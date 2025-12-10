ETV Bharat / state

বুধে অর্থপ্রাপ্তি পদে পদে, শুধু আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে

আজ আপনাকে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে ? আর কী ধরনেরই সুযোগই বা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ? জেনে নিন বুধবারের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 12:02 AM IST

5 Min Read
মেষ: আপনার যদি সন্তান থাকে, তাহলে সম্ভবত আজকে আপনি তাদের খুবই প্রশ্রয় দেবেন। এইসকল দিনের জন্যই তো আপনি এত পরিশ্রম করেন। আপনি জমে থাকা কাজও শেষ করবেন এবং চিকিৎসার পেশা এবং সরকারি চাকরিতে থাকা মানুষদের জন্য আজকের দিনটি খুবই উৎপাদনক্ষম। আজকে আপনার উদ্যম প্রবল বেশি থাকবে। যদিও আপনাকে এই 'শক্তিকে' নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আপনাকে রাগ/আগ্রাসী মনোভাবের ওপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, মাথা ঠান্ডা রাখুন এবং আপনার শক্তিকে কোন ইতিবাচক দিকে চালিত করুন।

বৃষ: সংসারে আপনি আপনার দায়িত্বগুলি উপভোগ করবেন। যে সকল ব্যক্তিদের ওপর আপনি নির্ভর করেছিলেন, তারা হয়তো আজকে আপনাকে হতাশ করবে। মনে রাখবেন, আপনি যে বীজ বুনবেন, ফসলও তাই পাবেন, লাভজনক ফল পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টাতে কোনও খামতি রাখবেন না। অন্যদিকে, প্রেম জীবন বিকশিত হবে। যদিও আজকে আপনার স্বাস্থ্যের কোনও গুরুতর সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই, আপনাকে মানসিক সুস্থতা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

মিথুন: এই রাশির জাতকদের কাছে আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে মোটামুটি ভালো কাটবে । অর্থের পিছনে ছোটার প্রয়োজন নেই ৷ টাকা-পয়সার চিন্তা না করে নিয়মিত যা কাজ করেন তাই করুন ৷ কাজের সূত্রে আজ বিভিন্ন জায়গার বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার ভালো সম্পর্ক তৈরি হতে পারে । বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে আপনার জ্ঞান ও পরিচালন দক্ষতা সমৃদ্ধ হবে ।

কর্কট: আজ আপনার মনের মানুষের সঙ্গে সময়টা বেশ ভালোই কাটবে ৷ আপনার কৃতকর্মের কারণে ভালোবাসার মানুষ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হবেন ৷ আপনার মনের মানুষের চাওয়া পাওয়াগুলির দিকে নজর দেবেন ৷ স্থায়ী আমানত কিংবা সরকারি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য আজকের দিনটি শুভ ৷ এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ভালো লভ্যাংশ মিলতে পারে ৷ সব মিলিয়ে আজকের দিনটি আপনার বেশ ভালোই কাটবে ৷

সিংহ: কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত বাড়ি ফিরে জীবনসঙ্গী ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন ৷ দিনের শেষে প্রিয়তমের সঙ্গে আকর্ষণীয় নৈশভোজের সম্ভাবনা প্রবল ৷ ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কেনাকাটা করার সুযোগ রয়েছে ৷ বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য আর্থিক সঞ্চয়ের দিকে আপনি মনোযোগী হবেন ৷ আর্থিক দিক দিয়ে আপনার উদার মনোভাব প্রকাশ পাবে ৷ প্রয়োজনে কাছের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷

কন্যা: আজ প্রিয়তমের জন্য আর্থিক ব্যয় হবেই ৷ তবে ব্যয়টা আয় বুঝেই করা ভালো ৷ না হলে পকেটে টান পড়তে পারে ৷ বিনয়ী ও নম্র হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে লোকজনের সঙ্গে মতামত ও দায়িত্ব ভাগ করে নিন ৷ জরুরি কিছু কেনার হলে জমানো তহবিল ব্যবহার করুন, ক্রেডিট কার্ড নয় ৷ আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো নাও যেতে পারে, যার জন্য আপনার টাকা খরচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷ গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে আজ আপনি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হবেন ৷ কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব হতে পারে ৷

তুলা: আপনার রূঢ় ব্যবহারে প্রিয়তম মানসিক আঘাত পেতে পারেন ৷ আপনাকে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ আপনি আজ সম্ভবত কোনও সরকারি প্রকল্পে আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে লাভজনক হতে পারে ৷ কাজের সূত্রে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে, তাঁরা পরবর্তীকালে আপনার প্রয়োজন মিটাতে পারেন ৷ কর্মক্ষেত্রে দলগতভাবে কাজ করার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন ৷ এমনকী কঠোর পরিশ্রমের জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন ৷

বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আজ আপনি ব্যস্ত থাকবেন ৷ প্রিয়তমকে সময় দিতে পারবেন না ৷ কিছু কিছু বিষয় আপনার মনমতো নাও হতে পারে ৷ প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে ৷ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার ধরার জন্য আজকের দিনটি শুভ ৷ বিভিন্ন সূত্রে থেকে আপনার ব্যবসা প্রশস্ত হবে, যা উভয়ের জন্য লাভজনক হবে ৷

ধনু: আজ আপনি দূরে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন ৷ ভিনদেশিদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ মিলতে পারে ৷ প্রকল্পগুলি আপনাকে আর্থিক লাভ এনে দিতে পারে ৷ আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও জীবনীশক্তির উপর ভর করে আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন ৷ আপনার কঠোর পরিশ্রমের কারণে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক উন্নতি লাভ করবে ৷ একনিষ্ঠতা, সততা ও অধ্যাবসায় আপনার ভবিষ্যতে সাফল্য এনে দেবে ৷

মকর: পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের জটিলতা থাকলে তা আজই মিটিয়ে নিন ৷ ফেলে না-রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তাতে আপনার ক্ষতি হতে পারে ৷ আজ আপনার মেজাজ খিটখিটে প্রকৃতির থাকবে, তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিরক্ত করে তুলবে ৷ আবেগপ্রবণ না হয়ে কর্মক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হল ৷

কুম্ভ: অযথা মনের মানুষের উপর কিছু চাপিয়ে দেবেন না ৷ প্রিয়তমের সঙ্গে মনোমালিন্য এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হল ৷ যুক্তি দিয়ে আজ আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতামূলক পরিস্থিতি আপনি সহজেই সামলে নেবেন ৷ আর্থিক সঞ্চয়ের ইচ্ছা খুব একটা জোরালো হবে না ৷ কর্মক্ষেত্রে আজ ধৈর্য হারাতে পারেন ৷ অকারণে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷

মীন: আজ আপনি প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত থাকবেন ৷ সম্পর্কের যাবতীয় চাওয়া পাওয়া আপনাকে পূরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ পরিকল্পনা না করাই ভালো । অযথা অর্থ ব্যয় করবেন না ৷ কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রবল চাপ থাকবে ৷ এমনকী আপনাকে গুরুদায়িত্বও সামলাতে হতে পারে ৷ কাজ সম্পর্কিত কিছু বিষয় আপনার কাছে পরিষ্কার হতে পারে ৷

