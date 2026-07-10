খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ 11 বছরের ছাত্র, 2 দিনেও হদিশ পেল না পুলিশ

খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ 11 বছরের ছাত্র, 2 দিনেও হদিশ পেল না পুলিশ
বুধবার বাড়ি থেকে বের হয় রেহান শেখ নামে ওই নাবালক ৷ তার পর থেকে খোঁজ নেই ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : July 10, 2026 at 8:20 PM IST
মালদা, 10 জুলাই: প্রতিদিনের মতো স্কুল থেকে ফিরে খেলতে বেরিয়েছিল 11 বছরের ছেলেটি ৷ কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে আসেনি ৷ আত্মীয় স্বজন, বন্ধুদের সবার বাড়িতে খোঁজ নিয়েছেন অভিভাবকরা ৷ হদিশ মেলেনি কোথাও ৷ পুরো ঘটনা জানিয়ে ছেলের নামে মিসিং ডায়েরি করেছেন স্থানীয় থানায় ৷ পুলিশ এখনও পর্যন্ত সন্ধান পায়নি ওই ছাত্রের৷
তাহলে ছেলে গেল কোথায়? এই প্রশ্নে একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কিত পরিবারের সবাই ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ছাত্রের সন্ধান পাওয়ার সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ ৷ এই ঘটনায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন বাপুজি কলোনি এলাকার বাসিন্দারা ৷
কোনও প্রত্যন্ত এলাকায় নয়, এই ঘটনা ঘটেছে খোদ মালদা শহরে ৷ 11 বছর বয়সী নিখোঁজ ওই ছাত্রের নাম রেহান শেখ ৷ বাড়ি শহরের কৃষ্ণপল্লি বাপুজি কলোনিতে ৷ বাবা মিন্টু শেখ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৷ মা রোহিণী বিবি গৃহবধূ ৷ তাঁদের দুই ছেলে ৷ রেহান বড় ৷ স্থানীয় মালদা টাউন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে ৷
পরিবারের লোকজনের দাবি, প্রতিদিনের মতো বুধবার স্কুল থেকে ফিরে খাবার খেয়ে বিকেল সাড়ে 5টা নাগাদ খেলতে বেরোয় রোহন ৷ সাধারণত অন্যান্য দিন সন্ধে নামতেই বাড়ি ফিরে আসে সে ৷ কিন্তু সেদিন সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেনি ৷ রোহিণী বিবি এলাকায় ছেলের খোঁজখবর শুরু করেন ৷ রেহানের বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বলেন ৷ কিন্তু কেউ তার বিষয়ে কিছু জানাতে পারেনি ৷ ঘটনা শুনে মিন্টু শেখও চারদিকে খোঁজখবর নেন ৷ তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয় ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে পুরো ঘটনা জানিয়ে স্থানীয় ইংরেজবাজার থানায় ছেলের নামে মিসিং ডায়েরি করেন তিনি ৷
রোহিণী বিবি বলছেন, “ইংরেজবাজার থানার সঙ্গে মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি থানাতেও ছেলের নামে মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে ৷ ছেলে যাদের সঙ্গে খেলত, তাদের কাছেও খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে ৷ ওদের সঙ্গে আমার ছেলে নেই ৷ বুধবার বিকেল সাড়ে 5টা নাগাদ ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ৷ ও আমাদের কিছু বলে যায়নি ৷ ছেলে বাড়ি থেকে আমার সঙ্গেই বেরিয়েছিল ৷ আমার সঙ্গে দোকানেও গিয়েছিল ৷ তারপর খেলার জন্য আমার নজর এড়িয়ে ও একটা গলিতে ঢুকে পড়ে ৷ আমাকে দেখেও সে আসেনি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ভেবেছিলাম হয়তো ভয়ে আমার কাছে এল না৷ পরে ঠিক বাড়ি চলে আসবে৷ কিন্তু রাত হয়ে গেলেও ছেলে বাড়িতে না ফেরায় আমার চিন্তা বাড়তে শুরু করে ৷ রাত 9টা নাগাদ ওকে খুঁজতে বেরোই ৷ চারদিকে খোঁজখবর নিয়েও ওর খোঁজ পাইনি ৷ আমি চাই, ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ৷”
প্রতিবেশী সাবিলা বিবি বলেন, “বাচ্চাটা বাইরে খেলছিল ৷ সম্প্রতি ওর এক বন্ধুর পা ভেঙে গিয়েছে ৷ ওকে দেখতে গিয়েছিল ৷ সেই সময় বাচ্চাটা নাকি একজনের মোটরবাইকে হাত দিয়েছিল ৷ তখনই একজন বলে, ও নাকি মোটরবাইকের তেল বের করে নিয়েছে ৷ সেদিনই একটি ছেলে বাচ্চাটির বাড়ি এসে ওর মাকে সেকথা জানিয়ে যায় ৷ ওর মা ছেলেকে এনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও ক রে৷ এরপরেই বাচ্চা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ৷ আর বাড়ি ফেরেনি ৷ বুধবার রাত 9টা থেকে আমরা সবাই বাচ্চার খোঁজখবর শুরু করি৷ আজ তিনদিন হয়ে গেল বাচ্চার কোনও খোঁজ নেই৷”
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিখোঁজ ছাত্রের খোঁজ পাওয়ার সবরকম চেষ্টা চলছে৷ এলাকার সিসিটিভিগুলির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ আশেপাশের থানাগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে৷ আশা করা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি ওই নাবালকের খোঁজ পাওয়া যাবে৷