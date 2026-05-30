এটিএম কার্ড হাতিয়ে 11 লক্ষ উধাও, পুরুলিয়ায় গ্রেফতার নাতজামাই

এটিএম কার্ড হাতিয়ে 11 লক্ষ উধাও, পুরুলিয়ায় গ্রেফতার নাতজামাই
আত্মীয়তার সম্পর্কের আড়ালে প্রতারণা ! ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে বৃদ্ধ জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে এক টাকাও নেই !
Published : May 30, 2026 at 3:13 PM IST
পুরুলিয়া, 30 মে: আত্মীয়ের উপর অগাধ ভরসাই কাল হল বৃদ্ধের । শ্যালিকার বিয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের পারিবারিক প্রতারণার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ায় । এ বার অবসরপ্রাপ্ত এক বনকর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 11 লক্ষ টাকা চুরি করার অভিযোগ উঠল তাঁরই নাতজামাইয়ের বিরুদ্ধে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত মধুসূদন মাহাতোকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত ওই বনকর্মী সম্প্রতি নিজের সঞ্চিত অর্থের কিছু অংশ তুলতে চেক নিয়ে ব্যাঙ্কে যান । কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা নেই । অথচ হিসাব অনুযায়ী ওই অ্যাকাউন্টে প্রায় 11 লক্ষ টাকারও বেশি থাকার কথা ছিল । আচমকা এই তথ্য সামনে আসতেই হতবাক হয়ে যান বৃদ্ধ ।
ঘটনার পর তিনি পুরুলিয়া সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ । ব্যাঙ্ক লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হয়েছে । তদন্তের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার রাতে হুড়া থানার বাসিন্দা মধুসূদন মাহাতোকে গ্রেফতার করা হয় ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দাদাশ্বশুরের এটিএম কার্ড কোনোভাবে নিজের দখলে এনে ফেলেছিলেন অভিযুক্ত । পরে সেই কার্ড ব্যবহার করে এটিএম এবং ইউপিআই লেনদেনের মাধ্যমে মোট 10 লক্ষ 88 হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয় । দীর্ঘ সময় ধরে অল্প অল্প করে টাকা তোলার কারণেই বিষয়টি প্রথমে বৃদ্ধের নজরে আসেনি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
শুক্রবার ধৃতকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, এই টাকা কোথায় খরচ করা হয়েছে, নাকি অন্য কারও অ্যাকাউন্টে সরানো হয়েছে । সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এ প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিইবি) জীবনেশ রায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, "ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি, এটিএম কার্ড বা গোপন তথ্য কখনও অন্যের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয় । নিজের কার্ড ব্যবহার করে অন্য কাউকে টাকা তুলতে দেওয়া বা ইউপিআই সংক্রান্ত তথ্য ভাগ করে নেওয়াও ঝুঁকিপূর্ণ । সামান্য অসতর্কতাই বড় আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে ।" আত্মীয়তার সম্পর্কের আড়ালে এমন প্রতারণার অভিযোগে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারাও ।