আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে দিনে 10 হাজার আবেদন, কলকাতায় 2.70 লক্ষের ভেরিফিকেশন শেষ

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে দিনে 10 হাজার আবেদন, কলকাতায় 2.70 লক্ষের ভেরিফিকেশন শেষ
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আগামী 16 অগস্ট রাজ্যে প্রথম বার বড় আকারে 'আয়ুষ্মান দিবস' পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
Published : August 8, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: চিকিৎসার খরচ ক্রমশ বাড়ছে । অসুস্থতা সামলাতে গিয়ে মধ্যবিত্ত থেকে প্রান্তিক, বহু পরিবারের সঞ্চয়ে টান পড়ছে । এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে পালাবদলের পর এ বার বাংলায় চালু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প । কলকাতায় সেই প্রস্তুতির কাজ ইতিমধ্যেই গতি পেয়েছে ।
পুরসভা সূত্রে খবর, শহরে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি মানুষের এনরোলমেন্ট হয়ে গিয়েছে । এর মধ্যে প্রায় 2 লক্ষ 70 হাজার আবেদন যাচাই করে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে । প্রতিদিন গড়ে প্রায় 10 হাজার আবেদন যাচাই করা হচ্ছে । আবেদনকারীর তথ্য একাধিক ধাপে খতিয়ে দেখার পরেই ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ করা হচ্ছে । সেই তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা । ফলে আগামী দিনে অনুমোদিত আবেদনকারীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এই মুহূর্তে মূলত দু’টি শ্রেণির মানুষকে সামনে রেখেই আবেদন গ্রহণের কাজ চলছে । এক দিকে কেন্দ্রীয় খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় নির্দিষ্ট তিন শ্রেণির রেশন কার্ডধারী । অন্যদিকে, প্রবীণ এবং প্রান্তিক মানুষ । তবে আবেদন করলেই মিলছে না ছাড়পত্র । নথি ও তথ্য একাধিক পর্যায়ে যাচাইয়ের পরেই আবেদনটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হচ্ছে ।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আগামী 16 অগস্ট রাজ্যে প্রথম বার বড় আকারে 'আয়ুষ্মান দিবস' পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ওই দিন বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজনও হতে পারে । আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের হাতে কার্ড তুলে দেওয়ার কর্মসূচিও থাকবে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে কার্ড তুলে দিতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে ।
রাজ্যে এর আগে স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রে প্রধান ভরসা ছিল 'স্বাস্থ্য সাথী' । তৎকালীন সরকারের চালু করা ওই প্রকল্পে পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে কার্ড তৈরি করা হত । পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল ।
কিন্তু স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে । কার্ড থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে পরিষেবা না পাওয়া, প্রকল্পের সুবিধা পেতে হয়রানি এবং হাসপাতালগুলির সঙ্গে বকেয়া সংক্রান্ত টানাপড়েন নিয়ে বিতর্ক হয়েছে । তার সঙ্গে ছিল আরও একটি বড় সীমাবদ্ধতা, রাজ্যের বাইরে চিকিৎসা করাতে গেলে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সুবিধা পাওয়া যেত না ।
অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের পরিধি দেশজুড়ে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন এই প্রকল্প কার্যকর হয়নি । ফলে বাংলার বাসিন্দাদের বড় অংশ এত দিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পটির আওতার বাইরে ছিলেন ।
এ বার অবশ্য সেই ছবিতে বদল এসেছে । তবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে 'সকলের জন্য' নীতি নয়, নির্দিষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । আবেদনকারীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান-সহ নির্দিষ্ট তথ্য যাচাই করেই সুবিধাভোগী চিহ্নিত করার কাজ চলছে ।
কলকাতা পুরসভার এক কর্তার কথায়, "প্রতিদিন গড়ে 10 হাজারের কাছাকাছি আবেদনপত্র যাচাই করা হচ্ছে । ভেরিফিকেশন শেষ করে রাজ্য সরকারকে সেই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।"
তবে এখনও একটি প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়, কার্ড হাতে পাবেন কী ভাবে ? পুরসভা সূত্রের বক্তব্য, কার্ড সরাসরি সুবিধাভোগীর বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হবে, না কি পুরসভা বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে তা বিতরণ করা হবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত নির্দেশ আসেনি । রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা এলেই সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করবে পুরসভা ।
ফলে এনরোলমেন্ট ও ভেরিফিকেশনের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেলেও আসল অপেক্ষা এখন কার্ড হাতে পাওয়ার । 16 অগস্ট 'আয়ুষ্মান দিবস' এর আগে সেই প্রক্রিয়া কতটা সম্পূর্ণ হয়, সে দিকেই নজর সকলের ।