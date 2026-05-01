ঝড়ে ঝরে গেল স্বপ্ন ! টিউশন থেকে ফেরার পথে গাছ চাপা পড়ে মৃত্যু দশম শ্রেণির অঙ্কিতার
Published : May 1, 2026 at 4:04 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 1 মে: প্রতিদিনের মতোই টিউশন সেরে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল বছর পনেরোর অঙ্কিতা কয়াল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধেয় আর বাড়ি ফেরা হল না । দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার পারুলিয়া কোস্টাল থানার আব্দালপুর গ্রামে ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়া একটি নারকেল গাছের নীচে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীর । ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় ।
জানা গিয়েছে, অঙ্কিতা পারুলিয়া হাই স্কুলের ছাত্রী । বাড়ি জঙ্গলপাড়া এলাকায় । পড়াশোনায় ভালো এবং শান্ত স্বভাবের মেয়ে হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল সে । বৃহস্পতিবার সন্ধেয় প্রতিদিনের মতোই আব্দালপুরে টিউশন পড়তে গিয়েছিল । টিউশন শেষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় ।
আকাশ তখন থেকেই মেঘলা ছিল । কিছুক্ষণ পর আচমকাই শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি । পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হতে থাকে । ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে থাকায় অঙ্কিতার সঙ্গে থাকা বন্ধুরা রাস্তার ধারে একটি নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে । কিন্তু বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার তাড়া ছিল অঙ্কিতার । সেই তাড়াহুড়োতেই বন্ধুদের অপেক্ষা না করে একাই এগিয়ে যায় সে ।
কিছুটা এগোতেই ঝড়ের দাপটে রাস্তার ধারে থাকা একটি বড় নারকেল গাছ আচমকা ভেঙে পড়ে সরাসরি অঙ্কিতার উপর । মুহূর্তের মধ্যে সাইকেল-সহ গাছের নীচে চাপা পড়ে যায় সে । বিকট শব্দে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন । স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত গাছ সরিয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় অঙ্কিতাকে উদ্ধার করেন । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তখনও তার শরীরে প্রাণের স্পন্দন ছিল ।
তড়িঘড়ি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । কিন্তু সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি । চিকিৎসকেরা সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । খবর ছড়াতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার । যে বাড়িতে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল, মুহূর্তে তা পরিণত হয় শোকের পরিবেশে ।
ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । প্রাথমিকভাবে এটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে । তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার ধারে বহু পুরনো ও দুর্বল গাছ বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে । আগে থেকে সেগুলি চিহ্নিত করে ডালাপালা ছাঁটাই করা হলে এমন দুর্ঘটনা এড়ানো যেত । ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
অঙ্কিতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা গ্রামে । যে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি ফিরছিল সে, সেই অনুষ্ঠানও বাতিল করে দেওয়া হয় । একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বাবা-মা । বাড়িতে এখন শুধু কান্নার রোল ।
বাসিন্দারা বলছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনা ফের মনে করিয়ে দিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সামান্য অসতর্কতাও কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে । ঝড়-বৃষ্টির সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা এড়িয়ে চলা যে কতটা জরুরি, তা নিজের মৃত্যু দিয়ে দেখিয়ে গেল অঙ্কিতা ৷
