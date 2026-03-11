ETV Bharat / state

বুধে পদে পদে সমস্যা, মুক্তি পেতে রাশিফল মেনে করে ফেলুন কাজগুলি

অর্থ, প্রেম থেকে যশ কেমন কাটবে আপনার আজকের দিন ? জ্যোতিষগণনা অনুযায়ী ইটিভি ভারতের রাশিফলে রইল 12 রাশির ভাগ্যফল ।

মেষ (ARIES): আজ আপনি রোমান্সেই মগ্ন থাকবেন। আর্থিক সাফল্য শান্তি এনে দেবে এবং শান্তি থেকে সাফল্য পাবেন। আপনাকে খরচ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে ও সেগুলিই কিনুন, যা আপনার সত্যিই প্রয়োজন আছে। এর ফলে আপনি কিছু অনিশ্চিত প্রকল্পে টাকা ঢালা থেকে বেঁচে যাবেন। আজকে আপনি বাকি থাকা কাজ নিয়ে চিন্তায় থাকবেন এবং নিজের থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করবেন। কাঙ্খিত ফল পাওয়ার জন্য আপনাকে আবশ্যক সব চাপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

বৃষ (TAURUS): আজকে আপনি যাই শুরু করবেন তাতেই সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিকালের আর্থিক লেনদেন সন্তোষজনক ও লাভজনক, দুইই হবে। আপনি যতটা প্রত্যাশা করেছিলেন, দিনটি ততটা আকর্ষণীয় হবে না। চিত্তাকর্ষক সন্ধ্যা ক্লান্তিকর দিনের ক্ষোভ পূরণ করে দেবে। প্রিয়তমের সঙ্গে অসাধারণ সন্ধ্যা কাটানোর আশা রাখুন। আবেদন করে থাকলে, আজকে টপ আপ ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ মঞ্জুর হয়ে যেতে পারে।

মিথুন (GEMINI): বিলাসিতা কমানোর চেষ্টা করুন এবং আপনার কেনার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগের সরঞ্জামের প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনার পকেট ফুটো করে দেবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে আপনার সমস্যা হবে। যখন মনে হবে যে দিনের কাজ শেষ করে ফেলেছেন, আরও কাজ জমতে থাকবে। কাজগুলিকে পরিকল্পনা করে সাজিয়ে নিলে লক্ষ্যে পৌঁছতে বা সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে সাহায্য হবে। কাজ আটকে গেলে যুক্তি দিয়ে ভাবুন।

কর্কট (CANCER): আপনি হয়তো আপনার প্রণয়ীকে নিয়ে রক্ষণশীল হয়ে উঠবেন ও তার প্রতি আপনার যে অনুভূতি তা প্রকাশ করার উপায় খুঁজবেন। তারাও হয়তো তাতে ভালোই সাড়া দেবেন ও তার ফলে রোমান্স বাড়বে ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের রাস্তা প্রসারিত হবে। আর্তগিক দিক থেকে আজকের দিনটি শুভ হতে পারে, কেননা অতীতের কোনও বিনিয়োগ আজ মোটা লাভ নিয়ে আসতে পারে। শেয়ার বাজারেও ফলপ্রসূ লেনদেন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার হয়তো খুব ব্যস্ততা থাকবে। কাজের জায়গায় আরও ভালো করার জন্য আপনার মাথায় প্রচুর নতুন নতুন অভূতপূর্ব চিন্তা ঘুরবে। যৌক্তিক কাজ সম্বন্ধে সহজাত বোধ সাহায্য করতে পারে।

সিংহ (LEO): আপনি হয়তো সম্পর্কে ছন্দ খুঁজে পাবেন না। আপনার সঙ্গী আপনাকে বাড়ির কাজের দায়িত্ব নিতে বলবেন এবং আপনি সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে খুশি হবেন না। তুছ বিষয় যা আপনার সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে, সেরকম বিষয় আপনি এড়িয়ে চলুন। গ্রহের অবস্থান অনুকূলে নেই, কাজেই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা কার্যকর করা ঠিক হবে না, কিন্তু আপনি তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। সম্পত্তির লেনদেন নিয়ে কাজ করার জন্য আজ ভালো দিন, কেননা নক্ষত্রগুলি সেদিক থাকা আপনার অনুকূলে আছে।

