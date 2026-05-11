শিবের আশীর্বাদে সোমবার কাটবে উত্তম, পড়ুন রাশিফল

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 12:04 AM IST

মেষ (ARIES): আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটিতে চাওয়ায় সঙ্গীকে খোশামোদ করবেন। কোয়ালিটি টাইম কাটিনো দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ককে নিশ্চিত করে। আর্থিক ক্ষেত্রে হয়তো আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে। আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ায় টাকাপয়সার দিক থেকে আপনি বেশ ভালো অবস্থানে থাকতে পারেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার যেমন অন্যদের সাহায্য করতে ইচ্ছা হতে পারে, ঠিক সেরকমই অন্যদের কাছ থেকে উপদেশ নিতেও ইচ্ছা হতে পারে। তবে, লাভ অর্জন করাই আপনার কাছে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব পেতে পারে।

বৃষ (TAURUS): আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে পেশাগত বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। একটি হালকা ম্যাসাজ আপনার মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কাটিতে সাহায্য করতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে আপনি উপার্জনের উৎসগুলির ব্যাপারে মন দিতে পারেন। এর ফলে, টাকাপয়সার দিক থেকে আপনি অন্যের বদলে নিজের উপরে বেশি নির্ভর করতে পারবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো অনেক মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হতে পারে। খুব বেশি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ফলে সহজে ও দ্রুতভাবে যোগাযোগের ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে পারে। যদিও, আপনার নিজের জন্য বিশ্রামের সময় পাওয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে।

মিথুন (GEMINI): আপনি আজ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে বা ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনও স্থান পরিদর্শন করতে ব্যস্ত থাকবেন। আজ ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে আপনার ব্যয় হতে পারে। তবে এই সমস্ত বিষয়ের জন্য রোজকার কাজে অনিয়ম করা আপনার পক্ষে উচিত হবে না। অতীতে কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আজ আপনি তার সুফল পাবেন, কারণ সেই সিদ্ধান্তগুলি আজ এবং অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারে। আজকে খুব সৌভাগ্যশালী দিন।

কর্কট (CANCER): আপনার কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে আজ আপনি লোকেদের মন জয় করবেন। আপনার বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি কোনও তর্কে জড়াতে পারেন বা শ্বশুরবাড়ির কারও সঙ্গে আপনার বিবাদ হতে পারে। আপনি আপনার মনকে শান্ত রাখুন এবং সাহসের সঙ্গে এটির মুখোমুখি হন, যাতে আপনার কোনও মানসিক হতাশা না হয়। আপনার আজ মন ভালো থাকবে এবং আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনি আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হবেন। দিনটি, আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভালো মন্দ মিশিয়ে কাটবে।

সিংহ (LEO): একবার হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না। এটি আপনাকে সময়ের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে, কারণ সময় অর্থের মতই মূল্যবান। আজকের কাজগুলিকে পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়ে নিন এবং গোড়ার দিক থেকে সবকিছু বিবেচনা করুন। আপনার আবেগ আজকে আপনার উপর কর্তৃত্ব করবে। সুতরাং আপনি চাইবেন সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে এবং আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে। আজ আপনার কাছে অংশীদারিত্বের ব্যবসা শুরু করার প্রস্তাব আসতে পারে।

কন্যা (VIRGO): জীবনে নতুনভাবে উৎসাহিত হওয়ার কারণে আপনার মধ্যে আজ একটি রূপান্তর আসতে পারে। আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধিমান, তা অন্য মানুষদের জানানোর জন্য এটি একটি ভালো সময়। কোনও কাজ কীভাবে করা উচিত তা আপনি দেখিয়ে দেবেন, ফলে সবার মধ্যে আপনার খ্যাতি বর্ধিত হবে। আজকের দিনটি, মোটের উপর, আপনার জন্য ভালো কাটবে। প্রয়োজনে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আপনি কোনও চিকিৎসালয় যেতে পারেন। আপনার কাজে সংগঠিত থাকুন এবং নির্ধারিত সময়ের বাইরে কাজ করা এড়িয়ে চলুন।

