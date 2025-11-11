মেষ থেকে মীন, মঙ্গলে রয়েছে একাধিক সুখবর

মেষ থেকে মীন, মঙ্গলে রয়েছে একাধিক সুখবর
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
মেষ: আজকে, আপনার চরিত্রের শৈল্পিক দিকটিকে প্রশ্রয় দিন। আপনি বাড়ি অথবা কর্মক্ষেত্র নতুনভাবে সাজাতে পারেন। আজকের দিনে খরচের সম্ভাবনা আছে। আপনার যদি কোনও দামি ড্রেসিং টেবিল বা পড়ার টেবিল কেনার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সেটি কিনে ফেলুন। মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছাকে আশকারা দেওয়া ভালো। কোনও প্রকার বিরক্তি দিয়ে দিনটি শুরু হতে পারে। সম্ভবত তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিব্রত করবে। এই বিষয়গুলির পেছনে নিয়মিত যে খরচ হয়, তা আপনাকে চিন্তিত করবে। দিনের পরের দিকে, আপনার মন আবার সৃজনশীলতার দিকে ফিরে যাবে।
বৃষ: আজকের দিনটি সম্ভবত একটি কঠিন দিন হবে। কিন্তু, বিরূপ পরিস্থিতি সামলানোর পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতা আপনাকে সাহায্য করবে। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি, যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করতে পারবেন ও ইতিবাচকভাবে দিনটি শেষ করবেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ আপনাকে তিতিবিরক্ত করে তুলবে। এগুলোকে বেশি পাত্তা দেবেন না। দিনের শুরুর দিকে, বেশ কিছু সমস্যা আপনাকে বিব্রত করবে।
মিথুন: কর্মক্ষেত্রে নিজের কর্তৃত্ব প্রমাণ করার জন্য আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন। কাজের জায়গায় আপনার ওপরওয়ালা এবং সহকর্মীরা, কাজের প্রতি আপনার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সমাদর করবেন। সন্ধ্যের দিকে আর্থিক লাভের আশা করা যেতে পারে। আত্মকেন্দ্রিক কিছু সমস্যার কারণে আপনার সঙ্গীর প্রতি আপনি রাগ দেখাতে পারেন। প্রিয়তমর সঙ্গে অকারণ তর্ক এড়িয়ে চলা আবশ্যক। আজকে কোনও পরিস্থিতিতে জয়লাভ করার জন্য আপনাকে লেখনী ও বাকপটুত্বের সাহায্য নিতে হতে পারে।
কর্কট: আজ আপনি আপনার বাচ্চাদের কল্যাণে এবং উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন। বিকেলে, আপনি তাদের পড়াশোনার সাফল্য সম্পর্কে ভালো সংবাদ শুনতে পারেন। সন্ধ্যায়, ধ্যান এবং প্রার্থনা আপনার বেশিরভাগ সময় নেবে। আর্থিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আপনি সাধারণত আপনার হৃদয়ের আবেগকে মূল্য দেন না এবং অনুসরণ করেন না। আজকে, আপনি অর্থের ক্ষেত্রেও একই চিন্তাধারা অনুসরণ করবেন। আপনার মনকে যে সব কাজ আলোড়িত করে, সেগুলি এড়িয়ে চলুন।
সিংহ: আজকের দিনটি আপনার পক্ষে খুব কঠিন হতে পারে। আজকের দিনটি আপনার জন্য সেরা দিন নয় এবং আজ আপনার লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ব্যবসার দিক থেকে, আপনি এখন পর্যন্ত যে লভ্যাংশের প্রত্যাশা রেখেছেন, তা নাও পেতে পারেন। দিনটি ভালোভাবে শুরু হতে পারে এবং আপনি ভালো স্বাস্থ্য এবং মেজাজে থাকবেন। দিনের প্রথমার্ধে, আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার থাকবে এবং সেইমত আপনি কাজ করবেন।
কন্যা: আপনি আপনার মনের অভ্যন্তরে সৃজনশীলতা খুঁজে পাবেন এবং তাকে কাজে লাগাতে চাইবেন। আপনার উপর চাপানো বাধাগুলিকে অতিক্রম করার জন্য আপনি যথেষ্ট পরিমাণে লড়াই করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার নগদ অর্থ আয়ের সম্ভনা আছে। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। আপনার প্রেম জীবন আজ ঝামেলা মুক্ত থাকবে। আপনি আজ সঠিক আর্থিক লাভের রাস্তা খুজে পাবেন। এছাড়াও, আপনি বুঝতে পারেন যে প্রতিটি বিনিয়োগ সবসময় প্রচুর লাভের দিকে পরিচালিত হয় না।
