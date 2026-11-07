কলেরা মহামারী থেকে বাঁচতে কালীপুজোর শুরু ! 103 বছর ধরে জ্বলছে ঐতিহ্যের প্রদীপ
Karji Family Kali Puja: মা কালীর নামে রয়েছে 75 বিঘা জমি ৷ পুজোর ইতিহাস থেকে রীতিনীতি রইল শুভদীপ বর্মনের প্রতিবেদনে ৷
Published : November 7, 2026 at 8:35 PM IST
শালকুমারহাট(আলিপুরদুয়ার), 7 নভেম্বর: একসময় ভয়াবহ কলেরা মহামারীতে কেঁপে উঠেছিল সারা গ্রাম । একের পর এক মানুষের মৃত্যুতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল এলাকাজুড়ে । সেই মহামারীর হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার প্রার্থনায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে শুরু হয়েছিল মা কালীর আরাধনা । দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে 103 বছর । আজও সেই বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যকে বুকে আগলে রেখেছে শালকুমারহাটের কার্জি পরিবার ।
শুধু পুজো নয়, এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 14 হাজার 250 বিঘা জমির এক প্রাচীন জমিদারি, মায়ের নামে 75 বিঘা জমিদান এবং এলাকার মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় জমিদার পরিবারের অবদানের কাহিনি । আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমারহাটের এই কালীপুজো তাই শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক অনন্য অধ্যায় ।
কালীপুজোর প্রচলন
স্থানীয় ইতিহাস ও প্রবীণদের কথায়, 1923 সালে শালকুমারহাট এলাকায় ভয়াবহ কলেরা মহামারীর প্রকোপ দেখা দিয়েছিল । সেই সময় এই রোগে 100 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় বলে দাবি স্থানীয়দের । মৃত্যুর আতঙ্কে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন গ্রামবাসীরা ।
কথিত রয়েছে, ঠিক সেই সময় কার্জি পরিবারের পূর্বপুরুষ খাওচাঁদ কার্জি স্বপ্নাদেশ পান । তাঁকে স্বপাদেশে বলা হয় যে, এলাকায় মা কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করলে মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্তি মিলবে । সেই স্বপ্নাদেশ মেনেই খাওচাঁদ কার্জি ও তাঁর ছেলে মনীন্দ্রনাথ কার্জি শুরু করেন মা কালীর আরাধনা । সেই থেকেই শুরু এই পুজোর পথচলা । স্থানীয়দের বিশ্বাস, পুজো শুরুর পর থেকে গ্রামে আর সেভাবে কোনও ভয়াবহ মহামারী দেখা যায়নি । তাই আজও পুজোর মূল সংকল্পে থাকে গোটা এলাকার মানুষের আরোগ্য, সুস্থতা, সুরক্ষা ও কল্যাণ কামনা ।
দেবীর ভোগ ও বলির রীতিনীতি
এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল দেবীর ভোগ নিবেদনের প্রাচীন রীতি । উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও জমিদার পরিবারের ঐতিহ্য মেনে মায়ের ভোগে অন্ন, খিচুড়ি ও লাবড়ার পাশাপাশি মাংসও নিবেদন করা হয় । পুজোতে পাঁঠা বলি, হাঁস বলি এবং পায়রা উৎসর্গের প্রথা রয়েছে । বলিদানের পর সেই মাংস পেঁয়াজ রসুন ছাড়াই নিরামিষভাবে রান্না করে দেবীর চরণে প্রসাদ হিসেবে নিবেদন করা হয় । এই বিশেষ রীতি দেখতে এবং মায়ের পুজো দিতে প্রতি বছর বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তদের সমাগম ঘটে ।
দেবীর নামে বিপুল সম্পত্তি দান