কন্যা (VIRGO): আপনার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ছিদ্রগুলি আজ আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন। তার ফলে আপনার আর্থিক পরিকল্পনার প্রবল উন্নতি হবে। আজকে আপনি ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। সব মিলিয়ে আজ দিনটি ভালোই কাটবে। আজ আপনি প্রচুর আগ্রহ নিয়ে কাজ করবেন, ফলে কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হবে। আজ হয়তো আপনি কিছু গোপন ব্যবসায়িক পন্থা শিখবেন। অফিস ঝুটঝামেলাহীন কাটায় বাড়িতে সন্ধ্যাটিও উপভোগ্য হবে।

তুলা (LIBRA): আপনি হাসিখুশি মেজাজে থাকবেন। কিন্তু আজকে আপনাকে নিজের খরচের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। মহাজাগতিক অবস্থানের কারণে আপনার পক্ষে খরচ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠন হয়ে দাঁড়াবে। আপনি জীবনের সব দিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে পছন্দ করেন, কিন্তু আজকে অফিসে ভুল কিছু বলে ফেলে আপনি সেই ভারসাম্য নষ্ট করে দেবেন। আপনার পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। নিশ্চিত করুন যে আপনার ও ওপরওয়ালাদের মধ্যে কোনও কলহ নেই। কাজের জায়গায় আজকের কর্মব্যস্ত দিনে একসঙ্গে অনেক কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): সঙ্গীর সঙ্গে কেনাকাটা করতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর্থিক বিষয়ের ক্কেহত্রে আজ আপনি আপনার মূল চরিত্র অনুযায়ীই কাজ করবেন। আপনি আজ আপনার সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তগুলি নেবেন, যুক্তির ওপরে নয়। কাজের ক্ষেত্রে আপনি আপনার একনিষ্ঠতা ও শৃঙ্খলাবোধের সাহায্যে ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে অগ্রসর হবেন। আপনি দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজগুলি সম্পন্ন করার পিছনে সব শক্তি ঢেলে দেবেন।

ধনু (SAGITTARIUS): আজকের দিনটি দীপ্তিময়, অচঞ্চল। দিনটা সঙ্গী/সঙ্গিনীর সঙ্গে কাটিয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনুন, তাদের সংসারের কাজে সাহায্যও করতে পারেন। রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করার মত নিত্যদিনের কাজও আপনাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের এক দৃঢ় বন্ধন তৈরি করবে।

মকর (CAPRICORN): আপনার প্রিয়তম রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন ও রোমান্সের দিক থেকে আজকের দিনটি অসাধারণ কাটবে। আপনি জীবনে ছন্দ নিয়ে আসবেন ও সম্পর্ক যাতে মসৃণ ভাবে যায় তা নিশ্চিত করবেন। আপনাকে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে - তাহলেই সেগুলি আর্থিক ও অনায়নায় দিক থেকে আপনার জন্য লাভজনক থাকবে। আর্থিক বিষয়ে আজকে এটি একটি ভালো শিক্ষা।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ আপনি প্রিয়তমের জন্য কিছু সময় বার করার চেষ্টা করবেন। আপনাকে পারিবারিক সমস্যার দিকেও মন দিতে হবে। 'বেশি কাজ মানে বেশি পয়সা' - এই মন্ত্র আজ আপনার অনুকূলে কাজ করবে, কেননা নক্ষত্রদের আশীর্বাদ আজ আপনার ওপরে বর্ষিত হচ্ছে। নক্ষত্রেরা আপনার আর্থিক পরিস্থিতির ওপর ভালো প্রভাব ফেলবে। আজকের দিনে আপনি কত ভালো চাপ সামলাতে পারেন তার পরীক্ষা হবে। পেশা সংক্রান্ত বিষয় আপনার কাছে প্রাধান্য পাবে।

মীন (PISCES): অর্থ আহরণ ও সঞ্চয় দুইই গুরুত্ব পাবে, কাজেই আর্থিক বিষয় নিয়ে আজ আপনি উদ্যমী থাকবেন। এই বিষয়গুলি আপনার অনুকূলে কাজ করবে ও তা আপনার কাজ বা ব্যবসায়ে প্রত্যয় যোগ করবে। চটজলদি টাকা রোজগারের আশায় আপনি ফাটকা বাজারে নামতে চাইবেন। আপনার পরিশ্রমের আপনি ভালো পুরস্কার পাবেন। আপনি সহকর্মীদের প্রশংসা পেতে পারেন ও ভবিষ্যতে আপনার সততার পুরস্কার পাবেন ৷

