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শনি মানেই যে শনির দশা, এমনটা নয়; সমস্যা এড়াতে আজ করুন এই কাজগুলি

শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
শনিবারের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 12:01 AM IST

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মেষ (ARIES): মিষ্টি কথাগুলি আপনার সম্পর্ককে আরও মধুর করতে পারে। সুন্দর জায়গায় সময় কাটানো আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। টাকা পয়সার দিক থেকে, আপনার আর্থিক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। যদিও ক্রমবর্ধমান ব্যয় আপনাকে একই দিকে কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে। একটি আনন্দময় প্রকল্প আপনার পথে আসতে পারে। এটি গ্রহণ করুন কারণ এটি কাজ করার সময় আপনি কোনও ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারেন না। অধিকন্তু, বর্ধিত শক্তির স্তর সহ আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি সম্পন্ন করতে পারেন।

বৃষ (TAURUS): একটি দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে কারণ প্রেমের জীবনে আপনার অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা একে অপরের সঙ্গে ভালো সময় কাটিয়ে শান্তি এবং আরাম পেতে পারেন। নিজের ইমেজ ঠিক করা আপনার এজেন্ডা হতে পারে। তবে আপনি কিছুটা সংশয়ী হতে পারেন। শেষ অবধি, আপনি সেরা ডিলগুলি পেতে অনেক দর কষাকষি করতে পারেন এবং এইভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন। আর্থিক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ আপনি আসন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মিথুন (GEMINI): কিছুদিন আগে যে আধ্যাত্মিকতার খোঁজ আপনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আজ আপনি আবার তা শুরু করবেন। তার মানে এই নয় যে আপনি সন্ন্যাসী হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনি শুধু নিজের আত্মার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছেন। যদিও নিজের ওপরে খরচ করার সময়ে আপনি সংযত থাকেন, আপনার প্রিয়তমকে আপনি যেরকম বিলাস ও আরামে রাখেন তা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। আপনার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী। সম্পর্কটিকে তৈরি করা জন্য আপনি যে ত্যাগ করেছেন তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন।

কর্কট (CANCER): আপনি নতুন উদ্যোগে সফল হবেন এবং প্রাণশক্তি ও উদ্যমে ভরপুর থাকবেন। জমায়েত করার এবং বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য এটি ভালো সময়। আপনার মানসিক সন্তুষ্টি, আপনাকে সব রকম চিন্তা থেকে দূরে রাখবে। আপনি সাংসারিক সমস্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন ঠিকই, কিন্তু আপনি রোমান্সকেই প্রাধান্য দেবেন। আপনার সঙ্গীর সান্নিধ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার রসবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিংহ (LEO): আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে সীমাহীন আনন্দ এনে দিতে পারে। টেক্সট বা কলগুলি আপনাকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আপনার উপার্জন বাড়ানোর জন্য আপনার শক্তিগুলিকে সঠিক দিকে চালিত করুন। দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য ইন্টারনেট ব্রাউজ করা এড়িয়ে চলুন। কর্মমুখী দিনটি আপনার মনকে পেশাদার মেজাজে পূর্ণ রাখবে কর্মজীবনে বৃদ্ধি আপনাকে কর্পোরেট সিঁড়িতে আরোহণ করতে সহায়তা করতে পারে। আপনি নতুন কৌশল, প্রকল্প বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নতুন ধারণা সম্পর্কে শিখতে পারেন।

কন্যা (VIRGO): আপনার সন্তানেরা আজকে নানা প্রশংসার কারণ হবে, ক্লাসরুমে এবং তার বাইরে। আপনার যৌক্তিক দক্ষতা আরো শক্তিশালী হবে। আপনাকে শান্তিপূর্ণ থাকতে, স্রোতের সঙ্গে চলতে এবং নিজের জীবন উপভোগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তা সে সারাদিনে যাই ঘটুক না কেন। আপনার মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করুন। এর ফলে আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং কঠিন সময় অবলীলায় পার করতে সাহায্য হবে। আপনার উদ্যমকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিরতি নিন।

