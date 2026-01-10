ETV Bharat / state

এই রাশিরা আজ দুর্ভোগে, এড়ানো সম্ভব কীভাবে ? পড়ুন রাশিচক্র

শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 10, 2026

4 Min Read
মেষ: আগের পরিকল্পনাগুলি কার্যকর না হওয়ার জন্য মন খারাপ করবেন না। আজ পুনর্মূল্যায়নের দিন । দিনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আপনি অনেক কিছুই সামলে নিতে পারবেন যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে । জীবন এমনই অনেক সাফল্যকে অর্জন করার আগে পর্যন্ত আপনাকে এভাবেই লড়াই করে যেতে হবে ।

বৃষ: আজ স্মৃতির পাতা খুলে বসার দিন । আনন্দের পুরানো দিনগুলি মনে করে আপনার মুখে হাসি ফিরে আসবে। কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন যার জন্য আপনার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অনুভূতি বোধ হবে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে তুলে রাখা আলোচনাগুলি সেরে নিতে দেরি করবেন না ৷ এর ফলে আপনার জীবনে আরও ভালোবাসার সঞ্চার হবে।

মিথুন: কাজের জায়গায় আপনি হয়তো কিছু পরিবর্তন আনতে চাইবেন, সম্ভবত কোনও নতুন ব্যবসায়িক কৌশল। আজকে ব্যক্তিগত ও পেশাগত ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাতেই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। দু'দিক থেকেই আপনার কাছে প্রচুর দাবি আসবে এবং তার ফলে মানসিক চাপের পরিস্থিতি তৈরি হবে। পরিবার সংক্রান্ত কিছু সমস্যা সামলানোর ব্যাপারে আপনি চিন্তিত বোধ করবেন। বাণিজ্যিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে, আপনি সম্ভবত বেশি মুনাফা করবেন।

কর্কট: আজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন। আপনার মাথা ও মন হয়তো বিবাদমান থাকবে। আপনাকে নতুন লাইনে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। কিন্তু আপনি আজকে সক্রিয় ও একাগ্রচিত্ত থাকবেন। কাজেই কিছু বিষয় নিয়ে আপনি হয়তো গবেষণা ও বিকাশমূলক কাজ করতে চাইবেন। গভীরভাবে গবেষণা করার ফলে আপনি হয়তো অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করবেন। ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য এই তথ্যগুলি গুছিয়ে রেখে দিন।

সিংহ: আজকে, আপনার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। যারা কাজকে গুরুত্ব দেন তারা সহজেই আজকের দিনটি পার করতে পারবেন। আপনাকে নিজের মেজাজ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। শুধুমাত্র কাজের জায়গাতেই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। সম্ভবত আপনার আর্থিক বিষয়ে অন্যদের অবদান থাকবে। পরিবারের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা: নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো। যেসব প্রকল্পগুলি সরিয়ে রাখা আছে সেগুলি শেষ হবে। আসন্ন সপ্তাহের দিকে তাকিয়ে আপনি নিজের উদ্যমকে চাঙ্গা করতে চাইবেন। জমায়েতগুলি খুবই মজার ও মনোরঞ্জক হবে। আপনার বাচ্চারা খুশি ও গর্বের কারণ হবে, ফলে মেজাজ আরো ভালো হয়ে উঠবে। কাজের রুটিন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আপনি আরেকটু ভারসাম্য আনতে চাইবেন।

তুলা: আপনার ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য রোজের একঘেঁয়ে জীবন থেকে ছুটি নিতে চাইবেন। এই অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝেমধ্যে দরকার হয়। দিনের শেষের দিকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

বৃশ্চিক: আপনার রোজকার কাজের ধরনে, একটুখানি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব যোগ করুন। আপনি যে বিশৃংখল ভাবে কাজ করেন, তাতে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা আনতে হবে। নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়া শক্তি ও উদ্যম নিয়ে কাজে ডুবে গিয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আজকের দিনে, আপনাকে প্রিয়তম বা জীবনসঙ্গীকে গুরুত্ব দিতে হবে। আপনি যদি, আপনার প্রিয়তমা বা জীবনসঙ্গীকে আপনারা কীভাবে একসঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেন, তাহলে তিনি সমাদৃত বোধ করবেন। এর ফলে আপনি আরও বেশি আনন্দিত হবেন।

ধনু: আজ সারাদিনটাই কাজ সংক্রান্ত মিটিংয়ে কেটে যাবে। সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়ে নিজের কাজে আরও উন্নতি করার চেষ্টা করতে পারেন। লম্বা সময়ের জন্য এই পরামর্শগুলি খুবই উপযোগী হবে।

মকর: আপনার অসাধারণ পেশাদারী দক্ষতা প্রমাণ করার সময় এসে গিয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনি সাধ্যের বাইরে কাজ করবেন, এমনকি দ্বিগুণ প্রচেষ্টা করবেন এবং আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আপনি ইতিবাচক মেজাজে থাকবেন এবং তা নানা ভাবে আপনাকে সাহায্য করবে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই ভালো হবে। যদিও, আপনার এমনিতে পরিশ্রম করা স্বভাব; আজকে আপনি খুব বেশি খাটতে চাইবেন না।

কুম্ভ: আর্থিক দিক থেকে খুবই নিস্তেজ দিন যাবে। আজকে বিশাল উপার্জনের সম্ভাবনা নেই। আপনি যদি শেয়ার বাজার বা জুয়ার ক্ষেত্রেও ভাগ্যপরীক্ষা করেন, তাহলেও আপনার বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বাকি থাকা কাজের দিকে আপনাকে খুব মনোযোগ দিতে হতে পারে ও সামাজিক কিছু কাজে অংশগ্রহণ করতে হতে পারে। আজকে আপনার শুধু সামাজিক ও অফিসিয়াল কর্তব্যের তালিকা তৈরি করলেই হবে না, সেগুলি পূরণও করতে হবে।

মীন: সম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে, আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আজকে আপনি জেদ করে নিজের দেখাশোনা করার জন্য সময় বার করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে পালাবেন। নিজেকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করে নিন। আজকে যে কোনও সমালোচনাকে গঠনমূলক ভাবে দেখুন। সব মিলিয়ে আজকের দিনে খরচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে খুব খারাপও নয়।

