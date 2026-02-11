বুধবারের গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন, যা হতে চলেছে ভাবতে পারবেন না...
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে । গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : February 11, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): আজকে নক্ষত্ররা আপনাকে খুবই সজাগ ও সতর্ক করে তুলবে এবং তার কারণ আছে। আপনি প্রতারিত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবেন। যদিও, আপনি সহজেই অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকেন, কিন্তু এই পথ চলায় আপনি কিছু শত্রু তৈরি করবে। আজকে নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার জন্য ভালো দিন নয়। প্রেম জীবন নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, কেননা সবকিছু মসৃণভাবে এগোচ্ছে। নিজেদের গল্পগুলি একে অন্যকে বলা খুবই মজাদার এবং আপনি সম্পর্ককে আবেগপ্রবণ এবং দুঃসাহসী করে তুলবেন।
বৃষ (TAURUS): আপনার হাসির মতো, আপনার উদ্যমও আপনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। আপনার এই প্রবল উৎসাহে লোকজন মুগ্ধ হবে। কিছু কিছু চাপের মুহূর্ত যাবে, কিন্তু দিনের পরের দিকে পরিস্থিতি ভালো হয়ে যাবে। ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেলে একটু বিরতি নিন। আপনি খুবই আবেগপ্রবণ এবং প্রায়শই আবেগ দ্বারা চালিত হন। তাই কথা বলার আগে দু'বার ভাবুন, বিশেষত আপনার প্রিয়তমার সঙ্গে। আবেগ ও বাস্তববাদের মধ্যে আপনাকে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে।
মিথুন (GEMINI): আপনার সংবেদনশীল প্রকৃতি বর্তমানে সম্মুখীন হওয়া অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে। সুতরাং যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় নিজের অনুভূতিগুলি সংযত রাখার চেষ্টা করুন। আজ সাংসারিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত রাখবেন এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। সব মিলিয়ে এটি একটি প্রগতিমূলক দিন।
কর্কট (CANCER): আজকের দিনটা সামলানো বেশ কঠিন হতে চলেছে। আপনি নতুন নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবেন। তবে এই বিষয়ে খুব বেশী তাড়াহুড়ো বা দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। হাতে পড়ে থাকা কাজ শেষ হবে। ব্যবসায়িক লেনদেন ও চুক্তি সুসম্পন্ন হবে। ব্যবসা বা সাংসারিক কারণে অন্য স্থানে যেতে হতে পারে।
সিংহ (LEO): প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব নতুন করে ফিরিয়ে আনার এটাই সেরা সময়। কিন্তু বর্তমানের সম্পর্কগুলিকে উপেক্ষা করবেন না, তাহলে সেখানে মতবিরোধ দেখা দেবে। সম্পর্কের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার প্রিয়জনকে জায়গা ও সময় দুইই দিন। আর্থিক দিক থেকে হয়তো আজকের দিনটি বিরাট কিছু হবে না, অল্প আয়ের কারণে অর্থের প্রবাহ একইরকম থাকবে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রজদের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে চলুন। যাই হোক, আপনি যদি মামুলি সমস্যাগুলির দিকে নজর দেন তাহলে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে।
কন্যা (VIRGO): প্রিয়জনের সঙ্গে রোমান্টিক সন্ধ্যা কাটানোর ফলে আপনি মনের কথা উজাড় করার সুযোগ পাবেন। চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা আসবে ও আপনার সঙ্গী হয়তো জীবন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে। আপনার আর্থিক কৌশলের ত্রুটিগুলি আপনি সনাক্ত ও সংশোধন করতে পারবেন, ফলে উপার্জন সন্তোষজনক হবে। পেশার ক্ষেত্রে নক্ষত্র আপনার সহায় থাকবে। সৃজনশীল মস্তিস্ক ব্যাবসায়ীদের ব্যবসার উন্নতিতে সাহায্য করবে। অন্যদের মতামতের দিকে মনোযোগ দিলে একটি সংহত পরিকল্পনা তুলে ধরতে পারবেন যা শুনতে বেশি ভালো লাগবে।