তুলা: ব্যক্তিগত জীবনে সবকিছু খুব ভালো নাও যেতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে। কোনও একটি নির্দিষ্ট সমস্যা থেকে আপনার মনোযোগ সরে যাবে কিন্তু আপনাকে নিজে নিজেই সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। অন্য সংস্থার উপরওয়ালাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হচ্ছে। আরও বেশি রোজগার করার কিছু ভালো সুযোগ খুঁজতে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। সৃজনশীলতা নিয়ে আপনার প্রবল আগ্রহ আছে, অন্যদিকে ভাষা ও যোগাযোগ আপনার দক্ষতার জায়গা।
বৃশ্চিক: সম্পর্কই জীবনের মূল বিষয় এবং সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সন্তান ও তাদের চাহিদা সামলানো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, তাহলে আপনি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন, যাতে আপনার থেকে অন্যদের লাভ বেশি হবে। সকালের দিকে আপনি খুবই ইতিবাচক থাকবেন, কিন্তু দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত আপনার উদ্যম কমে আসবে। যদিও, আপনি আরও অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ পেতে পারেন।
ধনু: আপনি অসাধারণ যে সব কাজ করেছেন, তার কোনও প্রশংসাই পান না। এখনও, দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই আপনি পাননি। যদিও, যে স্বীকৃতি আপনি চান তাতে বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু তা অস্বীকৃত হবে না এবং শীঘ্রই তা আসতে চলেছে। আবেগজনিত বিষয়ে আপনাকে আজকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব বেশি ভালো না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আপনার খুবই অবসন্ন বোধ হতে পারে।
মকর: আপনি কোনও শান্তিপূর্ণ যায়গায় স্বল্প অবকাশ ভ্রমণের জন্য যেতে চাইতেন, কিন্তু প্রতিবারই বর্ধিত কাজের চাপের জন্য আপনি সেটা করতে পারতেন না। আজকের দিনটি আপনার আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠার জন্য অনুকূল। আপনার কল্পনাশক্তিকে আজকে কাজে লাগান এবং যেখানে আপনার মন চায় সেখানে যান। ক্ষুদ্র সংবেদনশীল বিষয়ে জড়িয়ে পরবেন না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, দিনটি আরও বেশি ভালো কাটবে। আপনি আপনার সংবেদনশীল এবং ব্যবহারিক দিক দুটিকে নিয়ে দোটানার মধ্যে পড়তে পারেন।
কুম্ভ: আজকে আপনি অ্যন্টিক এবং শিল্পকলার দিকে ঝুঁকবেন। জীবনের সৌন্দর্য আপনি উপভোগ করেন, কিন্তু প্রায়ই সেই আবেগগুলোকে প্রকাশ করতে ভুলে যান। আজকে আপনি খুবই সংবেদনশীল থাকবেন এবং খুব তুচ্ছ মতানৈক্যও আপনাকে খুব বেশি আঘাত করবে। যদিও, দিনের শুরু খুব ভালোভাবে হবে না, কিন্তু দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দিন যত এগোবে, ভাগ্য ততই আপনার অনুকূলে থাকতে শুরু করবে।
মীন: আপনি আপনার সাম্প্রতিক সমস্যার মুল উৎসে পৌঁছনর চিন্তাভাবনা নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করবেন। উত্স চিহ্নিত করলেই অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে যায়; এটিকে অপসারণ করা কেবলমাত্র উদ্যোগ এবং সাহসের বিষয়। তর্কবিতর্ক আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে বা আপনার উপর চাপ তৈরি করতে পারে, তাই অন্যদের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। আপনি আজকে নানাসময় প্রচণ্ড বিভ্রান্ত থাকবেন। আজকের গ্রহের অবস্থান আপনাকে একটি জিনিসে আটকে থাকতে দেবে না এবং আপনার মন দোলাচলে ভুগতে পারে।