তবে এই পুজোর ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল কার্জি পরিবারের বিপুল সম্পত্তি দান । স্থানীয়দের দাবি, একসময় খাওচাঁদ কার্জি ও তাঁর ছেলে মনীন্দ্রনাথ কার্জির প্রায় 14 হাজার 250 বিঘা জমি ছিল । সেই বিপুল জমিদারির মধ্যে 75 বিঘা জমি মা কালীর নামে মন্দিরের জন্য দান করেন তাঁরা । পরবর্তীতে সেই জমি এলাকার মানুষের চাষাবাদ ও ব্যবসার কাজে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয় । কেউ সেই জমিতে কৃষিকাজ করেন, আবার কেউ দোকান তৈরি করে ব্যবসা চালান । পুজোর সময় জমি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায় । পুজো কমিটির দাবি, এই পুজোর জন্য আলাদা করে কোনও চাঁদা তোলা হয় না ।
শুধু মন্দিরের জন্যই নয়, এলাকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও কার্জি পরিবারের অবদান রয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, শালকুমারহাটের মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ছয় বিঘা এবং অলংবার নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের জন্য আরও ছয় বিঘা জমি দান করেছিলেন এই পরিবারের সদস্যরা । ফলে ধর্মীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি সমাজসেবার ক্ষেত্রেও কার্জি পরিবারের অবদান আজও মনে রেখেছেন এলাকার মানুষ ।
যদিও সময়ের সঙ্গে বদলেছে প্রজন্ম, কিন্তু বদলায়নি পুজোর আবেগ । বর্তমানে পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের সদস্যরাই মূলত পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । পরিবারের সদস্যরা যেখানেই থাকুন না কেন, পুজোর দিনগুলিতে শালকুমারহাটের আদি মণ্ডপে তাঁদের একত্রিত হওয়া পারিবারিক নিয়ম ।
পরিবারের বক্তব্য
কার্জি পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের সদস্য তথা পুজো কমিটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জি বলেন, " 103 বছরের পুরনো পুজো আমাদের । এই পুজোতে পাঁঠা বলি, হাঁস বলি ও পায়রা উৎসর্গ করা হয় । বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ পুজো দেখতে আসেন । আগে এটি আমাদের পারিবারিক পুজো ছিল । আমার ঠাকুরদার বাবা-মায়ের নামে এখানে 75 বিঘা জমি দান করা হয়েছিল । সেই দান করা জমি থেকে যে ফসল পাওয়া যায়, তার আয় দিয়েই এই পুজো হয় । আমরা আলাদা করে কোনও চাঁদা তুলি না বা কারও কাছ থেকে কিছু নিই না ।
গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা অনিলচন্দ্র রায় বলেন, "এখানকার জমিদার খাওচাঁদ কার্জি এবং তাঁর ছেলে মনীন্দ্রনাথ কার্জি এই পুজো শুরু করেন । মনীন্দ্রনাথ কার্জি তখনকার দিনে 16 আনার জোরদার ছিলেন । তবে এই পুজো শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত গ্রামে সেরকম কোনও মহামারী আর আসেনি ।"
খাওচাঁদ কার্জির অবদান
পুজো কমিটির সদস্য তথা পেশায় শিক্ষক অসিতবরণ নার্জারি বলেন, "খাওচাঁদ কার্জির অবদান বলে শেষ করা যাবে না । আমরা শুনেছি, একসময় তাঁর 14 হাজার 250 বিঘা জমি ছিল । এখান থেকে শুরু করে জলদাপাড়ার অপর প্রান্তের পশ্চিম দিকে বর্তমানে যে গ্রাম রয়েছে, যেটিকে একসময় আমরা খাওচুংপাড়া নামে জানতাম, সেখান থেকে শুরু করে মাদারিহাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর জমি ছিল । বর্তমানে শালকুমারহাটের সামনে যে চিকিৎসালয় রয়েছে, সেটিও তাঁর জমি । পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও তাঁর জমির উপর তৈরি । এই মন্দিরের আধ্যাত্মিক চেতনা যাতে যুগ যুগ ধরে বজায় থাকে এবং ভবিষ্যতে যাতে আর্থিক কোনও সমস্যা না হয়, সেই চিন্তা থেকেই তিনি মন্দিরের উন্নয়নের জন্য মায়ের নামে 75 বিঘা জমি দান করে গিয়েছেন । মায়ের নামে দান করা সেই জমিতেই বর্তমানে বসবাস করছেন বহু মানুষ । কেউ করছেন চাষাবাদ, আবার কেউ গড়ে তুলেছেন ব্যবসা ।"
