঝেশুনে খরচ করুন । আজকে কোনও প্রযুক্তিগত কাজ আপনাকে বিভ্রান্ত করবে ।
কর্কট (CANCER) : যখন পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন যা ঘটছে তার সঙ্গে এগোনোই ভালো । যদিও আপনার মত হল, কঠিন সময়ে সমস্যাগুলি থেকে একদম দূরে থাকাই ভালো । আজকে দিনটি একদমই আপনার অনুকূলে নেই, ফলে আপনি সম্ভবত সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করা পিছিয়ে দেবেন । আজ রাতে ভাগ্য আপনার সহায় । প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না, সহজভাবে নিন ও এগিয়ে যান ।
সিংহ (LEO) : আপনার প্রিয়তমের দেখা পেয়েই আপনি সব চিন্তা ভুলে যাবেন, কেনন আপনার অ্যাড্রিনালিন বেড়ে যাবে । প্রেম ও আবেগের জন্য প্রস্তুত থাকুন । রোমান্সের ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রিয়তমের অ্যাডভেঞ্চারাস দিকটি দেখতে চাইবেন । আপনার মুক্ত মন সম্ভবত আপনার প্রণয়ীর কল্পনাকে জাগিয়ে তুলবে । আজকে আপনি নিকৃষ্ট মানের কিছু কিনতে চাইবেন না, উৎকর্ষতার খোঁজ আপনাকে দিয়ে শুধুই শ্রেষ্ঠ জিনিস কেনাবে ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে আপনি খুবই উৎসাহী মেজাজে থাকবেন । এর ফলে আপনার প্রিয়জনের মন গলে যাবে ও সে আপনার কথায় একমত হবে । আজকে আপনি গভীর কোনও আবেগ দ্বারা চালিত হবেন এবং আপনি যে আপনার প্রিয়তমের কদর করেন তা বর্তমান সম্পর্ককে মজবুত করে তুলবে । আজকে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে আর্থিক বিষয় সামলাবেন । আপনার ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য লাগে প্রয়োজন হয় এরকম জিনিসের পিছনেও আপনি না ভেবে চিন্তে টাকা খরচ করবেন না । নতুন চাকরি বা প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন !
তুলা (LIBRA) : আপনি আজ সকল কর্তব্যের থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন পরিবারের লোকজনদের ও তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর । আজকে কোনও নিকট আত্মীয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা হতে পারে । দম্পতিরা প্রেম জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন । আপনাকে আনন্দময় একটি মাধ্যম খুঁজে বের করতে হবে । কোনও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে মধুর কথোপকথন সম্পর্কটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে । সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ ও অঙ্গীকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো যাবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : জীবন স্বাভাবিক গতিতে চলার ফলে আপনার প্রেম জীবনেও সংহতি বজায় থাকবে । সম্পর্কের প্রতি আপনার অঙ্গীকার দীর্ঘস্থায়ী, কাজেই সেই দিক থেকে আপনার জীবন সুখী হবে । আজকে আর্থিক ক্ষেত্রেও আপনার ভাগ্য ভালো যাবে । অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ় হবে এবং একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে আপনি সেই বিষয়ে অনড় থাকবেন । কাজ নিয়ে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না । পেশাদারী দূরত্ব বজায় রেখে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকল্পগুলি দেখুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : মত পার্থক্য বা অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা আছে । কাজেই হৃদয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনাকে সামলাতে হবে । সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন ও সম্পর্কের সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন । ক্ষমা করতে শিখলে আপনি সঙ্গীর সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন । আজকে আপনার আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম । আপনি আর্থিক বিষয়ে কিছু অর্থাগমের প্রত্যাশা করবেন কিন্তু আপনি সম্ভবত খুবই হতাশ হবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আর্থিক বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়গুলি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । আর্থিক ক্ষেত্রে নিজের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে । পেশার ক্ষেত্রে সবকিছু নির্ঝঞ্ঝাট কাটবে । আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে তা পিছিয়ে দিন । আপনার রাশির সবথেকে আকর্ষণীয় দিকটি হল ধৈর্য, কাজেই সেটিকেই আপনাকে পরিচালিত করতে দিন । অভীষ্ট লাভের অনুভূতি আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সবকিছুকে হালকাভাবে দেখার আপনার স্বভাব আপনার সঙ্গীর পছন্দ হবে না । কাজেই আপনাকে প্রিয়তমের প্রতি আরেকটু যত্নবান ও সংবেদনশীল হতে হবে । না ভেবেচিন্তে করা একটি মন্তব্যেই যে আঘাত লাগে তা সারতেই অনেকদিন লেগে যায় । আজকে হাতে অনেক দায়িত্ব থাকবে, কাজেই আপনি নিরুদ্বেগ ও শান্ত বোধ করবেন । গ্রহের অবস্থান বলছে আজকে সাধারণত যা উপার্জন ও খরচ হয় তাই হবে । আর্থিক দিক থেকে কোনও ওঠানামার সম্ভাবনা নেই । অতীতে যদি কোনও ধার নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যত শীঘ্র সম্ভব তা শেষ করা ফেলার চেষ্টা করবেন ।
মীন (PISCES) : আজকের নক্ষত্রের অবস্থান অনুকূলে নেই, কাজেই কোনও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো হবে । কাজের জায়গায় আপনার ভয় থাকবে যে আপনার চাকরি যেতে পারে । দ্বিতীয় ভাগে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতে পারে । যদিও আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার জন্য ভালো যাবে । আপনি নিজের ও পরিবারের লোকেদের পিছনে পয়সা খরচ করতে পারবেন । সৌভাগ্যক্রমে আপনি কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লাভ করতে পারবেন ।