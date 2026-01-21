মাছে-ভাতে বাঙালির পাতে বড়সড় কোপ ? কেন্দ্রের রিপোর্টে চাঞ্চল্য

মাছে-ভাতে বাঙালির পাতে বড়সড় কোপ ? কেন্দ্রের রিপোর্টে চাঞ্চল্য
'মাছে-ভাতে বাঙালি' প্রবাদটি বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ কিন্তু এবার সেই মাছে বড়সড় কোপ পড়তে চলেছে ? চাঞ্চল্যকর কেন্দ্রের রিপোর্ট ৷
Published : January 21, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: 'মাছে-ভাতে বাঙালি'-প্রবাদটি কি তবে এবার ইতিহাসের পাতায় জায়গা নিতে চলেছে ? বাঙালির প্রতিদিনের পাতে মাছের জোগান অটুট রাখতে যে নদীর ভূমিকা অপরিসীম, সেই গঙ্গার বুকেই এখন অশনি সংকেত !
দীর্ঘমেয়াদি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় সম্প্রতি উঠে এসেছে এক ভয়াবহ তথ্য। গঙ্গার জলজ বাস্তুতন্ত্রের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে নদী থেকে হারিয়ে যাওয়ার মুখে প্রায় 10 শতাংশ মাছের প্রজাতি ! উৎসব হোক বা রোজের মধ্যাহ্নভোজ, বাঙালির পাতে মাছের টান পড়ার এই আশঙ্কা নিশ্চিতভাবেই কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবে আট থেকে আশির । কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ‘আইসিএআর-সিআইএফআরআই’ (ICAR-CIFRI)-এর বিজ্ঞানীরা গত 10 বছর ধরে ‘নমামি গঙ্গে’ প্রকল্পের আওতায় গঙ্গার মাছ নিয়ে গভীর গবেষণা চালিয়েছেন।
2016 থেকে 2025—এই এক দশকের সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, গঙ্গার জীববৈচিত্র্য আর আগের মতো নেই ৷ নদীতে মোট 230টি প্রজাতির মাছের সন্ধান মিললেও, তার মধ্যে প্রায় 10 শতাংশ প্রজাতিই এখন আইইউসিএন (IUCN)-এর লাল তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ তারা বিপন্ন বা সংকটের মুখে।
কেন এই সংকট ? ভিলেন কারা ?
সমীক্ষা অনুযায়ী, গঙ্গার মিষ্টি জলে রুই, কাতলা, মৃগেল বা ছোট পুঁটি জাতীয় দেশি মাছের (সিপ্রিনিডি গোত্র) আধিপত্যই স্বাভাবিক । কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গা দখল করছে বিদেশি মাছ ৷ কমন কার্প (Common Carp) এবং তেলাপিয়ার (Tilapia) মতো 9টি বিদেশি বা ‘এক্সোটিক’ প্রজাতির মাছ গঙ্গায় বংশবিস্তার করছে । বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন, এই বিদেশি মাছগুলো অত্যন্ত আগ্রাসী ৷ এরা দেশি মাছের খাবার খেয়ে নিচ্ছে এবং তাদের বাসস্থানে ভাগ বসাচ্ছে ৷ ফলে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছে গঙ্গার নিজস্ব মাছেরা ৷
বাংলার ভাঁড়ারে কী প্রভাব ?
পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মানচিত্রের দিক থেকে রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ফারাক্কায় 85টি এবং মোহনা অঞ্চল ফ্রেজারগঞ্জে 70টি ভিন্ন প্রজাতির মাছ রয়েছে ৷ গঙ্গার এই নিম্ন অববাহিকায় এখনও বাঙালির আবেগের নাম ইলিশের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে ঠিকই ৷ কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটা স্বস্তিদায়ক নয়। নদীতে মাছ ধরার পরিমাণ বা ‘ফিশ ল্যান্ডিং’ ক্রমশ কমছে। অর্থাৎ, জেলেরা জাল ফেলে আগের মতো আর মাছ পাচ্ছেন না। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাজারে মাছের দাম ও জোগানের ওপর।
দূষণ ও বিষক্রিয়া: মৃত্যুর ফাঁদ
মাছের এই আকালের কারণ কেবল বিদেশি মাছ নয়, মানুষের তৈরি দূষণও সমানভাবে দায়ী। সমীক্ষা বলছে, কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, প্লাস্টিক দূষণ এবং অবৈধভাবে বিষ দিয়ে মাছ ধরার প্রবণতা গঙ্গার জলকে মাছের বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে । তেহরি ও হরিদ্বারের মতো জায়গায় বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা প্রমাণ করে গঙ্গার বাস্তুতন্ত্র কতটা নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে ।
বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন ?
আইসিএআর-সিআইএফআরআই-এর অধিকর্তা বসন্ত কুমার দাসের মতে, “এই সমীক্ষার ফলাফল আগামিদিনে মাছের সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত মৎস্য চাষের নীতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।” তবে পরিবেশবিদদের মতে, এখনই যদি গঙ্গার দূষণরোধ করা না-যায় এবং বিদেশি মাছের দাপট কমানো না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির পাত থেকে হারিয়ে যেতে পারে বহু প্রিয় মাছ । গঙ্গার এই ‘মৎস্য-সংকট’ তাই আর কেবল পরিবেশের খবর নয়, বরং বাঙালির হেঁশেলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।