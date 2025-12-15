রামকৃষ্ণ মিশনের 116তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সেবাযজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ ছবি উন্মোচন

রামকৃষ্ণ মিশনের 116তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সেবাযজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ ছবি উন্মোচন
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ সভায় একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন । তাতে তিনি সংগঠনের সেবাযজ্ঞের কথা তুলে ধরেন ৷
Published : December 15, 2025 at 2:14 PM IST
হাওড়া, 15 ডিসেম্বর: বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মিশনের 116তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ রবিবার অর্থাৎ 14 ডিসেম্বর আধ্যাত্মিক আবহে বিকেল সাড়ে তিনটেয় সময় এই সভা অনুষ্ঠানটি হয় বেলুড় মঠে । সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ-সহ বাকি মহারাজরা ৷
ঐতিহ্য ও শৃঙ্খলার এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গত এক অর্থবছরের কর্মপ্রবাহ, সাফল্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিস্তৃত হিসেব তুলে ধরা হয় । সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ 2024–25 অর্থবর্ষে সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে গভর্নিং বডির বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন । এই প্রতিবেদনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন, আদিবাসী কল্যাণ, নারী ও শিশু কল্যাণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সমাজসেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশনের সুসংহত ও ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের চিত্র ফুটে ওঠে ।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, দেশ-বিদেশে বিস্তৃত শাখা ও উপকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার আওতায় এসেছেন । বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার যেমন ঘটেছে, তেমনই হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাও পৌঁছেছে সমাজের প্রান্তিক স্তরে । প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং দীর্ঘমেয়াদি আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলার উদ্যোগও প্রতিবেদনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় ।
আর্থিক দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য ব্যয় করে এই বহুমুখী কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে বলে সভায় জানানো হয় । পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে এই বিপুল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হওয়াকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয় । পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাপ্ত স্বীকৃতি, নতুন শাখা ও কেন্দ্র স্থাপনের অগ্রগতি এবং গবেষণা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের কথাও বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা প্রতিবেদনে স্থান পায় ।
সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার দিকনির্দেশও তুলে ধরা হয়, যেখানে মানবসেবাকেই সর্বোচ্চ সাধনা হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয় । শুভাকাঙ্ক্ষীরা মনে করছে, বেলুড় মঠের এই সভা আবারও প্রমাণ করল যে রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে কর্মযোগ মানেই সমাজের প্রতি নীরব, নিষ্ঠাবান ও নিরলস দায়িত্ব পালন ।