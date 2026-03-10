ETV Bharat / state

আর্থিক লাভ না ক্ষতি, মঙ্গলে কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে ?

মঙ্গল ভালো থাকলে চাকরিতে উন্নতি, নতুন স্টার্ট-আপ বা ব্যবসায় বড় লাভের সুযোগ থাকে ৷ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে ?

10 MARCH HOROSCOPE
আজ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে ? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 10, 2026 at 12:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): আপনি অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন। কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। প্রেম জীবনে যেসকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়ত সেগুলির উত্তর পাবেন না। আপনাকে অন্য পন্থা বেছে নিতে হতে পারে। কঠিন সমস্যাগুলি সামলানোর ব্যপারে সতর্ক থাকুন, কেন না কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে ৷

বৃষ (TAURUS): আজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে ৷ যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে ৷ আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ দিকটিকে সামনে নিয়ে আসার সময় এসে গিয়েছে ৷ আপনার প্রিয়তমের থেকে মূল্যবান জিনিস শেখার সুযোগ পেলেও, আপনার অনমনীয় মনোভাবের কারণে সে সুযোগ আপনি হারাবেন ৷ বিচক্ষণতা আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে।

মিথুন (GEMINI): সাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছে করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে ৷ আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন ৷ আর্থিক বিষয়ের জন্য ভালো দিন। যদিও আর্থিক দিক থেকে দেখলে আপনার দৈনন্দিন নিয়মমাফিক জীবনে মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে ৷ কর্মক্ষেত্রে কাজ সামলাতে ও সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে ৷ যদিও আপনার রসবোধ তাদেরকে মুগ্ধ করবে।

কর্কট (CANCER): কারো সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ৷ এই সময় কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, পরে অনুতাপ করতে হতে পারে। নতুন জায়গায় ট্রান্সফার হওয়া বা বাড়িতে শুভকাজ সম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত আছে। নতুন পরিকল্পনা বা জীবনের নতুন পর্যায় শুরু করার জন্য এটা খুব ভালো দিন।

সিংহ (LEO): মতপার্থক্যের কারণে সম্পর্কে বাধা পড়বে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে থাকার সময় মন দিয়ে তার কথা শুনুন, কেন না তর্ক এড়ানোর এটিই একমাত্র উপায়। ভুল থেকে শিখলে সাবলীল সম্পর্কের দরজা আবার খুলে যাবে ৷ আজকে অর্থাগমের স্রোত মন্থর হবে। আজকে খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও কিছুতে ব্যয় করবেন না, না-হলে আপনার সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে।

কন্যা (VIRGO): আজকে আপনি সহজে সন্তুষ্ট হবেন না। প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা আছে। কাজেই সতর্ক থাকুন। সঙ্গীকে খুশি রাখার জন্য নম্র থাকার চেষ্টা করুন। আপনার তহবিল কমে আসার ফলে আপনি আর্থিক বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেবেন। আপনার সহকর্মীরা আজ আপনার সাহায্য চাইতে পারেন। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তারা আপনার বিশেষজ্ঞের মতামত শুনতে চাইতে পারেন। রাদের সাহায্য করতে আপনি খুশিই হবেন।

তুলা (LIBRA): প্রেমের জীবনে মামুলি বিষয় নিয়ে ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনি মসৃণ একটি সম্পর্কের দিকে এগোবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে নক্ষত্র আপনার সহায় থাকতে পারে, কেন না পুরণ কিছু বিনিয়োগ ভালো ফল আনা শুরু করতে পারে। যদিও, পেশার ক্ষেত্রে সময়ের সঠিক ব্যবহার না-করার ফলে কাজ মসৃণভাবে নাও এগোতে পারে। কোনও ওয়ার্কশপ বা আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করলে আপনার পেশার ক্ষেত্রে নতুন কিছু শিখতে সাহায্য হতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটালে আপনার আসল রূপটি সামনে বেরিয়ে আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছেন সেগুলি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি হয়ত কাছের ও প্রিয় লোকেদের সাহায্য নেবেন। আবেগের জটিলতা সামলানো মুশকিল হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন। আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনার চিন্তাশীল সত্ত্বাটি আজ বেরিয়ে আসবে। আপনার মনে হবে যে আর্থিক প্রোফাইল গড়ে তোলা জরুরি, কেন না আপনার মনে হয় আপনার সাফল্যের প্রমাণ এর থেকেই পাওয়া যায়।

ধনু (SAGITTARIUS): ব্যাংকের লেনদেনের থেকে আপনি প্রত্যাশার বেশি অর্থ ফেরত পাবেন। ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞতার মুল্য বুঝতে পারবে। সব মিলিয়ে, আজ এমন একটি দিন, সেখানে শুধু উন্নতিই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পেশাগত জীবনের সমস্যাগুলো আপনার সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলবে। দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে। নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে, আপনার ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা কিছুটা বাধা পাবে। পেশাগত ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন হবে।

মকর (CAPRICORN): দৃঢ়ভাবে আপনি আপনার চিন্তা ও মতামত পেশ করতে চাইবেন। আপনি কি বলছেন তা নিয়ে আপনাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। আপনার কথা যেন খুব বেশি ব্যবহারিক না শোনায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। সবকিছু আপনাকে আরেকটু কূটনৈতিক উপায়ে সামলাতে হবে। আজকে আপনার সম্ভবত কিছু আর্থিক লাভ হবে। এর ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত পথের উদ্দেশ্যে আরো পরিশ্রম করার উৎসাহ পাবেন। চাকরিজীবী হলে, আপনি হয়ত আরো কাজ করতে চাইবেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): সম্পর্কের দিক থেকে আজ খুব অসাধারণ দিন নয়। আপনার আবেগ সামলাতে আপনাকে বেগ পেতে হবে। মানসিক চাপ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যদিও, আজ আপনি আপনার কাজে ক্ষেত্রে খুবই ভালো করবেন, যা সরাসরি ভাবে আপনার আর্থিক অগ্রগতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিতে আপনি আরো পরিশ্রম করার চেষ্টা করবেন। আজকে আপনাকে কোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করতে হবে ও না ভেবেচিন্তে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মীন (PISCES): স্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয়। আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে। ভাগ্য আজ আপনার সহায়, কাজেই আপনার দিন আজ অসাধারণ কাটবে। আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকলে আপনার ভালো রোজগার হবে।

TAGGED:

10 MARCH HOROSCOPE
ALL 12 ZODIAC SIGNS
HOROSCOPE 10 MARCH 2026
আজকের রাশিফল
DAILY HOROSCOPE PREDICTIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.