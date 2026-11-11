কলকাতায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার 109, উদ্ধার বিপুল নিষিদ্ধ বাজি​

কলকাতায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার 109, উদ্ধার বিপুল নিষিদ্ধ বাজি
kolkata police raid: উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দায়ে মোট 109 জনকে গ্রেফতার করা হয় । এছাড়া, বিশেষ অভিযানে 13.1 কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
Published : November 11, 2026 at 12:15 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর : সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে বলবৎ করতে মঙ্গলবার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গ করার অপরাধে 109 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এর মধ্যে নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অপরাধে গ্রেফতারের সংখ্যা শূন্য হলেও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দায়ে মোট 109 জনকে গ্রেফতার করা হয় । এছাড়া, একই দিনে বিশেষ অভিযানে 13.1 কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রের খবর।
অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক বিভাগ ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে মোট 363টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালনার অপরাধে 168 জন চালক এবং 47 জন সহযাত্রীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এই ট্রাফিক অভিযানে আরও দেখা গিয়েছে, বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের দায়ে 32টি এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে 28টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য বিভিন্ন ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে আরও 88টি মামলা করা হয়। এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দুর্গাপুজোর পর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এভাবেই আমরা বিশেষ অভিযান চালিয়ে থাকি"।
শহরের নিরাপত্তা রক্ষা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এ ধরনের কড়া নজরদারি ও অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
কালীপুজোর দিনও নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কলকাতায় মোট 327 জনকে গ্রেফতার করা হয় । একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বাজি ও অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ৷ পাশাপাশি, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে 890টি মামলা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।