প্রাণ বাঁচাল 10 মিনিটের চা-বিরতি ! অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ব্যবসায়ীর মুখে নেপালের হড়পা বানের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা

প্রাণ বাঁচাল 10 মিনিটের চা-বিরতি ! অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ব্যবসায়ীর মুখে নেপালের হড়পা বানের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা
গন্তব্য ছিল তিব্বতের মানস সরোবর ৷ যাত্রা সফল না-হলেও অনুভব করেছেন জীবন-মৃত্যুর মাঝের সূক্ষ্ম রেখাটা ৷ পুলক যশের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 1, 2026 at 6:01 PM IST
বর্ধমান, 1 সেপ্টেম্বর: কবীর সুমন এক কাপ চায়ে তাঁর প্রেয়সীকে চেয়েছিলেন । আর বর্ধামনের কল্যাণ-বিপ্লবদের জীবন বাঁচিয়ে দিক চা !
তাঁদের গন্তব্য ছিল কৈলাস-মানস সরোবর ৷ পাহাড়ি পথে এগোতে এগোতে গাড়ি থামিয়েছিলেন চায়ে চুমুক দেবেন বলে ৷ গরম চা খেতে লেগে গেল প্রায় 10 মিনিট ! তারপর ফের গাড়িতে ওঠার প্রস্তুতি ৷ আর ঠিক সেই সময়েই পাহাড়ের বুক চিড়ে নেমে এল হড়পা বান ৷ সঙ্গে গর্জন । জল, কাদা আর বড় বড় পাথরের স্রোত চোখের সামনে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গাছপালা, মানুষ, বাড়ি, গাড়ি আর গবাদি পশু ৷ তার মধ্যেই প্রাণ বাঁচাতে উঁচু জায়গায় উঠতে দৌড় লাগিয়েছিলেন বর্ধমানের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কল্যাণ তা এবং তাঁর সঙ্গী ব্যবসায়ী বিপ্লব হাজরা ৷
নেপালের হড়পা বানের প্রকোপ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাঁরা ৷ ঘটনার কথা এলেই কল্যাণ-বিপ্লব হাজরাদের মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস চা খেতে ইচ্ছা হয়েছিল ! কয়েক মিনিটের সেই চা-বিরতি না নিলে কী হত সেটার কল্পনাও করতে পারছেন না বলা ভালো চাইছেন না তাঁরা !
উদ্দেশ্য ছিল কৈলাস-মানস সরোবর দর্শন ৷ সেই স্বপ্ন পূরণ করতে নেপাল হয়ে তিব্বতের পথে রওনা দিয়েছিলেন বর্ধমান শহরের বাসিন্দা কল্যাণ তা এবং বিপ্লব হাজরা ৷ মোট 22 জনের একটি দলের সঙ্গে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন ৷ গত 22 অগস্ট সন্ধ্যায় কাঠমান্ডু পৌঁছন ৷
পরদিন চিনের ভিসা পাওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি ৷ 23 অগস্ট কেটে যায় অপেক্ষায় ৷ 24 অগস্টেও ভিসা না-আসায় বাড়তে থাকে উদ্বেগ ৷ অবশেষে 25 তারিখ রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ভিসা আসে ৷ ভিসা পেতেই দ্রুত বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ ছিল ৷ ফলে পরদিন সকাল সাড়ে ছ’টায় কাঠমান্ডু থেকে চিন সীমান্তের দিকে রওনা দেন তাঁরা ৷
প্রায় আড়াই ঘণ্টার রাস্তা যাওয়ার পর একটি জায়গায় গাড়ি থামানো হয় ৷ সেখানে একটু বিশ্রাম নেন সকলে । চা-ও খাওয়া হয় ৷ প্রায় 10 মিনিটের সেই বিরতির পরই পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে ৷ স্থানীয় পুলিশ তাঁদের দ্রুত সেখান থেকে সরে যেতে বলে ৷
প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি কল্যাণ-বিপ্লব-সহ বাইশ বাঙালি তীর্থযাত্রী ৷ পরমুহূর্তেই পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসে বিকট গর্জনের শব্দ ৷ সকলেই তাকিয়ে দেখেন, পাহাড়ি নদীর রাস্তা ধরে উপর থেকে সাদা মেঘের মতো কিছু একটা দ্রুত নেমে আসছে ৷ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বোঝা যায়, সেটা মেঘ নয়—হড়পা বান ৷ আর মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ধ্বংস করে নিয়ে চলে গেল কাদা-মাটি ও পাথরের স্রোত ৷
ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখনও আতঙ্কে কেঁপে-কেঁপে উঠছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "জল কোথায় ! জলের মধ্যে মিশে থাকা কাদা-মাটি, সঙ্গে বড় বড় পাথর একসঙ্গে নেমে আসছিল ৷ পুলিশ লাঠি নিয়ে আমাদেরও তাড়া করছিল ৷ বলছিল, পালান, এখান থেকে পালান ৷ আমরা তো জায়গাটা চিনিই না ৷ স্থানীয়দের সঙ্গে দৌড়ে উঁচু জায়গায় উঠে যাই ৷"
প্রায় 200 মিটার পাহাড়ি খাড়াই রাস্তা দৌড়ে উঠেছিলেন 22 জন বাঙালি পর্যটক ৷ তবে, সেখানকার লোকজনের মতো দম ও সামর্থ তাঁদের ছিল না ৷ তবুও, প্রাণ ভয় কী কী না-করায় ! তাই কোনও কিছু না-ভেবে দৌড় শুরু করেছিলেন কল্যাণ তা-সহ সকলে ৷