তুলা (LIBRA): নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজ শুভ দিন। অফিসে আপনাকে নতুন পদ দেওয়া হবে এবং তাতেও আপনি কৃতিত্ব অর্জন করবেন। আপনি যে কাজে হাত দেবেন, তাতে সফল হওয়া নিশ্চিত করবেন। আজকে আপনার জন্য সৌভাগ্যশালী দিন। সম্প্রতি আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার পরে একটি বিরতি আপনার প্রাপ্য। কাজেই, আজকের দিনটি, আপনার নিঃশেষিত শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে কাজে লাগান। আরাম করুন এবং বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান ।

বৃশ্চিক (SCORPIO): পারিবারিক বিষয়গুলি অনেকদিন ধরেই আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। বিচ্ছিন্ন জীবনসঙ্গী হয়তো, সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়ার শেষ আঘাত আজকেই আনবেন। যাই হোক, শান্ত থাকুন এবং মুখে লাগাম দিন। পরিবারের শান্তি সুরক্ষিত করাকেই আপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতিবাচক চিন্তায় মাথাকে বিব্রত হতে দেবেন না। অন্যদের খামতি ধরিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং এরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন, যা লোকজনদের দুঃখ দিতে পারে। নিজের ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং অন্যদের খুশি রাখার জন্য, সবকিছুর ইতিবাচক দিকটিই দেখুন।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সত্ত্বেও, আপনি একসঙ্গে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সময় নাও পেতে পারেন। তবে আপনার নিজের প্রিয়জনের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং যতটা সম্ভব সময় ব্যয় করতে হবে। আর্থিক বিষয়গুলিকে আরও বাস্তবসম্মত উপায়ে পরিচালনা করা আপনাকে আবেগপ্রবণ কেনাকাটা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে। অফিসে একটি প্রশংসাসূচক দিন হিসাবে আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা এবং উত্সাহ অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে আপনার সমস্ত অতিরিক্ত সময় সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

মকর (CAPRICORN): ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে; তেমনি, আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টার আজ ভালো ফল পাবেন। আপনি যদি শেয়ার এবং স্টক নিয়ে কাজ করেন, তাহলে আজ আপনার দিনটি ভালো যাবে। আপনার সাফল্যের জন্য আপনার জীবনসঙ্গীর ভাগ্য দায়ি, সুতরাং তাকে তার কৃতিত্ব দিন। আজকের দিনটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা ভাবার জন্য ভালো, যদিও জমিজমায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। অবসরের কার্যকলাপের পিছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার মাথায় নানা নতুন ধারণা আসে, আপনি চাইবেন সেগুলি দিয়ে পৃথিবীকে আরও ভালো করে তুলতে। দলে কাজ করার সময়ে আপনি নিজেকে নিঙড়ে দেবেন এবং অসাধারণ পরিকল্পনা এবং সমাধান নিয়ে আসবেন। বেশ কিছু সময় ধরে, বিভিন্ন কাজের কারণে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করেছেন, তাই এখন নিজেকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার সময় এসেছে। প্রযুক্তিগত কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজকের দিনটি সিস্টেম এবং সফ্টওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সংশোধন বা সমাধানের জন্য ভালো।

মীন (PISCES): আপনার বাড়ি এবং পরিবার আপনার কাছে খুবই মূল্যবান; যেখানে কিনা এমন সমস্যা ধিকিধিকি জ্বলছে, যার মুখোমুখি আজ আপনাকে হতে হবে। আপনি সমস্যা থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না ; বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায়, এমন কোনও একটি অবস্থানে স্থির থাকা, ও তুচ্ছ সমস্যার সমাধান সন্ধান করা। সামান্য ঘটনাকে খুব বিশাল ঘটনায় পরিণত করবেন না। টাকাপয়সা সংক্রান্ত বা যুক্তি দিয়ে ভাবতে হয় এমন বিষয় সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটিই আদর্শ সময়।

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