তুলা (LIBRA): আজকে একটি অসাধারণ দিন এবং আপনার জন্য বিশাল সাফল্য নিয়ে আসবে। আপনার একদম উপর মহলের কর্মকর্তা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে জানাশোনা হবে এবং তাদের থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। অফিসে উপরওয়ালারা আপনাকে সমর্থন করবেন। মতপার্থক্য হতে পারে। আপনার পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত হবেন বলে, আজকে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন। আগে আপনি এত ভালো কাজ করেছেন বলে আপনার ওপরে আরো গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার কাছে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেলেও আপনার সঙ্গীর হয়তো সম্পর্কটিকে নিয়ে ভাবার জন্য কিছু সময় ও দূরত্বের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সঙ্গীর ওপরে কোনও কিছু চাপিয়ে দেবেন না। সম্পর্কটিতে প্রাণসঞ্চার করা জন্য আনন্দদায়ক কিছু করুন। আজকের দিনে আপনি হয়তো অর্থচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। কিন্তু আর্থিক বিষয়ে সাফল্য পাওয়ার জন্য আর্থিক প্রোফাইল তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। কাজের জায়গায় আপনি হয়তো সম্পূর্ণ উদ্দীপ্ত থাকবেন, যাই হোক না কেন, সৎ থাকুন, তাহলে ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পাবেন।
ধনু (SAGITTARIUS): প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করার আপনার চেষ্টা হয়তো বৃথা যাবে, কেননা আপনার সঙ্গী আপনার কথা শোনার মেজাজেই থাকবেন না। আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ও আপনার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করার জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। যেহেতু আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো যাবে বলে মনে হচ্ছে না, কোনও কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করার খুব বেশি চেষ্টা করবেন না। এটি আপনার জন্য কাজ করবে না। কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত পরামর্শ দিতে পারেন।
মকর (CAPRICORN): আজ আপনার আবেগ এতই কম থাকবে যে প্রেম ও রোমান্সের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি ঘটনাবিহীন কাটোবে। আপনার প্রণয়ী হয়তো আপনাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আপনাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবেন। ব্যবসায়ীরা নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে তাদের বৃত্ত বড় করবেন। ফলদায়ক উদ্দেশ্যর জন্য ভালো সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি আপনার মনোযোগ পাবে এবং আজকের দিনটি আপনি সেই লক্ষ্যেই কাটাবেন। কর্মক্ষেত্রে কথার বুঝেশুনে কথা বলতে শিখুন, কেননা যাই বলবেন তা থেকেই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। জমে থাকা কাজগুলি করুন, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার যায়।
কুম্ভ (AQUARIUS): প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে আপনাকে আত্মত্যাগ করতে হবে। সমঝোতাই সুখের মূল চাবিকাঠি! সম্পর্ককে উজ্জীবিত করতে সঙ্গীর সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিন। ভবিষ্যতের উপার্জনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে আজ একটি শুভ দিন। আপনি কাজের প্রতি সমর্পিত থাকবেন ও ব্যবসায়ে যুক্ত থাকলে মক্কেলদের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করুন। দাম্ভিক ভাব দেখানো ও কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার পরামর্শ এদয়া এড়িয়ে চলুন। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না ।
মীন (PISCES): আপনি হয়তো প্রেয়সীর সঙ্গে সন্ধ্যাটি কাটাতে চাইবেন । আপনার মিষ্টি স্বভাব আপনার সঙ্গীর মন জয় করে নেবে। বাস্তববাদী মানসিকতার সাহায্যে আপনি সমস্যাগুলি সামলাতে পারবেন, ফলে ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য আজ ভালো দিন । ব্যবসার ক্ষেত্রে যারা সম্পত্তি বিষয়ক লেনদেন করেন, তারা প্রশংসা পেতে পারেন । আজকের দিনে লাভের ইঙ্গিত আছে । কর্মক্ষেত্রে আপনি আজ একসঙ্গে বহু কাজ করায় লিপ্ত থাকবেন। আজকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে । কিন্তু আপনাকে কাজের মানের দিকে নজর দিতে হবে ।