তুলা (LIBRA): সন্ধ্যায়, প্রিয়জনদের কাছ থেকে কিছু বেদনাদায়ক মন্তব্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যা যা শুনবেন, তা নিয়ে খুব বেশি স্পর্শকাতর হবেন না। আজ আপনার স্বাস্থ্যের দিক থেকে থেকে কোনও সমস্যা আসবে না। আপনার কাছে নতুন কিছু জিনিস শেখার সুযোগ আসতে পারে। দিনটি তাদের জন্য ভালো, যারা বিশ্বাস করেন যে অবসর জীবনকে আরও সুখে কাটানোর জন্য সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা জরুরি। আপনার যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত হয়ে থাকে, তাহলে তা শেষ করার জন্য এটি সঠিক দিন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): এক হতাশার ঝড়, আপনার আত্মবিশ্বাস কমাতে এবং আপনার দৃঢ় সংকল্পকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। তবে এই ব্যর্থতাগুলিকে আপনার উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না, কারণ এগুলি অস্থায়ী। কর্মক্ষেত্রে, আপনার অধীনস্থরা আপনাকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সুখকর সন্ধ্যা উপভোগ করতে পারেন। আপনি আপনার সাথীর মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে পারেন। আজ, আপনি যদি মধ্য-মেয়াদি বিনিয়োগের জন্য যান, তবে আপনি উপকৃত হবেন। আপনি ধীরে কাজ করলেও কাজের উন্নত মান বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনি আজ অন্যের উপকার করতে চাইবেন। আপনি উন্মুক্ত এবং খোলামেলা মনে সবার সঙ্গে মিশবেন। আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি ধৈর্যশীল আচরণ করবেন। তার ফলে, আপনার সঙ্গী আপনার প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করবে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজকে আপনার ভাগ্য ভালো থাকবে, ফলে আজকের দিনটি আপনার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার ভাইবোন বা সহকর্মীরা আপনার জন্য কিছু কাজ নিয়ে আসতে পারে, যার ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে; সুতরাং সেগুলিকে যেতে না দেওয়াই আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের পথে, কোনও কিছুই আপনাকে থামাতে পারবে না।

মকর (CAPRICORN): আপনার বৃহৎ চিন্তাভাবনাগুলি নিষ্ফল হতে পারে, এবং আপনার সেরা-পরিকল্পনাগুলিও অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। লোকজনের সঙ্গে ঝামেলা এবং ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি আপনাকে বিব্রত করতে পারে, শান্ত থাকুন এবং সব কিছু বিবেচনা দিয়ে পরিচালনা করুন। আপনার প্রিয়জন আপনাকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহায়তা করবেন। মানসিক স্থিতিশীলতাকে আপনার অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এবং এটি অর্জন করতে পারলে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন। সামগ্রিকভাবে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ একটি ভালো দিন। আপনি আজ সারাদিন আনন্দে কাটাবেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): আজ, আপনি কর্মক্ষেত্রে ডেস্কে জমে থাকা ফাইলের গাদা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেবেন। এছাড়াও, আপনার বোঝা হালকা করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তা আপনি করবেন। আপনি আপনার কর্মজীবনটি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। আপনার ভালোবাসার জীবনের ক্ষেত্রে, একটি সুন্দর এবং সুরেলা সম্পর্ক আপনাকে সুখী রাখবে। আপনার জন্য আজ একটি ভালো দিন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

মীন (PISCES): আর্থিক বিষয়গুলি আজ আপনার মনোযোগের শীর্ষে থাকবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্টক, ঋণ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়গুলি আপনার চিন্তাভাবনা এবং কথাবার্তার উপর প্রভাব ফেলবে। অর্থ উপার্জন আপনার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে এবং আপনি আজ সেই পদ্ধতিগুলিতে মনোনিবেশ করবেন, যা আপনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, চিন্তার কিছুটা ভিন্নতা ব্যতীত বড় কোনও পরিবর্তন আসবে না। আপনার দৃঢ় সংকল্প আপনাকে সবরকম সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।

