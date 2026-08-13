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আবাসের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা ! পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে গ্রেফতার 11

নেপথ্যে কি জামতাড়া গ্যাং রয়েছে, খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ ৷

Arrest
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 7:45 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ৷ সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ । গ্রেফতার করল 11 জনকে ৷ বৃহস্পতিবার পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার একটি হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ ৷ ওই হোটেল থেকেই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে 11 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ প্রাথমিক তদন্তে ধৃতদের সঙ্গে বহুলচর্চিত জামতাড়া গ্যাংয়ের যোগসূত্র রয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি হোটেল ভাড়া নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল এই প্রতারণার কারবার । সরকারি প্রকল্পের নাম ব্যবহার করে দেশের সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করা হত । প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য এবং টাকা নেওয়া হত ৷

Kolkata Police
লালবাজার (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, প্রতারকরা নিজেদের সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মী বা প্রতিনিধির পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন । আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার জন্য আবেদন, নথি যাচাই কিংবা প্রকল্পের টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়ার কথা বলে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করা হত । এরপর নানা অছিলায় টাকা নেওয়া হত বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘ধৃতরা দেশের প্রত্যেক শহরে এই জালিয়াতির জাল ছড়িয়েছিল । আমরা ভিনরাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও কথা বলছি ৷’’

হোটেল থেকেই চলত প্রতারণার কারবার !

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ ৷ তদন্তকারীদের নজরে আসে পার্ক স্ট্রিট এলাকার ওই হোটেলটি । তার পরই সেখানে অভিযান চালান তদন্তকারীরা ৷ গ্রেফতার করেন 11 জনকে ৷

তল্লাশি অভিযানে নথি, ডিজিটাল তথ্য, মোবাইল ফোন বা অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে ৷ সেগুলিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস খতিয়ে দেখে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নম্বর, যোগাযোগের তালিকা এবং আর্থিক লেনদেনের সূত্র বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, বাইরে থেকে সাধারণ হোটেল বলে মনে হলেও সেখানে ঘর ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি বসে এই প্রতারণার কাজ চালাতেন । ফোনে সম্ভাব্য গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে শুরু করে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ, পুরো কাজটাই হোটেল থেকে পরিচালিত হত ৷

নেপথ্যে জামতাড়া গ্যাং !

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের আরও সদস্য এবং প্রতারণার পরিধি সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷ এই প্রতারণার সঙ্গে জামতাড়া গ্যাংয়ের যোগ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা । অনলাইন ও ফোনভিত্তিক প্রতারণার ক্ষেত্রে জামতাড়ার বিভিন্ন চক্রের নাম বারবার সামনে এসেছে । একই কায়দায় সরকারি প্রকল্পের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়েছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।

ধৃতদের মধ্যে কারও সঙ্গে জামতাড়ার সরাসরি যোগাযোগ ছিল কি না, কোথা থেকে ফোন নম্বর বা সম্ভাব্য প্রতারিতদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এই চক্রের পিছনে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না — সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।

পুলিশের অনুমান, শুধু কলকাতা নয়, এই চক্রের মাধ্যমে অন্য এলাকাতেও একই ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকতে পারে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে সেই সমস্ত তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।

একটি সরকারি প্রকল্পের নাম ব্যবহার করে কীভাবে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছিল, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে । ধৃত 11 জনের প্রত্যেকের ভূমিকা কী ছিল, তাঁদের মধ্যে কারা সরাসরি ফোনে কথা বলতেন, কারা তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং কারা আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

একই সঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কেউ রয়েছে কি না, কোনও বড় মাথা এই প্রতারণার পিছনে রয়েছে কি না, কিংবা হোটেল ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারও সাহায্য ছিল কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ । তদন্ত এগোলে এই চক্রের কাজের ধরন, প্রতারণার শিকার মানুষের সংখ্যা এবং আর্থিক লেনদেনের আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

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TAGGED:

PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA
জামতাড়া গ্যাং
আবাস যোজনা
KOLKATA POLICE
PM AWAAS YOJANA FRAUD CASE

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