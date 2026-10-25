দেশভাগের ক্ষত বুকে, হ্যামিল্টনগঞ্জের সাহা বাড়িতে আজও জীবন্ত ঢাকার লক্ষ্মীপুজো

দেশভাগের ক্ষত বুকে, হ্যামিল্টনগঞ্জের সাহা বাড়িতে আজও জীবন্ত ঢাকার লক্ষ্মীপুজো
Saha family Lakshmi Puja: বাংলাদেশের ঢাকা থেকে পুজোর শুরু ৷ 82 বছর ধরে হয়ে আসছে হ্যামিল্টনগঞ্জের সাহা বাড়ির লক্ষ্মীপুজো । লিখছেন শুভদীপ বর্মন ৷
Published : October 25, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:04 PM IST
হ্যামিল্টনগঞ্জ (আলিপুরদুয়ার), 25 অক্টোবর: দেশভাগের যন্ত্রণা, ভিটেমাটি ছেড়ে আসার বেদনা, আর ফেলে আসা শিকড়ের স্মৃতি, সবকিছুকে বুকে আগলে রেখেই এগিয়ে চলেছে এক পারিবারিক পুজো । দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে 82 বছর । প্রজন্ম বদলেছে, সময়ের সঙ্গে বদলেছে উৎসব উদযাপনের ধরন । হারিয়ে গিয়েছে কবিগান ও পালাগানের আসর । তবুও একইভাবে বজায় রয়েছে ঐতিহ্য ।
আজও একই আবেগ, নিষ্ঠা ও পরম্পরায় আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিল্টনগঞ্জে আয়োজিত হচ্ছে সাহা বাড়ির ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীপুজো । সোনার অলংকারে সজ্জিত 11 ফুটের বিশাল লক্ষ্মী প্রতিমা, 50 রকমের প্রসাদ এবং বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রাচীন রীতিনীতি সব মিলিয়ে এই পুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং পরিবারের একটি স্মৃতি বহন করে চলেছে ।
ওপার বাংলায় পুজোর প্রচলন
যদিও জানা গিয়েছে, 1944 সালে বাংলাদেশের ঢাকার রামচন্দ্রপুর থেকে এই পুজোর শুরু ৷ তখন হরচন্দ্র সাহার হাত ধরে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল । কিন্তু পরে দেশভাগের কঠিন বাস্তবতায় বদলে যায় ঠিকানা । 1947 সালে পেরিয়ে আসতে হয় সীমান্ত, ছেড়ে আসতে হয় পরিচিত মাটি । তবে হারিয়ে যায়নি পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য । ঢাকার সেই স্মৃতি আর পুজোর পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়েই হ্যামিল্টনগঞ্জের শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে নতুন করে পথ চলা শুরু করেন হরচন্দ্র সাহার উত্তরসূরিরা ।
পুরনো রীতিনীতি
একসময় এই পুজোকে ঘিরে টানা সাত দিন ধরে বসত কবিগান ও পালাগানের আসর । ছয়ের দশকে আয়োজিত হত আরতি প্রতিযোগিতা, যেখানে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হতো সোনার পদক । সময়ের পরিবর্তনে বন্ধ হয়েছে সোনার পদক দেওয়ার রীতি, হারিয়ে গিয়েছে আগের মতো সাংস্কৃতিক আসরও । কিন্তু আজও চালু রয়েছে আরতি প্রতিযোগিতা । লক্ষ্মী প্রতিমার সোনার অলংকার থেকে শুরু করে পদ্মফুল ও ধানের শিষের মতো পুজোর উপকরণ সবকিছুর মধ্যেই যত্ন করে ধরে রাখা হয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য ।
পারিবারিক মিলনক্ষেত্র পুজো
সাহা পরিবারের সদস্য নারায়ণচন্দ্র সাহা বলেন, "আমার বাবা-মায়ের উপর মা লক্ষ্মীর কৃপা রয়েছে ৷ তারা বলে গিয়েছেন আরও বড় ও ভালো করে পুজো করতে ৷ সেই মতো আমরা পুজোটা বছরের পর বছর ধরে করে আসছি ৷ এই পুজো আমাদের কাছে শুধুমাত্র দেবী আরাধনা নয়, পরিবারের সকলকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার এক বিশেষ উপলক্ষ । পুজোর টানে এক ছাদের তলায় মিলিত হই পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা । কলকাতা, বাংলাদেশ, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বাড়িতে আসেন আত্মীয় স্বজনরা । বর্তমানে পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে ।"
ছোটবেলার স্মৃতি
পরিবারের আরেক সদস্য পার্বতী সাহার কথায়, "আমরা যবে থেকে জন্মগ্রহণ করেছি তখন থেকেই দেখে আসছি বাবা ধুমধাম করে লক্ষ্মীপুজো করে আসছে । আগে প্রচুর আত্মীয়স্বজন আসত বিভিন্ন জায়গা থেকে ৷ আরতি হত ৷ আমরা সবাই মিলে আনন্দ করতাম ৷ যদিও ছোট ছিলাম । বাবা থাকাকালীন যে আনন্দটা হত, এখনও সেই আনন্দটা হচ্ছে কম বেশি । আগে এই পুজোটা বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ৷ আমাদের ঠাকুরদা এই পুজো শুরু করেছিলেন ৷ আমরা যদিও দেখিনি ৷ মা-বাবা আমাদের বলেছেন । এখন বাবা-মা নেই, বর্তমানে দাদা-বউদি, ভাইপোর এই পুজোটা করছে ৷ আমরা সবাই মিলে আনন্দ করি ।"
দেশভাগ বদলে দিয়েছিল ঠিকানা, কিন্তু মুছে দিতে পারেনি শিকড়ের টান । আট দশকেরও বেশি সময় ধরে হ্যামিল্টনগঞ্জের সাহা বাড়ির লক্ষ্মীপুজো তাই শুধু দেবী আরাধনার কাহিনি নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলা স্মৃতি, ভালোবাসা ও ঐতিহ্যকে আগলে রাখার এক আবেগঘন ইতিহাস ।