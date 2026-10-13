অপমান থেকে আত্মমর্যাদার লড়াই, 100 বছরে আগে প্রতিবাদে গড়ে উঠেছিল দুর্গামন্দির !
Purulia Durga Puja: অপমানে, অভিমানে, ক্ষোভে সেদিনই বৈঠক ডেকেছিলেন ধীবররা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাঁরাই দুর্গা মন্দির গড়ে মায়ের পুজো দেবেন। প্রতিবেদন শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : October 13, 2026 at 4:54 PM IST
পুরুলিয়া, 13 অক্টোবর: একদিন অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল দুর্গামন্দির থেকে। সেই অপমানই হয়ে উঠেছিল আত্মমর্যাদার লড়াইয়ের প্রেরণা। অন্যের মন্দিরে পুজো দেওয়ার অধিকার না-পেয়ে নিজেদের জমি, শ্রম ও উপার্জনের অর্থ দিয়ে গড়ে উঠেছিল নিজস্ব দুর্গামন্দির।
দেখতে দেখতে সেই পুজোই এবার পদার্পণ করল শতবর্ষে। পুরুলিয়ার ধীবর সমিতির দুর্গাপুজো তাই শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা, সংগ্রাম ও ঐক্যের ইতিহাস।
দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য ও ভালোবাসার মেলবন্ধন। আর সেই আবেগের অন্যতম ঠিকানা পুরুলিয়া শহরের জেলেপাড়ার ধীবর সমিতির দুর্গামন্দির। 1926 সালে প্রতিষ্ঠিত এই পুজো 100 বছরে পদার্পণ করল। দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে ঐতিহ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসা এই পুজো জেলার অন্যতম পরিচিত দুর্গা পুজো । পুজোর দিনগুলিতে মন্দির চত্বরে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। শুধু পুরুলিয়া নয়, প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ আসেন দেবী দর্শনে।
অপমান হজম নয়, ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই
ধীবর সমিতির দুর্গাপুজোর পিছনে রয়েছে এক ব্যতিক্রমী কাহিনি। প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী, বহু বছর আগে একটি সর্বজনীন দুর্গামন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে জাতিগত পরিচয়ের কারণে অপমানিত হতে হয়েছিল ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষদের। সেই অপমান তাঁদের মনে গভীর দাগ কাটে। অন্যের মন্দিরে অসম্মানিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের উদ্যোগেই দুর্গামন্দির গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন সম্প্রদায়ের মানুষ।
জমিদান থেকে শুরু করে মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ সব ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হন। নিজেদের শ্রম ও উপার্জনের অর্থ সঞ্চয় করে তৈরি করেন দুর্গামন্দির। অপমানের জবাব তাঁরা দেন নিজেদের ঐক্য ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। সেই শুরু... এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পুজো হয়ে ওঠে পুরুলিয়া শহরের ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলির অন্যতম।
এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল এর নিজস্ব অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা। সাধারণত দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে বিভিন্ন পুজো কমিটিকে চাঁদা সংগ্রহ করতে হয়। নিতে হয় বিজ্ঞাপন । কিন্তু ধীবর সমিতির পুজোর ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যতিক্রমী ঐতিহ্য। উদ্যোক্তাদের দাবি, সরকারি অনুদান ছাড়া তাঁরা অন্য কারও কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন না। মা দুর্গার নামে থাকা পুকুরগুলির মাছ বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন হয়, তা দিয়েই পুজোর আয়োজন করা হয়। 46টি ধীবর পরিবার একসঙ্গে এই পুজোর আয়োজন করে।
কী বলছেন সমিতির সম্পাদক থেকে বাসিন্দারা ?
- এবিষয়ে ধীবর সমিতির সম্পাদক চন্দ্রচূড় ধীবর জানাচ্ছেন, এককালে তাঁদের পূর্বপুরুষদের অপমানিত হতে হয়েছিল দুর্গাপুজো দিতে গিয়ে। সেই অপমানের জবাব দিতে 100 বছর আগে পুজো শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই পুজো শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। এই প্রথমবার মন্দিরে পুজো হওয়ার পাশাপাশি থিম পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও চমক থাকছে লেজার লাইট শো। পুজো হয় 46টা পরিবারের অর্থ দিয়ে। কোনও অনুদান নেওয়া হয় না।"
- ধীবর সমিতির এক প্রবীণ সদস্য কল্যাণ ধীবর জানান, ছোটবেলা থেকে তিনি এই পুজোয় অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর বাপ-ঠাকুরদা'র আমল থেকে এই পুজো চলে আসছে। খড়ের চালায় মাটির ঘরে প্রথম পুজোর সূচনা হয়েছিল। আজ তা জাঁকজমকের সঙ্গে হচ্ছে। আগামিদিনে এই পুজো নিয়ে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।
- পুজো নিয়ে এলাকাবাসী বিবেকানন্দ ধীবর বলেন, "এই দুর্গাপুজো আমাদের এলাকার ঐতিহ্য। মায়ের পুজোকে কেন্দ্র করেই আমাদের পুরো ধীবর সম্প্রদায়ের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে।"
- পুজো প্রস্তুতি দেখতে আসা দর্শনার্থী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় বলেন, "সারাবছর আমি যেখানেই থাকি না কেন পুজোর সময় একবার হলেও ধীবর সমিতির পুজোয় অংশগ্রহণ করি।"
এক শতাব্দী আগে যে পুজোর জন্ম হয়েছিল আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংকল্প থেকে, আজ সেই পুজোই হয়ে উঠেছে পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির পরিচয়। সময় বদলেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে এসেছে। কিন্তু বদলায়নি পুজোকে ঘিরে মানুষের ভালোবাসা ও একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার। শতবর্ষে দাঁড়িয়ে ধীবর সমিতির দুর্গাপুজো তাই মনে করিয়ে দেয়, ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ ও আত্মসম্মানের শক্তি কীভাবে একটি সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে উৎসবে পরিণত করতে পারে।
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