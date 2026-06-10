আজ কারা সাবধানে থাকবেন, জানাচ্ছে রাশিফল
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 10, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি যে গান বা নাচের ক্লাসে ভর্তি হতে চাইছিলেন, তাতে যোগ দিন । এমনিতে আজ ভালো দিন, সাফল্যেরও ইঙ্গিত আছে । আজকে আপনাকে টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিষয় বিব্রত করতে পারে । আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বেশ ভালোরকম অবনতি হবে । এর ফলে আপনি আবেগপ্রবণ ও চিন্তিত হয়ে পড়বেন । আজ আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি থাকবে । আপনি সম্ভবত আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চাইবেন এবং সহকর্মী ও ওপরওয়ালাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে চাইবেন ।
বৃষ (TAURUS) : গ্রহের ইতিবাচক প্রভাবে আপনার সঙ্গে সঙ্গীর ভালো বোঝাপড়া হতে পারে । সম্পর্কের এই উষ্ণতা ধরে রাখতে আপনি স্বার্থত্যাগ করতে এবং মানিয়ে নিতে চাইতে পারেন । আর্থিক ক্ষেত্রে একটি চমৎকার সময় আসতে পারে, বিশেষত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনেক ডিল আসতে পারে । কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে আপনাকে আপস করতে হতে পারে । তবে, বন্ধুদের সহায়তায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টে সহজে সাফল্য পেতে পারেন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্যের বাসনা আপনাকে পরিশ্রম করতে সাহায্য করবে, যাতে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বাড়ি দৌড়তে পারেন । কাজের জন্য আজ আদর্শ দিন । ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে কথোপকথন লাভজনক প্রমাণিত হবে । আপনার কাজকে আকর্ষণীয় করে তোলার উপায় আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে । আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন, যাতে স্বচ্ছন্দেই ফল পাওয়া যায় । আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন এবং উৎকর্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন ।
কর্কট (CANCER) : সন্ধ্যাটি আপনি জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কাটাবেন এবং আপনি নিশ্চিত করবেন যে তার যেন সম্পূর্ণ মনোরঞ্জন হয় । আজকে মাথার কথা শোনার বদলে হৃদয়ের কথা মেনে চলুন । সহজাতভাবে আজ যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা আপনার আর্থিক অবস্থার ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে । নতুন লাভজনক কিছু করার জন্য আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সম্ভবত আপনার সহজাত প্রবৃত্তি আপনাকে চালনা করবে । আজ আপনার শিল্পীসত্ত্বা জেগে উঠবে, যে কিনা কম বাস্তববাদী ও বেশি সৃজনশীল ।
সিংহ (LEO) : কোনও সম্পর্ক শুরু করার জন্য এটি ভালো সময় নয়, কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই কোনও সম্পর্কে জড়িত আছে তারা প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আদর্শ নয় । ভালো মন্দ দুই দিক বিচার না করে আজকে অর্থ ব্যয় করবেন না । যতদূর সম্ভব, বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন । পেশাগত ক্ষেত্রে নিজের মতো চুপচাপ থাকুন । আপনার নিজের দক্ষতাতে শান দেওয়া ও দুর্বলতাগুলিকে জয় করার চেষ্টা করা উচিত ।
কন্যা (VIRGO) : আপনি একটি ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন । সঙ্গীর সঙ্গে রোমাঞ্চকর আনন্দের মুহূর্ত কাটিতে প্রণয়ীযুগলেরা নতুন নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে পারেন । কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, অংশীদারী ব্যবসা করেন যাঁরা, তাঁদের জন্য খুব ভালো সময় আসতে পারে । কিন্তু জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনার অংশীদারকে যাতে দূরে সরিয়ে না দেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন । পারিবারিক ক্ষেত্রে, আজকের দিনটি একটি ব্যস্ত দিন । তবে, কর্মজীবনে কোনওরকম সমস্যা আসার সম্ভাবনা নেই । আজ আপনি একজন ভালো শ্রোতা হয়ে উঠুন, কারণ আপনাকে হয়ত অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে হবে ।
তুলা (LIBRA) : সারাদিনের কাজ আপনাকে ক্লান্ত করে দেবে এবং আপনি প্রিয়তমের সান্নিধ্যের জন্য আকুল হবেন । আর্থিক বিষয়ে অসামঞ্জস্য আপনি একদম সহ্য করতে পারেন না । সমস্যাগুলি ঠিক করার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন । কর্মক্ষেত্রে লোকজন আপনার কাজের প্রতি একনিষ্ঠতার প্রশংসা করবেন । আপনার মানসিক স্থিরতার সাহায্যে আপনি কোন পরিস্থিতি উপকারী তা নির্ধারণ করতে পারবেন ও তার ফলে প্রশংসা কুড়োবেন । আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে । কর্মব্যস্ততার কারণে আপনি ক্লান্ত বোধ করবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : হাওয়ার আজ প্রেমের মেজাজ এবং আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে অসাধারণ সময় কাটাবেন । ফাটকা বাজারে বিনিয়োগ করা আপনার জন্য ভালো হবে । আজ অবধি যদি আপনি শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ না করে থাকেন, এখন করুন । আজ আপনার সদর্থক গুণগুলি সামনে বেরিয়ে আসবে । আপনি কাজে এত ব্যস্ত থাকবেন যে আপনি হয়ত দুপুরের খাবার খেতেও ভুলে যাবেন । অফিসের সকলেই আপনার কাজের প্রতি নিষ্ঠার বিষয়টি লক্ষ্য করবেন । আপনি অন্যদের থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : জটিল সমস্যাগুলির সমাধান হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, আপনার উন্নতি বা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাকতে পারে । দিনের শেষে, আপনি কাছের এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো মুহূর্ত কাটাবেন । আর্থিক বিষয়ে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে পারে । আপনি আপনার পরিবারের প্রতি সর্বদা দায়িত্বশীল থাকবেন । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি মাঝারি মানের হতে পারে ।
মকর (CAPRICORN) : আজ আপনি আপনার ভাই-বোন ও আর্থিক সমস্যা নিয়ে একটু আবেগপ্রবণ থাকবেন । তারা যদি আপনার থেকে টাকা ধার করতে চায়, প্রত্যাখ্যান করবেন না । সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনার জন্য এমনিতে খুবই সহজ, কিন্তু আজ হয়ত আপনি সঠিক দিশা খুঁজে পাবেন না । আপনি হয়ত অবিলম্বে ঝুঁকি নেবেন না । দিনের পরের দিকে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হবে । আপনি বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি যদি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকেন, আজ হয়ত নিয়তি আপনাকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলবে । আপনি এমন একটি চরম সঙ্কট মুহূর্তে এসে দাঁড়াবেন যেখানে আপনাকে গুরুতর আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে । দিনের পরের দিকেই হয়ত আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির সম্মুখীন হবেন । আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন ও সম্ভবত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন । আজকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে ভালো ফল নিয়ে আসবে । আজকে কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই ।
মীন (PISCES) : আপনার ও আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যে জোরালো মানসিক সম্পর্ক তৈরি হবে । আপনি হয়ত পুরনো সবকিছুকে পিছনে ফেলে নতুন উদ্ভাবনী কিছু করতে চাইবেন । আজ অবধি যদি আপনি আপনার প্রতিভা কাজে না লাগিয়ে থাকেন বা তার ভিত্তিতে কিছু না করে থাকেন, তাহলে আজ আপনার শুধু সেটাই করা উচিত । বাজার বোঝার চেষ্টা করুন ও দেখুন যে কোথায় আপনি আপনার প্রতিভা বেচতে পারবেন । আপনার আরও রোজগার করার ক্ষমতা আছে । পুরো মাথা খাটিয়ে আপনি হয়ত খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন যে আপনি কোন রাস্তায় এগোবেন ।