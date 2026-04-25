বাংলায় আরও 11 পুলিশ পর্যবেক্ষক ! দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে নিরাপত্তায় 'সুপার বুস্ট'

বাংলায় আরও 11 পুলিশ পর্যবেক্ষক ! দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে নিরাপত্তায় 'সুপার বুস্ট'
Published : April 25, 2026 at 3:02 PM IST
কলকাতা, 25 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে একধাপ নয়, আরও কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল নির্বাচন কমিশন । প্রথম দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যে নতুন করে আরও 11 জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হল । ফলে মোট পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 95, যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
কমিশন সূত্রে খবর, স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর বুথগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে । সেই সব এলাকাতেই এই অতিরিক্ত পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন করা হবে । জানা যাচ্ছে, নতুন নিযুক্ত অফিসাররা সকলেই ভিন্রাজ্যের, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই কৌশল। যদিও তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে রাজ্য পুলিশের উপরেই ।
গত 23 এপ্রিল প্রথম দফায় 152টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হলেও একাধিক জায়গা থেকে অশান্তির অভিযোগ সামনে আসে । কোথাও বিরোধী এজেন্টদের বুথে বসতে বাধা, কোথাও ইভিএম বিকল, আবার কোথাও ভোটারদের বুথমুখী হতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । সেই সব অভিযোগকেই গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় দফায় কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কমিশন ।
প্রথম দফায় ভোটদানের হার ছিল চোখে পড়ার মতো, প্রায় 92.88 শতাংশ । কমিশনের দাবি, স্বাধীনতার পর এত বেশি ভোটদানের নজির বিরল । তবে এই বিপুল ভোটের নেপথ্যে ভিন্ন ব্যাখ্যাও শোনা যাচ্ছে । একাংশের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে আশঙ্কার জেরেই বহু মানুষ ভোট দিতে আগ্রহী হয়েছেন । এমনকি কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকা অনেক ভোটারও ফিরে এসেছেন নিজের কেন্দ্রে ।
ইতিমধ্যেই জানা গেছে, আগামী দু’এক দিনের মধ্যেই নতুন 11 জন পুলিশ পর্যবেক্ষক রাজ্যে এসে পৌঁছবেন । তাঁদের জন্য 11 জন পার্সোনাল সিকিওরিটি অফিসার (পিএসও) চেয়ে রাজ্যের নিরাপত্তা অধিকর্তাকে চিঠি দিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর । সেই চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছেও । পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্য থেকে এই অফিসাররা আসছেন ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারের নির্বাচনে শুরু থেকেই কড়া নজরদারির পথে হাঁটছে কমিশন । প্রতিটি বিধানসভায় সাধারণ পর্যবেক্ষক, পাশাপাশি প্রায় 100 জন ব্যয় পর্যবেক্ষক ইতিমধ্যেই নিয়োজিত রয়েছেন । অনেকের মতে, দফা কম হলেও নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতায় কোনও আপস নয়, কমিশনের এই অবস্থান আরও স্পষ্ট হল নতুন সিদ্ধান্তে ।
এখন সব নজর 29 এপ্রিলের দিকে । বাকি 142 টি আসনে ভোটগ্রহণ কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেটাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নির্বাচন কমিশনের সামনে ।
আরও পড়ুন: