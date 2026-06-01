ETV Bharat / state

শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গের 10, কনিষ্ঠ বিরাজ; পাহাড়ে শুরু উদযাপন

উত্তরবঙ্গ থেকে কারা কারা মন্ত্রী হলেন ? কোন জেলা থেকে কতজন মন্ত্রী ? আজ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনের পর বাজিমাত কোন জেলার ?

WB MINISTERS FOR NORTH BENGAL
বাঁ-দিক থেকে, মনোজ ওরাঁও, শঙ্কর ঘোষ, দীপক বর্মন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 1, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি, 1 জুন: উত্তরবঙ্গ থেকে 10 জন মন্ত্রী হলেন ৷ উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে 10 জনের মধ্যে পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন 4 জন। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে 5 জন। আর স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছেন 1 জন। সবচেয়ে কম বয়সে মন্ত্রী হলেন করণদিঘির বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের 54টি বিধানসভার মধ্যে বিজেপি জিতেছে 40টি আসনে।

কারা কারা পেলেন মন্ত্রিত্ব ?

  • উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক (মাথাভাঙা), কোচবিহার ৷ যিনি আগেই ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ৷ শঙ্কর ঘোষ (শিলিগুড়ি), দার্জিলিং জেলা ৷ মনোজ কুমার ওরাঁও (কুমারগ্রাম), আলিপুরদুয়ার জেলা ৷ দীপক বর্মন (ফালাকাটা), আলিপুরদুয়ার জেলা ৷
  • প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন, আনন্দময় বর্মন (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি) দার্জিলিং জেলা ৷ বিশাল লামা (কালচিনি), আলিপুরদুয়ার ৷ বিরাজ বিশ্বাস (করণদিঘি), উত্তর দিনাজপুর জেলা ৷ কৌশিক চৌধুরী (রায়গঞ্জ), উত্তর দিনাজপুর জেলা ৷ জয়েল মুর্মু (হবিবপুর), মালদা জেলা ৷
  • স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছেন মালতি রাভা রায় (তুফানগঞ্জ), কোচবিহার জেলা।

বাম বা তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেও এতজন মন্ত্রী আগে উত্তরবঙ্গ থেকে হয়নি। বাম আমলে অশোক ভট্টাচার্যকে একমাত্র পূর্ণমন্ত্রী করা হয়েছিল। বিগত 15 বছরে এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে চারজন পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন।

পাহাড়ে চলছে উদযাপন (ইটিভি ভারত)

বিজেপি'র শক্তঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত উত্তরবঙ্গ। 2016 সালে বিধানসভা ও 2019 সালে লোকসভা নির্বাচন থেকে উত্তরবঙ্গে থাবা বসাতে শুরু করে বিজেপি। তারপর থেকেই বিজেপি তার জয়ের পথ মসৃণ করে এসেছে উত্তরবঙ্গে ৷ তার ফলস্বরূপ 10 জন মন্ত্রী পেল।

দার্জিলিং জেলায় 2 জন মন্ত্রী পেয়েছেন। কোচবিহার জেলা থেকে 2 জন মন্ত্রী হয়েছেন ৷ মালদা জেলায় 1 জন মন্ত্রী হয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার জেলার 5টি আসনেই জয়লাভ করে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাঁও, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন।

দার্জিলিং জেলার 5টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতেই বিজেপি জয়ী হয় ৷ মাটিগাড়া নক্সালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। কোচবিহার জেলায় 9টি আসনের মধ্যে 8টিতে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। মাথাভাঙার বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিক ও তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতি রাভা রায় মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার 7টি আসনের মধ্যে 7টিতে বিজেপি জয়ী হলেও কোনও মন্ত্রী পেল না ৷ মন্ত্রিত্ব পেল না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাও ৷

রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত এই নতুন মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় পাহাড়ে খুশির হাওয়া বইছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হতেই শিলিগুড়িতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। শহরবাসী ও পথচলতি সাধারণ মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। বিশেষ করে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শিলিগুড়ির বিজেপি মহলে আনন্দের জোয়ার বইছে ।

WB MINISTERS FOR NORTH BENGAL
পাহাড়ে শুরু উদযাপন (ইটিভি ভারত)

ঢাকের বাদ্যি আর নাচ-গানে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা। পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে নকশালবাড়ি সর্বত্র এদিন শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানকে ঘিরে মেতে উঠতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের।

এনিয়ে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক বিজেপির সহসভাপতি নান্টু পাল বলেন, "এই প্রথম উত্তরবঙ্গের মানুষ এত বড় আকারে প্রতিনিধিত্ব পেলেন। আমরা আশাবাদী, এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের জোয়ার আসবে এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনা মিটবে।"

বিজেপি নেত্রী রীতা সাহা বলেন, "আমরা দারুণ খুশি। এবার উত্তরবঙ্গে ঢেলে উন্নয়ন হবে। নারীরা এবার সুরক্ষিত। এতদিন উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত ছিল। সেই বঞ্চনা এবার মিটবে। আমরা খুব খুশি। তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরবঙ্গে কোনও উন্নয়ন করেনি। এবার এত মন্ত্রী হয়েছেন তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।"

TAGGED:

উত্তরবঙ্গের 10 মন্ত্রী
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ
10 MINISTERS FROM NORTH BENGAL
WEST BENGAL CABINET EXPANSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.