পুজো কমিটির জমিতে বসবাসকারী মিষ্টির দোকানের ব্যবসায়ী প্রশান্ত বর্মন বলেন, "মা কালীর নামে মনীন্দ্রনাথ কার্জি জমি দান করেছিলেন । সেই জমিতেই আমরা বসবাস করছি এবং ব্যবসা করছি । পুজোর সময় বছরে আমরা যতটুকু পারি সাহায্য করি । এর বাইরে সারা বছর আর কিছু দিতে হয় না ।" স্থানীয় বাসিন্দা খগেশ্বর রায় বলেন, "আমরা মায়ের জমিতেই থাকি । মায়ের জমিতেই চাষাবাদ করি । প্রতি বছর টাকা দিই । পুজোর সময় খুব আনন্দ হয় ।"
মন্দির সংস্কারে বাধা
তবে 103 বছরের এই ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমানে মন্দিরের উন্নয়ন নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পুজো কমিটির মধ্যে । কমিটির দাবি, মায়ের নামে 75 বিঘা জমি এবং তার সমস্ত খতিয়ান ও দলিল থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহযোগিতা মিলছে না ৷
পুজো কমিটির সভাপতি ভবন কার্জি বলেন, "এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার । এই পুজোর বয়স 103 বছর হয়ে গেল । আমাদের নতুন কমিটি হওয়ার পরে আমরা শুনেছি 75 বিঘা জমি রয়েছে । তারপরও আমরা পুরো জমিটির সার্ভে করলাম । সার্ভে করার পর দেখা গেল, 75 বিঘা জমি মায়ের নামেই রয়েছে এবং এর খতিয়ান, দলিল সবই রয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে এখানকার যাঁরা উপভোক্তা রয়েছেন, তাঁরা চাষবাস করে খাচ্ছেন । আমরা মনে করি, এই কালীমায়ের মন্দিরের জন্য যেটা চিন্তা করা দরকার, সেটা কেউ করছেন না । মায়ের নামে এত জমি-সম্পদ থাকার পরেও উত্তরবঙ্গে এমন একটি মন্দিরের জন্য আজ আমরা কিছু করতে পারব না, এটা ঠিক নয় ।"
তিনি আরও বলেন,"এখন যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা বিঘাপ্রতি ছয় মন করে ধান দেন । অনেকের কাছে 13 বিঘা, অনেকের 15 বিঘা, অনেকের পাঁচ বিঘা, আবার অনেকের কাছে ছয় বিঘা জমি রয়েছে । এইভাবে 75 বিঘা জমি মানুষের কাছে রয়েছে । যে যেভাবে আবাদ করছেন, সে বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই । কিন্তু মন্দিরের উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে । যতটুকু পাওয়া দরকার মন্দিরের জন্য, সেটা আমরা পাচ্ছি না । সেই কারণেই মন্দিরের সংস্কার হচ্ছে না ।"
তাঁর সংযোজন, "এখানে আগে আমরা শুনেছি ছয় থেকে সাতটি উপভোক্তা ছিল । কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, 25 থেকে 30টি উপভোক্তার বাড়ি হয়ে গিয়েছে । দোকানও 15 থেকে 20টি হয়ে গিয়েছে । সেগুলিও মায়ের জমির উপরেই রয়েছে । এখন তাঁরা বছরে একবার আর্থিক সহযোগিতা করছেন । তবে আমরা বলেছি, আগামিদিনে মন্দিরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাসে মাসে সহযোগিতা করতে হবে ।"
ব্যতিক্রমী কালীপুজো
একসময় মহামারীর আতঙ্কে দিশেহারা গ্রামবাসীর সুস্থতা কামনায় যে পুজোর সূচনা হয়েছিল, আজ তা 103 বছর পেরিয়ে শালকুমারহাটের মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে । একদিকে জমিদার পরিবারের বিপুল সম্পত্তি দান, অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় অবদান, সব মিলিয়ে এই পুজোর ইতিহাস নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ।
তবে মায়ের নামে থাকা 75 বিঘা জমির যথাযথ ব্যবহার এবং প্রাচীন মন্দিরের উন্নয়ন নিয়ে কমিটির আক্ষেপও সামনে এসেছে । শতাব্দীপ্রাচীন এই ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের হাতে আরও সুন্দরভাবে তুলে দিতে এবার কি এগিয়ে আসবেন জমির সুবিধাভোগীরা? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে শালকুমারহাটের কার্জি পরিবারের কালীপুজোকে ঘিরে ।