সহকর্মীদের ঈর্ষার কারণ হতে পারেন, প্রচুর টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : April 12, 2026 at 6:47 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার ব্যক্তিগত জীবনে একটি নিত্য নৈমিত্তিক দিন কাটবে । দিনটি মূলতঃ আপনার কাজের উপর কেন্দ্রীভূত থাকবে । কাজের চাপে আপনার প্রেমের সম্পর্ক দূরে থাকবে । আপনি সবকিছু এখনই এই মুহূর্তে করতে চাইবেন । আজ আপনাকে ধীরস্থির থাকতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে । কোনও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে যাবেন না । যদি কোন চাকরি করেন, তবে আজ আপনাকে সেখানে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে ।
বৃষ (TAURUS) : আজকের দিনে আপনি প্রচুর টাকা উপার্জন করে ট্যাঁকশাল করে ফেলতে পারেন ! নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকবে । আপনার সমস্ত প্রচেষ্টার সুফল পেতে দেখে আপনি অত্যন্ত সুখী অনুভব করবেন । আজ নিজের কর্মোদ্যম জমিয়ে রাখতে চাইবেন । এটা আপনাকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে আরও ভালো ফলাফল এনে দিতে সাহায্য করবে । আপনার পক্ষে ভালো হবে যদি আপনি নিজের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে নিজের কঠোর পরিশ্রম বজায় রাখেন । আজ সহকর্মীরা আপনাকে ঈর্ষা করতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : আজ আপনি অন্যদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন । প্রিয়জনকে নিজের উপস্থিতি ও উপহার দুইয়ের মাধ্যমেই খুশি করবেন । প্রিয়জনের জন্য উপযুক্ত উপহার খুঁজতে আপনি ডজনখানেক শোরুম ঘুরে ফেলবেন ।
কর্কট (CANCER) : আজকের দিনটা এমন কিছু বিশেষ নয় । দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেই পার্থিব তৃপ্তি খুঁজে পাবেন । অ্যাডভেঞ্চার, উত্তেজনাহীন জীবন মানেই কর্মহীন হওয়া নয় । সন্ধ্যার মধ্যে, আপনি বুঝে যাবেন যে আগামিকাল আজকের মত একঘেয়ে হবে না ।
সিংহ (LEO) : আজ সমস্ত কাজ আপনি সাহসের সঙ্গে হাসিল করতে পারবেন । যার ফলে, শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের পুরস্কার এবার পাবেন । আজকের কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা সূচি তৈরি করুন । বেশি চাপ নিয়ে কাজ করবেন না, স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ করার অসাধারণ ভঙ্গিমার কারণে প্রচুর প্রশংসা ও সমর্থক লাভ করবেন । ওপরওয়ালারা আপনার কাজের প্রতি নিষ্ঠার কদর করবেন । সন্ধ্যাটি মজাদার ও মনোরঞ্জক হবে । হালকা গান চালিয়ে আপনি আরাম করবেন । অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য আপনি আবেগজনিত শক্তি খরচ করবেন । জীবনের কোনও দিকেই আপনি খুব বড় সমস্যার মুখোমুখি হবেন না ।
তুলা (LIBRA) : ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক অবস্থানে আপনি বড় পরিবর্তন দেখতে পাবেন । তা টেলিভিশনের মতো মাধ্যমের জন্য অথবা কাজের জায়গায় আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাধারার জন্যও হতে পারে । সকলেই আজ আপনার কাজের ও আপনার প্রশংসা করবেন । চারুকলার দিকে ঝোঁক বাড়বে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজ নক্ষত্রগুলি আপনার জন্য এক অনুকূল দিন প্রস্তুত করে রেখেছে । আপনি টিমের গুরুত্ব জানেন এবং ঊর্ধ্বতন, অধঃস্তন প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন । এর ফলে কাজের জায়গায় সঙ্গতি বজায় থাকে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার ভিতরের প্রাজ্ঞতা আজ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । মনে শান্তি রাখার জন্য আপনি নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করবেন । আজ আপনি বিচক্ষণ ও সন্তুষ্ট বোধ করবেন, তাই চারপাশে প্রেমের বাণী ছড়িয়ে বেড়াবেন । সব মিলিয়ে, দিনটা শান্তিতেই কাটবে ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী ক্ষমতাগুলি কেবল আপনার জন্য চমৎকার ফলাফল উৎপন্ন করবে না, এটি আপনার নিকটতম বন্ধু এবং সহকর্মীদেরও সহায়তা করবে যারা আপনার মূল্যবান দিক নির্দেশনার কারণে আপনার পেশাতে অগ্রসর হবেন । বেশিরভাগ সমস্যা আপনার পথে আসতে পারে, তবে আপনার উপর চাপ দেওয়ার কোনও কিছুই থাকবে না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : একঘেয়ে দৈনন্দিন কাজ আপনার কৌতুক ও রসবোধের মাধ্যমে রঙিন হয়ে উঠবে । আপনার হাসিখুশি স্বভাব সকলের কাজের চাপ কমাতে সাহায্য করবে । মানুষ আপনার উপস্থিতি পছন্দ করেন আর সেইজন্যই আপনি সকলের অতিথি তালিকার একদম শীর্ষে থাকেন ।
মীন (PISCES) : আপনার হাতে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট প্রায় শেষের দিকে পৌঁছে গিয়েছে, তাই মন বেশ খুশিখুশি থাকবে । আপনি নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করবেন এবং চাইবেন সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চলুক । সঙ্গী/সঙ্গিনীর সঙ্গে কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারবেন ।