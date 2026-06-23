আমার নামে 102টি মামলা, খুন হয়েছেন 57 জন বিজেপি কর্মী; বিধানসভায় সরব শুভেন্দু

আমার নামে 102টি মামলা, খুন হয়েছেন 57 জন বিজেপি কর্মী; বিধানসভায় সরব শুভেন্দু
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের কড়া জবাব দিতে গিয়ে বিগত সরকারের আমলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।
Published : June 23, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে 2021 সালে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের কড়া জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিগত সরকারের আমলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের খতিয়ান তুলে ধরেন। একুশের নির্বাচনের পর দলীয় কর্মীদের ওপর হওয়া ভয়াবহ অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, "যে অত্যাচার আপনারা করেছেন 2021 সালে, এই অত্যাচার কোন শত্রু দেশে হয় না।"
ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিরোধী দলের কর্মীদের কীভাবে নিশানা করা হয়েছিল, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি পূর্বতন শাসকদলের দিকে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, "আপনারা এক লক্ষের বেশি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে ঘরছাড়া করেছেন।" এই প্রসঙ্গে মগরাহাট পশ্চিমের প্রার্থীর মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আপনারা কাউন্টিং হলের মধ্যে মানস সাহা, মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী, তাকে আপনারা খুন করেছেন কাউন্টিং হলের মধ্যে।" বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 57।
সাধারণ কর্মীদের পাশাপাশি তৎকালীন বিরোধী নেতা হিসেবে তাঁর ওপর হওয়া প্রশাসনিক ও আইনি হেনস্থার কথাও এদিন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমান বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে তিনি প্রশ্ন ছোঁড়েন, "কত মামলা করেছেন আমার নামে ? বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপনার নামে ক'টা মামলা আছে ?"। এরপর নিজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার হিসsব দিয়ে তিনি বলেন, "আমার নামে টোটাল মামলা হয়েছে 102টি"। তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, "হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কোয়াশ করার পরে ভবানীপুর নন্দীগ্রামের নির্বাচনী হলফনামায় আমার মামলার সংখ্যা দিতে হয়েছে 35।"
বিগত সরকারের আমলে বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে কীভাবে দমিয়ে রাখা হত, তার প্রমাণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, তাঁকে শুধুমাত্র কর্মসূচি করার অনুমতি নেওয়ার জন্য 104 বার হাইকোর্টে যেতে হয়েছিল। এমনকি বিধানসভার অন্দরেও তাঁকে তৎকালীন স্পিকার ও শাসকদলের রোষানলে পড়তে হয়েছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাকে কতবার বের করেছেন হাউস থেকে ? পাঁচবার বের করেছেন । সাড়ে 11 মাস বাইরে রেখেছেন"। মুখ্যমন্ত্রীর এই তথ্যভিত্তিক এবং পরিসংখ্যানবহুল আক্রমণ বিরোধী শিবিরকে রীতিমতো কোণঠাসা করে দেয়।