তিনি জানিয়েছেন, উঁচু জায়গায় পৌঁছেও আতঙ্ক কাটেনি ৷ তাঁদের চোখের সামনে তখন শুধু ধ্বংসের ছবি ৷ স্রোতের তোড়ে গাড়ি, মানুষ, গবাদি পশু—যা সামনে পড়েছে, সব ভেসে যাচ্ছে ৷ কিছুক্ষণ আগেও যেখানে মানুষের চলাচল ছিল, সেখানেই মুহূর্তের মধ্যে কাদা, পাথর আর ধ্বংসাবশেষ ৷
সেই মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে বারেবার শিউরে উঠছিলেন কল্যাণ ৷ তাঁর কথায়, "কিছুক্ষণ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, আমরা বেঁচে আছি ৷ নিজেদের গায়ে নিজেরাই চিমটি কেটে দেখছিলাম, সত্যিই বেঁচে আছি কি না ! চোখের সামনে যা দেখেছি, তা কোনও টেলিভিশনের পর্দায় দেখা দৃশ্যের সঙ্গে মেলে না ৷ মৃত্যুকে এত কাছ থেকে আগে কখনও দেখিনি ৷ জীবন ও মৃত্যুর মাঝের যে সূক্ষ্ম রেখা, তা খুব কাছ থেকে অনুভব করেছি ৷ মানুষে বাঁচার তাগিদ কতটা, তা দেখেছি ৷ এক প্রতিবেশী, আরেক প্রতিবেশীকে আঁকড়ে ধরছেন, এক মা তাঁর সন্তানকে পাগলের মতো খুঁজছেন ! সে আবেগ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় ৷"
সেই ভয়াবহতার মধ্যেই বারবার ফিরে আসছে, ওই 10 মিনিটের চা-বিরতির কথা ৷ বর্ধমানের বাসিন্দা ব্যবসায়ী বিপ্লব হাজরার কথায়, "গাড়িতে যাওয়ার সময় আমি আর কল্যাণদা জানালার ধারেই ছিলাম ৷ আমি বাথরুম যাব বলেছিলাম ৷ তখন কল্যাণ দা বলেছিলেন, গাড়ি থামলে সবাই একটু চা খাব ৷ 10 মিনিটের মতো বিরতি হয়েছিল ৷ আমরা যদি তখন তাড়াতাড়ি চলে যেতাম, তাহলে অন্য গাড়ির সঙ্গেই ওই ব্রিজে উঠে যেতাম ৷ যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে মাত্র ছয়-সাত মিনিটের পথ ছিল ব্রিজ ৷ ওই কয়েক মিনিটের বিরতিটাই আমাদের বাঁচিয়ে দিল ৷ না হলে যে কী হত !"
তাঁদের সঙ্গে থাকা খাবারের গাড়ি হড়পা বানে ভেঙে যাওয়ার আগেই ব্রিজ পেরিয়ে গিয়েছিল ৷ তাই গাড়িতে থাকা স্থানীয় গাইডরা বেঁচে গিয়েছিলেন ৷ তবে, খাবার গাড়িটি কাদামাটির স্রোতে ভেসে গিয়েছিল ৷ প্রায় দুই দিন পরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল ৷ বিপ্লব হাজরা বলেন, "আমরা যদি ওখানে না-থেমে এগিয়ে যেতাম, তাহলে আমরাও ওই মাঝখানে আটকে যেতাম ৷ কারণ, পিছনে এই ব্রিজটা ভেঙে গেছিল ৷ আর সামনের দিকেও একটা ব্রিজ ছিল, সেটাও ভেঙে ভেসে গেছিল ৷"
বিপ্লবের কথায়, "গাড়িগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন খেলনা ৷ কাদা, জল, বালি আর পাথরের মধ্যে পড়লে সাঁতার জানলেও কোনও লাভ নেই ৷ যিনি ওই স্রোতের মধ্যে পড়েছেন তার বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা খুবই কম ৷ কাদা-মাটির মধ্যে ঢুকে যেতে হবে ৷ শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে । তাহলে বাঁচবে কীভাবে !"
প্রায় 40 মিনিট ওই এলাকায় আটকে থাকতে হয় তাঁদের ৷ এর মধ্যেই খবর আসে, চিন সীমান্তের ইমিগ্রেশন সেন্টারও হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ বহু মানুষ নিখোঁজ হওয়ার খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছায় ৷ পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে শেষ পর্যন্ত মানস সরোবরের যাত্রা বাতিল করে কাঠমান্ডু ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা ৷ পরে কাঠমান্ডু থেকে গাড়িতে বীরগঞ্জ পৌঁছান ৷ সেখান থেকে ট্রেনে ফেরার ব্যবস্থা করে শেষ পর্যন্ত বর্ধমানে ফেরেন কল্যাণ তা এবং বিপ্লব হাজরা ৷
তবে, এত ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরেও মানস সরোবর যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়েননি কল্যাণ তা, বিপ্লব হাজরারা ৷ দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্ন এখনও তাঁদের মনে অটুট ৷ তাঁদের কথায়, "এবার দেখা হল না ৷ তবে দেখার চেষ্টা জারি থাকবে ৷"
আতঙ্কের সেই প্রহর পেরিয়ে এসেও বারবার মনে পড়ছে সেই চায়ের বিরতির কথাই ৷ কয়েক মিনিটের জন্য চা খেতে বাসের থামা—সেই সামান্য বিলম্বই হয়তো হড়পা বানের সরাসরি মুখোমুখি হওয়া থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল ৷ তাই এক ভাঁড় চায়ের সঙ্গেই জড়িয়ে গেল বেঁচে ফেরার এক অবিশ্বাস্য স্মৃতি ৷