মেদিনীপুরে একদিনের লোক আদালতে 4370 মামলার নিষ্পত্তি, প্রায় 11 কোটি আদায়

মেদিনীপুরে একদিনের লোক আদালতে 4370 মামলার নিষ্পত্তি, প্রায় 11 কোটি আদায়
খড়গপুর, দাঁতন, গড়বেতা এবং ঘাটাল আদালতে 22টি বেঞ্চে হয় শুনানি ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলার ক্ষেত্রে আবেদন করলে, বসছে লোক আদালত ৷
Published : December 14, 2025 at 2:52 PM IST
মেদিনীপুর, 14 ডিসেম্বর: পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী 2025 সালের চতুর্থ তথা শেষ জাতীয় লোক আদালত বসল পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর, দাঁতন, গড়বেতা এবং ঘাটাল আদালত প্রাঙ্গনে ৷ সারাদিনে জেলায় মোট 22টি বেঞ্চ মোট 13 হাজার 200টি মামলার বিচার করে ৷ তার মধ্যে 4 হাজার 370টি মামলার মিমাংসা হয়েছে ৷ এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি করে মোট 10 কোটি 99 লক্ষ 35 হাজার 683 টাকা আদায় হয়েছে ৷ যা এই বছরের রেকর্ড আদায় ৷
পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, শনিবার লোক আদালত বসে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷ এই লোক আদালত থেকে আদায় হওয়া এই বিপুল পরিমাণ অর্থকে জেলার সাফল্য হিসেবেই দেখছেন বিচারকরা ৷ উল্লেখ্য, গরিব এবং দুঃস্থ মানুষ এছাড়াও যারা দীর্ঘদিন মামলা মোকদ্দমায় তিতিবিরক্ত, সেইসব মামলায় উভয়পক্ষ আবেদনের ভিত্তিতেই বসেছিল লোক আদালত ৷
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর, ঘাটাল ও মেদিনীপুর এই তিন জায়গায় প্রতিনিয়ত দিনক্ষণ দেখে সেই মামলার নিষ্পত্তি করছেন লোক আদালতের বিচারকরা ৷ এদিন মেদিনীপুর, খড়গপুর, দাঁতন, গড়বেতা এবং ঘাটাল আদালতে চতুর্থ জাতীয় লোক আদালতের 22টি বেঞ্চ বসেছিল বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৷
এই লোক আদালতগুলিতে ব্যাঙ্ক লোন থেকে শুরু করে মোটর অ্যাক্সিডেন্ট, জমি সংক্রান্ত মামলা, রেলের মামলা, ট্রাফিক কেস ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যুতে শুনানি হয় ৷ যেখানে মোট 13,200টি মামলার শুনানি হয়েছে ৷ যার মধ্যে 4 হাজার 370টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে ও এই বিচার প্রক্রিয়ায় মোট 10 কোটি 99 লক্ষ 35 হাজার 683 টাকা আদায় হয়েছে ৷ মামলার নিষ্পত্তি হওয়ায় স্বভাবতই খুশি বহু মামলাকারী ৷ উল্লেখ্য, এদিন বিশেষ বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারু আফরিন জাবি ৷
এই লোক আদালত নিয়ে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সঞ্জয় কুমার দাস বলেন, "বছরের শেষের লোক আদালতে রেকর্ড সংখ্যক মামলা উঠেছিল ৷ যে মামলার অনেকগুলির নিষ্পত্তি করা গিয়েছে ৷ এতে উভয় পক্ষই খুশি হয়েছে ৷ বিশেষ করে যাঁদের মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং যাঁদের মামলা নিষ্পত্তি হল তাঁরা স্বভাবতই খুশি ৷ আমরা চাইব এই ভাবেই মানুষের পাশে থাকতে এবং যাতে দ্রুত দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা মামলাগুলি নিষ্পত্তি হয় সেই চেষ্টা করব ৷ এতে একদিকে যেমন বিচারব্যবস্থার সুবিধা হবে, তেমনি মানুষ দ্রুত বিচারও পাবেন ৷ তবে, এত টাকা আদায় হবে বলে আমরা ভাবতে পারিনি ৷ এর পরের লোক আদালতে বসবে আগামী বছর ৷"